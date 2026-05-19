Жоао Педро о непопадании в состав Бразилии на ЧМ-2026: «Радость и разочарование – часть футбола, остаюсь спокойным. Буду еще одним болельщиком сборной»
Нападающий «Челси» Жоао Педро поделился эмоциями после непопадания в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.
«Я всегда старался выкладываться на полную.
К сожалению, не удалось осуществить мечту – представлять свою страну на чемпионате мира, но я остаюсь спокойным и сосредоточенным, каким и всегда стараюсь быть.
Радость и разочарование – часть футбола.
Желаю удачи всем, кто находится в сборной, и я буду просто еще одним болельщиком, поддерживающим их в стремлении привезти шестой титул домой», – написал Жоао Педро, забивший 15 голов в 34 матчах нынешнего сезона АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Жоао Педро
Он играет регулярно у Анчелотти и он его устраивает , как и Дуглас
Рафинья, Неймар , Луис Энрике это лучшие игроки сборной по г+п в отборе на ЧМ
Карло не стал стрелять себе в ногу и взял проверенных игроков
ЧМ Бразилия может и не выиграет, но может пройти достаточно далеко.
Уже десятки раз мы видели когда на ЧМ рано "сливались" казалось бы очень неплохие по составу сборные, т.к вместо футбола и нормальной атмосферы в команде занимались не пойми чем.
Анчелотти старый мамонт тренерского цена и после опыта с Реалом явно будет делать ставку на микроклимат и хорошую атмосферу в сборной, дабы игроки стали прежде всего командой, а не просто ребятами с самыми лучшими статистическими данными за сезон в клубах.
Вызвал тех, в ком больше уверен в этом плане + Неймара как ветерана.
Этот Педру ничего кроме как выпрашивать пенки не умеет