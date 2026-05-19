Артета о том, будет ли болельщиком «Борнмута» в матче с «Ман Сити»: «Самым большим в истории!»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета с иронией заявил о том, что теперь является самым большим болельщиком «Борнмута» в истории.
19 мая «Борнмут» примет «Манчестер Сити» в матче 37-го тура АПЛ. «Арсенал» станет чемпионом, если команда Пепа Гвардиолы не одержит победу.
Артета ответил на вопрос о том, будет ли он болельщиком «Борнмута» в этом матче: «Самым большим в истории! Думаю, что мы все будем болельщиками «Борнмута», потому что понимаем, что будет означать, если они добьются результата».
«Не думаю, что мне есть необходимость отправлять какое-либо сообщение Андони Ираоле. То, что он сделал в этом клубе, как клуб преобразился, как они играют – не думаю, что нужно что-то еще», – добавил Микель Артета.
