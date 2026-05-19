  • Анчелотти о том, выйдет ли Бразилия в финал ЧМ-2026: «Я не волшебник, но у меня есть уверенность, что эта команда может конкурировать с лучшими в мире»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, выйдет ли команда в финал ЧМ-2026.

Ранее стал известен состав бразильской команды на турнир.

«Я не волшебник, а трудяга, проработавший в этой сфере 40 лет. У меня есть знания и уверенность, что эта команда может конкурировать с лучшими в мире.

Сможем ли мы выиграть чемпионат мира и выйти в финал? Да, мы можем попасть в финал. Но я не знаю, достаточно ли этого.

Лучше всего – выйти туда и выиграть финал», – сказал Карло Анчелотти.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
Комментарии

Кто следит за Бразилией, есть шанс у них с Карло?
С Неймаром и Луисом Энрике (не из ПСЖ) как будто небольшой
Максимум полуфинал
Типа в финал выйти можем а выиграть уже хз, че за бред.
ОтветАлексей Петров
Типа в финал выйти можем а выиграть уже хз, че за бред.
Так он сказал в конце, что лучше всего и выйти, и выиграть :)
Ещё неизвестно как сетка сложится. Или вот попадётся какая-нибудь сборная упёртая, аля Хорватия 2022, и всё🙂
Хотя она любому нервы попортит
