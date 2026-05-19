Артета о том, будет ли болельщиком «Борнмута» в матче с «Ман Сити»: «Самым большим в истории!»

Микель Артета ответил, будет ли болеть за «Борнмут» в матче с «Ман Сити».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета с иронией заявил о том, что теперь является самым большим болельщиком «Борнмута» в истории.

19 мая «Борнмут» примет «Манчестер Сити » в матче 37-го тура АПЛ. «Арсенал» станет чемпионом, если команда Пепа Гвардиолы не одержит победу.

Артета ответил на вопрос о том, будет ли он болельщиком «Борнмута » в этом матче: «Самым большим в истории! Думаю, что мы все будем болельщиками «Борнмута», потому что понимаем, что будет означать, если они добьются результата».

«Не думаю, что мне есть необходимость отправлять какое-либо сообщение Андони Ираоле . То, что он сделал в этом клубе, как клуб преобразился, как они играют – не думаю, что нужно что-то еще», – добавил Микель Артета .

