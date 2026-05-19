Анчелотти о том, выйдет ли Бразилия в финал ЧМ-2026: «Я не волшебник, но у меня есть уверенность, что эта команда может конкурировать с лучшими в мире»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, выйдет ли команда в финал ЧМ-2026.
Ранее стал известен состав бразильской команды на турнир.
«Я не волшебник, а трудяга, проработавший в этой сфере 40 лет. У меня есть знания и уверенность, что эта команда может конкурировать с лучшими в мире.
Сможем ли мы выиграть чемпионат мира и выйти в финал? Да, мы можем попасть в финал. Но я не знаю, достаточно ли этого.
Лучше всего – выйти туда и выиграть финал», – сказал Карло Анчелотти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
