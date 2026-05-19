«Бавария» продаст или отдаст Нюбеля в новую аренду. Клуб не видит будущего с 29-летним вратарем после продления контракта Нойера

«Бавария» продаст или отдаст вратаря Нюбеля в аренду.

«Бавария » не видит будущего для Александра Нюбеля в команде, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

29-летний голкипер должен вернуться из аренды в «Штутгарте » 30 июня. Несмотря на успешный сезон и важную роль в квалификации «швабов» в Лигу чемпионов, «Бавария» намерена продать игрока или отдать в аренду с обязательством выкупа.

Ранее стало известно, что мюнхенцы продлили соглашение с основным вратарем Мануэлем Нойером до 2027 года.

Действующий контракт Нюбеля рассчитан до 2030 года. Его зарплата составляет до 11-12 млн евро до вычета налогов за сезон.

В этом сезоне Александр провел 34 матча в Бундеслиге, из них 11 – на ноль.