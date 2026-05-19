  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоао Педро о непопадании в состав Бразилии на ЧМ-2026: «Радость и разочарование – часть футбола, остаюсь спокойным. Буду еще одним болельщиком сборной»
0

Жоао Педро о непопадании в состав Бразилии на ЧМ-2026: «Радость и разочарование – часть футбола, остаюсь спокойным. Буду еще одним болельщиком сборной»

Жоао Педро высказался о непопадании в состав сборной Бразилии.

Нападающий «Челси» Жоао Педро поделился эмоциями после непопадания в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.

«Я всегда старался выкладываться на полную.

К сожалению, не удалось осуществить мечту – представлять свою страну на чемпионате мира, но я остаюсь спокойным и сосредоточенным, каким и всегда стараюсь быть.

Радость и разочарование – часть футбола.

Желаю удачи всем, кто находится в сборной, и я буду просто еще одним болельщиком, поддерживающим их в стремлении привезти шестой титул домой», – написал Жоао Педро, забивший 15 голов в 34 матчах нынешнего сезона АПЛ.

Неймар едет на ЧМ! Но где Жоао Педро и Антони?

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36107 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Жоао Педро
logoЖоао Педро
logoчемпионат мира
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoСборная Бразилии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Один из лучших трансферов сезона, 15+5 в АПЛ, но на ЧМ едет еле живой Неймар. Прогнулся Анчелотти под общественным мнением
Ответbenjamin92
Один из лучших трансферов сезона, 15+5 в АПЛ, но на ЧМ едет еле живой Неймар. Прогнулся Анчелотти под общественным мнением
Ладно Неймар, это хайп. А вот что там Луис Энрике делает со статой в Рпл на уровне Руденко или Эндрик. Это ещё больший вопрос
ОтветRoman
Ладно Неймар, это хайп. А вот что там Луис Энрике делает со статой в Рпл на уровне Руденко или Эндрик. Это ещё больший вопрос
Агент правильный?
Просто невообразимо, взять абсолютно нулевого Неймара, который уже не играет толком и не взять Жрау Педро, лучшего бомбардира Челси. В стиле Анчелотти
ОтветМаксим Давыдов
Просто невообразимо, взять абсолютно нулевого Неймара, который уже не играет толком и не взять Жрау Педро, лучшего бомбардира Челси. В стиле Анчелотти
Ладно Неймар, там болелы хотели , но Энрике наличие непонятно
Ответsuffer no fools
Ладно Неймар, там болелы хотели , но Энрике наличие непонятно
В смысле непонятно ? Тебе непонятно ?
Он играет регулярно у Анчелотти и он его устраивает , как и Дуглас
Странное решение Анчелотти...
Взять Луиса Энрике и не взять Педро и Антони, которые сейчас в потрясающей форме. Не знаю, главное ли это ограбление по заявке чм из всех сборных, но очень даже похоже. Карло опять мудрит с составом, как и в последнем сезоне, тренируя Реал, обидно за ребят
ОтветГеоргий Карасёв
Взять Луиса Энрике и не взять Педро и Антони, которые сейчас в потрясающей форме. Не знаю, главное ли это ограбление по заявке чм из всех сборных, но очень даже похоже. Карло опять мудрит с составом, как и в последнем сезоне, тренируя Реал, обидно за ребят
С какого перепугу он должен их брать?
Рафинья, Неймар , Луис Энрике это лучшие игроки сборной по г+п в отборе на ЧМ
Карло не стал стрелять себе в ногу и взял проверенных игроков
Ответzzzeeerrrooo
С какого перепугу он должен их брать? Рафинья, Неймар , Луис Энрике это лучшие игроки сборной по г+п в отборе на ЧМ Карло не стал стрелять себе в ногу и взял проверенных игроков
По комментарию можно подумать, что Луис Энрике разрывал в отборе, но у него всего лишь 2+2. И то отбор, а прямо сейчас Жоао Педро один из сильнейших напов АПЛ. А у Луиса Энрике статистика в РПЛ хуже, чем у номинального защитника Кругового.
Лучше отдохнуть побольше к новому сезону, чем лить крокодиловы слёзы аки Неймар после очередного отлёта
ОтветLabazan Saadulaev
Лучше отдохнуть побольше к новому сезону, чем лить крокодиловы слёзы аки Неймар после очередного отлёта
Да сейчас травму кто получит и еще возможно поедет)
Ответsuffer no fools
Да сейчас травму кто получит и еще возможно поедет)
В смысле кто-то. Неймар
Дед забыл таблетки принять? Энрике из Зенита вместо Жоао Педро... жесть.
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
Дед забыл таблетки принять? Энрике из Зенита вместо Жоао Педро... жесть.
Игрок из сильнейшей лиги мира РПЛ котируется выше, чем середняк из АПЛ, ничего удивительного.
Этой Бразилии ничего не светит,самый слабый состав за последние время, Эндрики,Райан был хорош в Борнмуте,но Жоао Педро опытнее и мастеровитее,топарь Мартинелли мизинец от пальца лионского Фреда,травмат Неймар который когда условный шотландец сделает против него подкат вынесут его опять на год.Нет глубины состава
ОтветЕвгений Павлюченко
Этой Бразилии ничего не светит,самый слабый состав за последние время, Эндрики,Райан был хорош в Борнмуте,но Жоао Педро опытнее и мастеровитее,топарь Мартинелли мизинец от пальца лионского Фреда,травмат Неймар который когда условный шотландец сделает против него подкат вынесут его опять на год.Нет глубины состава
Нет смысла оценивать команды на ЧМ чисто по составу. Слишком короткий турнир с огромным количеством команд. Это скорее спортивный хаос, чем полноценный турнир с въедливым подходом к формированию состава и тренировочных методик.

ЧМ Бразилия может и не выиграет, но может пройти достаточно далеко.
Уже десятки раз мы видели когда на ЧМ рано "сливались" казалось бы очень неплохие по составу сборные, т.к вместо футбола и нормальной атмосферы в команде занимались не пойми чем.

Анчелотти старый мамонт тренерского цена и после опыта с Реалом явно будет делать ставку на микроклимат и хорошую атмосферу в сборной, дабы игроки стали прежде всего командой, а не просто ребятами с самыми лучшими статистическими данными за сезон в клубах.
Вызвал тех, в ком больше уверен в этом плане + Неймара как ветерана.
ОтветBerton
Нет смысла оценивать команды на ЧМ чисто по составу. Слишком короткий турнир с огромным количеством команд. Это скорее спортивный хаос, чем полноценный турнир с въедливым подходом к формированию состава и тренировочных методик. ЧМ Бразилия может и не выиграет, но может пройти достаточно далеко. Уже десятки раз мы видели когда на ЧМ рано "сливались" казалось бы очень неплохие по составу сборные, т.к вместо футбола и нормальной атмосферы в команде занимались не пойми чем. Анчелотти старый мамонт тренерского цена и после опыта с Реалом явно будет делать ставку на микроклимат и хорошую атмосферу в сборной, дабы игроки стали прежде всего командой, а не просто ребятами с самыми лучшими статистическими данными за сезон в клубах. Вызвал тех, в ком больше уверен в этом плане + Неймара как ветерана.
Ты что, считаешь, что Анчелотти разбирается в футболе лучше «экспертов» со спортса?.. :)
А в центре нападения играть то кто будет? :)) эндрик? Очень странное решение
Ответdeadjoker
А в центре нападения играть то кто будет? :)) эндрик? Очень странное решение
Игорь Тиаго который забил на 4 гола меньше Холланда
Этот Педру ничего кроме как выпрашивать пенки не умеет
Ответzzzeeerrrooo
Игорь Тиаго который забил на 4 гола меньше Холланда Этот Педру ничего кроме как выпрашивать пенки не умеет
Только 8 голов с пенальти. То есть с игры меньше чем Жоан Педро.
Замечательно. Сможет набирать форму при новом тренере для старта сезона, а вся Бразилия насладится топом из проекта Газпрома и топарем Мартинелли
ОтветАкер
Замечательно. Сможет набирать форму при новом тренере для старта сезона, а вся Бразилия насладится топом из проекта Газпрома и топарем Мартинелли
... И поплывут бразильские таланты рекой в рпл
Зато есть игроки Зенита, которые на голову слабее чем Жоао Педро)
ОтветИван Никулин_1116720319
Зато есть игроки Зенита, которые на голову слабее чем Жоао Педро)
А они нападающие?
ОтветИван Никулин_1116720319
Зато есть игроки Зенита, которые на голову слабее чем Жоао Педро)
Аналитика уровня бог
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон – в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026
18 мая, 21:19
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» может продать Мантуана – команде нужен профильный правый защитник. За Витиньо «Ботафого» запросит около 10 млн евро (Legalbet)
4 минуты назад
«Ман Сити» в честь Гвардиолы переименовал трибуну «Этихад Стэдиум» и установит статую тренера перед ней
16 минут назад
Прощальное видео «Ман Сити» и Гвардиолы – с русскими субтитрами на ВидеоСпортсе’‘ 🥹
26 минут назадВидеоСпортс"
Шварц снова возглавил «Динамо». Контракт – до лета 2029 года
44 минуты назадВидео
Пеп – в топ-4 тренеров АПЛ по сроку работы в одном клубе и 2-й – по титулам. Больше чемпионств только у Фергюсона
50 минут назад
Мостовой об уходе Гусева из «Динамо» и приходе Шварца: «До смешного доходит. Ошиблись с совмещением Карпина, сильно поплатились. А насчет Ролана – футбольные люди всегда пригодятся»
53 минуты назад
Фанатка подарила Роналду его портрет, нарисованный ею. Форвард «Аль-Насра» сделал фото с девушкой
сегодня, 10:59Видео
Гвардиола станет амбассадором City Football Group. В холдинг входят «Ман Сити» и еще 10 клубов
сегодня, 10:51
Гвардиола об уходе из «Ман Сити»: «Это было охренительно весело! Люблю вас всех. Не спрашивайте о причинах, их нет. Но в глубине души я знаю, что пришло время»
сегодня, 10:41Видео
Кэррик о контракте с «МЮ» до 2028 года: «20 лет назад я почувствовал магию этого особенного клуба, меня переполняет гордость. Мы должны снова бороться за самые престижные трофеи»
сегодня, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
Жена Соболева о чемпионстве «Зенита»: «Не будем скучать по этим дням, мы их повторим в следующем сезоне 🏆🤪🥇»
15 минут назад
«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола
31 минуту назад
Томас Тухель: «Удивлен заявлением Магуайра. Он мог высказать чувства в личной беседе»
32 минуты назад
Жирков и Шаронов, скорее всего, покинут «Динамо» и не войдут в штаб Шварца (Sport24)
сегодня, 10:55
Губерниев и Черданцев будут работать на бровке во время Суперфинала Кубка России
сегодня, 10:40
Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом». Урбиг сыграет за «Баварию»
сегодня, 08:44
Роман Павлюченко: «Все время говорил Соболеву: «Сань, никого не слушай – это твоя жизнь и игра. Он работяга, умеющий забивать»
сегодня, 08:38
Павлюченко об Акинфееве: «Поехал бы в Европу, может, выиграл бы с «Реалом» Лигу чемпионов пять раз»
сегодня, 07:56
Масалитин об Игдисамове: «Уйдет в «Акрон» – будет тяжело развиваться. Может сломать себе карьеру, если ничего не добьется»
сегодня, 07:41
«Прогрессивный футбол Карседо внушает оптимизм болельщикам «Спартака». Для чемпионства нужны центральный защитник, форвард и опорник». Гришин о красно-белых
сегодня, 07:27
Рекомендуем