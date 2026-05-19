Жоао Педро о непопадании в состав Бразилии на ЧМ-2026: «Радость и разочарование – часть футбола, остаюсь спокойным. Буду еще одним болельщиком сборной»

Жоао Педро высказался о непопадании в состав сборной Бразилии.

Нападающий «Челси » Жоао Педро поделился эмоциями после непопадания в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026 .

«Я всегда старался выкладываться на полную.

К сожалению, не удалось осуществить мечту – представлять свою страну на чемпионате мира, но я остаюсь спокойным и сосредоточенным, каким и всегда стараюсь быть.

Радость и разочарование – часть футбола.

Желаю удачи всем, кто находится в сборной, и я буду просто еще одним болельщиком, поддерживающим их в стремлении привезти шестой титул домой», – написал Жоао Педро, забивший 15 голов в 34 матчах нынешнего сезона АПЛ.

