  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лотар Маттеус: «Нойер – лучший немецкий вратарь, но не нравится, как преподносится его возвращение в сборную. Бауманн говорил о гарантии, что он будет основным голкипером»
0

Лотар Маттеус: «Нойер – лучший немецкий вратарь, но не нравится, как преподносится его возвращение в сборную. Бауманн говорил о гарантии, что он будет основным голкипером»

Лотар Маттеус оценил возможное возвращение Мануэля Нойера в сборную Германии.

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался о возможном возвращении голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в национальную команду.

Ранее появилась информация, что 40-летний вратарь вернется в сборную, чтобы сыграть на ЧМ-2026.

«На мой взгляд, Мануэль Нойер по-прежнему лучший немецкий вратарь. Он неоднократно доказывал это в важных, решающих матчах – а именно такие игры и проходят на чемпионатах мира.

Поэтому я считаю разумным то, что Юлиан Нагельсманн рассматривает возможность возвращения Нойера в сборную.

Для меня вполне понятно с чисто спортивной точки зрения. Однако мне не нравится, как это преподносится.

Нагельсманн выбрал путь, который, возможно, был для него правильным, но он спровоцировал ненужные дискуссии. Я не виню его лично – этот вопрос касается Федерации футбола Германии. Там работают опытные специалисты.

Они могли бы поговорить с Оливером Бауманном несколько недель или месяцев назад и сказать ему: «Ты мой номер один, но если Мануэль Нойер будет хорошо играть и останется здоровым, то мы хотим взять его с собой. Потому что мы обязаны брать с собой лучших игроков». Это было бы честно и прозрачно.

Сам Бауманн говорил, что ранее ему гарантировали, что он будет основным вратарем. Это свидетельствует о том, что до этого момента его не информировали о возможных изменениях.

Уверенная игра Бауманна сыграла решающую роль в выходе Германии на чемпионат мира – этот момент также подчеркнул Нагельсманн. Поэтому такой резкий поворот событий, всего за неделю до объявления состава команды, тем более удивителен», – сказал Лотар Маттеус.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36344 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
logoЛотар Маттеус
logoОливер Бауманн
logoМануэль Нойер
logoЮлиан Нагельсманн
logoбундеслига Германия
logoчемпионат мира
logoСборная Германии по футболу
logoБавария

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
И в чем он не прав...
ОтветN. Vidich
И в чем он не прав...
Дело в том, что Бауманн опытный, но весьма средний вратарь. Прямо сейчас, если не даже не Нойера, я бы Урбига поставил. Говорят, Николас из Гладбаха сильный сезон провёл, но тут ничего сказать не могу, возможно, мало видел Гладбах и специально внимание не обращал.
ОтветN. Vidich
И в чем он не прав...
Слишком много чести какому то Бауману, к тому же с двумя "н". Также бесполезно как Кирилл с двумя "л" или Филипп с двумя "п"
ЧМ 2018-Года все говорили Тер Штеген лучший Немецкий голкипер,но поехал Нойер ,2022-году тоже самое говорили ,но Нойер поехал на ЧМ , А есть реальное замена? только Урбиг
Нойер в этом сезоне далеко уже не тот что в лучшие годы. Германия и так не рассматривалась в числе первых претендентов на победу а с ним в качестве первого вратаря и подавно. В каком-то одном матче он может затащить, но весь плей-офф играть на высоком уровне он не сможет, что продемонстрировала прошедшая ЛЧ в которой будь у Баварии вратарь чуть посильнее - именно они бы и играли сейчас в финале.
Непонятна позиция Бауманна. Пропустил в бундеслиге 53 мяча и думал что будет основным в сборной. В Германии конечно плоховато с первым номером но не настолько чтобы всерьез рассматривать 35 летнего вратаря без особого опыта матчей в сборной
Вообще не понимаю, а если тренер тебе ничего не гарантировал - это не повод ехать выступать за сборную? Бред какой-то, как по мне. Пусть тогда действительно первым номером будет Нойер.
Никогда не понимал вот этих гарантий статуса основного, сегодня я сильнее, а завтра конкурент, но играть буду я, потому что мне пообещали что-то?
Очень своевременное нагнеталово)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нойер вернется в сборную Германии на ЧМ-2026. 40-летний вратарь «Баварии» договорился с Нагельсманном и Феллером и будет 1-м номером (Флориан Плеттенберг)
16 мая, 16:46
Рекомендуем
Главные новости
Педри взял девушку на празднование чемпионства «Барсы» в парк аттракционов, но сел рядом с Ферраном. Видео с ее реакцией завирусилось в сети
2 минуты назадВидео
Лапорта о деле Негрейры: «Все – ложь. «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть неудачи, они вложили много денег и ничего не выиграли за два года, а мы побеждаем. «Мадрид» раздул пламя страданий»
8 минут назад
Шварц о назначении в «Динамо»: «Наша история еще не окончена. Будем смотреть вперед»
37 минут назад
Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»
38 минут назад
Анонс в стиле сериала «Бумажный дом» – так креативно «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца
51 минуту назадВидеоСпортс"
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Вы точно их знаете! Челлендж в 3х3
52 минуты назадТесты и игры
«Зенит» может продать Мантуана – команде нужен профильный правый защитник. За Витиньо «Ботафого» запросит около 10 млн евро (Legalbet)
56 минут назад
«Ман Сити» в честь Гвардиолы переименовал трибуну «Этихад Стэдиум» и установит статую тренера перед ней
сегодня, 11:44
Прощальное видео «Ман Сити» и Гвардиолы – с русскими субтитрами на ВидеоСпортсе’‘ 🥹
сегодня, 11:34ВидеоСпортс"
Шварц снова возглавил «Динамо». Контракт – до лета 2029 года
сегодня, 11:16Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Динамо» о назначении Шварца: «Это не воспоминание о славном прошлом. Его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных задач»
20 минут назад
«Аталанта» сменила эмблему. Теперь она круглая и на ней только Богиня
24 минуты назадФото
Фассон продлит контракт с «Локо» и будет зарабатывать 8 млн рублей в месяц («Чемпионат»)
54 минуты назад
Жена Соболева о чемпионстве «Зенита»: «Не будем скучать по этим дням, мы их повторим в следующем сезоне 🏆🤪🥇»
сегодня, 11:45
«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола
сегодня, 11:29
Томас Тухель: «Удивлен заявлением Магуайра. Он мог высказать чувства в личной беседе»
сегодня, 11:28
Жирков и Шаронов, скорее всего, покинут «Динамо» и не войдут в штаб Шварца (Sport24)
сегодня, 10:55
Губерниев и Черданцев будут работать на бровке во время Суперфинала Кубка России
сегодня, 10:40
Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом». Урбиг сыграет за «Баварию»
сегодня, 08:44
Роман Павлюченко: «Все время говорил Соболеву: «Сань, никого не слушай – это твоя жизнь и игра. Он работяга, умеющий забивать»
сегодня, 08:38
Рекомендуем