Артета о том, будет ли болельщиком «Борнмута» в матче с «Ман Сити»: «Самым большим в истории!»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета с иронией заявил о том, что теперь является самым большим болельщиком «Борнмута» в истории.

19 мая «Борнмут» примет «Манчестер Сити» в матче 37-го тура АПЛ. «Арсенал» станет чемпионом, если команда Пепа Гвардиолы не одержит победу.

Артета ответил на вопрос о том, будет ли он болельщиком «Борнмута» в этом матче: «Самым большим в истории! Думаю, что мы все будем болельщиками «Борнмута», потому что понимаем, что будет означать, если они добьются результата».

«Не думаю, что мне есть необходимость отправлять какое-либо сообщение Андони Ираоле. То, что он сделал в этом клубе, как клуб преобразился, как они играют – не думаю, что нужно что-то еще», – добавил Микель Артета.

Чемпионская гонка АПЛ: «Арсенал» может стать чемпионом уже во вторник

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Прежде, чем все начнут наезжать на Артету, вспомним, как Пеп перед матчем Арсенала с Вест Хэмом выкрикивал «Вперед, «Железные»!» и изображал их эмблему.
не вижу ничего плохого ни в случае с артетой, ни в случае с пепом, но есть небольшая разница: у Артеты все в руках его команды, а вот Пепу нужны осечки Арсенала)
На Борнмут надейся, а сам не плошай!
Кавана который удалил Райса в прошлом сезоне из-за того что его ж по ноге зарядил игрок Брайтона, ты такой красный ещё раз видел? Нет такие только Арсеналу дают
Баск будет болеть за баска в битве с каталонцем?
За Борнмут чисто из-за того, чтобы были шансы на ЛЧ
С учетом слухов о возможном уходе Пепа игрокам Сити нужно очень постараться набрать 6 очков в оставшихся матчах. Следующий сезон АПЛ с учетом всех перестановок на тренерском мостике, обещает стать интересным.
На самом деле плохо что инфу слили, наоборот игроки в такой момент впадают в прострацию из-за неопределенности
Баск болеет за баска против каталонца
Арсенал заслужил чемпионство это 100%, 3 года подряд занимают 2 место, понятно что Арсенал ставит сейчас антифутбол и выигрывают 1:0, но другого выхода Артета не видит
Кто лучше играет,при унылой игре Арсенала ,попробуй обыграть это унылое г..никто не може5на дистанции..
А зачем? Выиграйте свою игру и станете Чемпионами!!!
Забирать матч с КП, и не думать о сити
«Арсенал» на 5 очков опережает «Ман Сити». У команды Артеты осталась одна игра, у команды Гвардиолы – две
18 мая, 20:58
