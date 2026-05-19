  • Константин Зырянов: «Болельщики привыкли к чемпионствам и требуют новое. «Зенит» с Семаком ежегодно показывает отличные цифры по очкам и борется за первое место – супер!»
Константин Зырянов: «Болельщики привыкли к чемпионствам и требуют новое. «Зенит» с Семаком ежегодно показывает отличные цифры по очкам и борется за первое место – супер!»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что болельщики команды привыкли к чемпионским титулам.

Команда тренера Сергея Семака в седьмой раз за последние восемь сезонов стала чемпионом РПЛ.

– За прошедший сезон ощутили, что команде после шести чемпионств при Семаке тяжело находить эмоции и мотивацию для новой победы?

– Я вам скажу так: кто не находился внутри этого прямоугольника (смотрит в сторону поля) и не играл в футбол хотя бы на уровне Премьер-лиги, тот, наверно, немножко не понимает, какой пресс идет на футболистов, на тренеров.

Болельщики уже привыкли к чемпионствам и требуют новое.

При этом ежегодно «Зенит» во главе с Сергеем Богдановичем [Семаком] показывает отличные цифры по набранным очкам и постоянно борется за первое место – это супер! – сказал Константин Зырянов.

Константин Георгич, болельщики уже не столько чемпионств требуют, сколько смотрибельной игры. А ждать хорошего футбола имеем право, учитывая какие средства даются Богданычу на комплектацию состава.
И вот это чемпионство особо рпдости как-то не принесло, учитывая с каким скрипом оно взято. И в целом последние года 3 команда мало радости своим болельщикам приносит.
Рашпель793
Ну, не хочешь - не радуйся)
ksm11
Ну хочешь - радуйся, я не против ))
Орлов говорит - смотрите на табло, Зырянов говорит про цифры по набранным очкам ... Впечатление что футбол в одних цифрах состоит, и болельщики идут на стадион и за этим ) Кароч, унылая игра и помощь судей - аккуратно за скобки выводится и даже не обсуждается руководством Зенита, значит и дальше будет так же ... Унылая тягомотина на поле, 14-15 пенальти за сезон - и у Богданыча очередное золотишко с запашком ...и эти люди еще удивляются тому, что про них скандируют на всех стадионах страны ))
Фокс45
Поздравляю с очередным сезоном без медалей! Не обыграть команду идущую в стыки? Хотя ЦСКА вам на блюдечке принесли возможность. И побольше кричи о унылой игре чемпиона. Только погромче, снизу плохо слышно.
Фокс45
Обалдеть, про запашок глаголет болела клуба игрок которого в очередной раз пойман на допинге! Кстати, а что там расследование положительных проб Заболотного? Не пора ли клуб-рецидивист отправить в пердив? Или вообще расформировать. Что там в регламент УЕФА по этому поводу?
Надеемся, что в следующем сезоне будет поярче, а то по игре как будто чемпионской команды настоящей не было.
Андрей Климентов
Комментарий скрыт
agentkuper
Не вижу тут большой связи, так как Семак в большинстве сезонов ставил яркую игру, но после ухода малкома уже года 2-3 она не находится. Но надежда на возвращение все же есть.
Понимаю болел из МСК, их там крохи остались, пустые трибуны, дух «это похороны» от Глушакова ушел под 10-летний слой пыли, клубы погрязли в скандалах, шарлатанах, свежий глоток был телеграм-канал от .... забыл, как её там. В общем, чемпионство уплывает каждый год. Жалко, конечно, что «Спортс» в синий не окрасился в этом году, ну переживем. Ждать положительных комментариев от болельщиков чужих клубов, которые взращены на заговорах, интригах и бромантане, ну такое себе.
Нужно еще больше денег!
Nils Michael
Найди работу,ну ,или возьми кредит.
KOTOV71
Школьникам кредиты не дают.
Выиграли и выиграли,празднуйте,а то ощущение что оправдываются,то Орлов, теперь Зырянов.
Spartakus1984
Быстро ты проглотил переобувшись.
Spartakus1984
В каком месте ты увидел оправдывание?
В этом году был самый плохой старт, но при этом стали чемпионами. Я думаю сверх осторожная игра связана с этим. Давление на тренера гигантское. Нужен результат. Поэтому и играют с Ростовом в 6 защитников. Чемпионство для Зенита стало чем-то обыденным и обязательным. Эх, были бы еврокубки, по другому все воспринималось бы.
Печеньон!
Сколько голов забили в твоей команде легионеры и сколько - русские? И ты ещё чего-то ноешь?
Если судить строго по очкам и результату, то зенит в этом сезоне очень похож на арсенал) тоже всеми силами и неправдами набирает очки с минимальным количеством голов

Игры нет, но арсенал скорее всего возьмёт долгожданное чемпионство, а зенит и так должен был брать)
Семак о чемпионствах «Зенита»: «Болельщикам других клубов они приедаются, но нам нет. Многие относятся с нелюбовью – как говорят, не пытайтесь понять, почему вас не любят»
