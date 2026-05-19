  • «Бавария» продаст или отдаст Нюбеля в новую аренду. Клуб не видит будущего с 29-летним вратарем после продления контракта Нойера
«Бавария» продаст или отдаст Нюбеля в новую аренду. Клуб не видит будущего с 29-летним вратарем после продления контракта Нойера

«Бавария» не видит будущего для Александра Нюбеля в команде, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

29-летний голкипер должен вернуться из аренды в «Штутгарте» 30 июня. Несмотря на успешный сезон и важную роль в квалификации «швабов» в Лигу чемпионов, «Бавария» намерена продать игрока или отдать в аренду с обязательством выкупа.

Ранее стало известно, что мюнхенцы продлили соглашение с основным вратарем Мануэлем Нойером до 2027 года.

Действующий контракт Нюбеля рассчитан до 2030 года. Его зарплата составляет до 11-12 млн евро до вычета налогов за сезон.

В этом сезоне Александр провел 34 матча в Бундеслиге, из них 11 – на ноль. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Помню, как лет 6-7 назад говорили, что вот он - наследник Нойера. А в итоге ему уже 30 в сентябре. А Нойер все еще в деле и не торопится уходить.
ОтветMoonraker91
Как изначально казалось бы перспективный трансфер становится провальным .
На его контракт уже спущено 40 млн евро ( в районе 15 покрылись арендой ) , и еще до 2030 года 44 млн евро .
Честно говоря, Урбиг нравится больше
Штутгарту бы выкупить его по хорошему.
С одной стороны хорошо бы, с другой Займен из аренды вернется. За год сильно прибавил, ему конечно всего 20, но мариновать на банке для развития не очень
Нюбель Арустамян
Меняйте Нюбеля на дюбеля. Польза будет!
6 лет в Баварии на конской зарплате
Это бомжовая зарплата.
Кони столько сейчас не платят.
Зачем покупали, раз играть не дают? У немцев так всё плохо с вратарями, что Нойера, который уже закончил со сборной, снова берут на КМ в 40 лет.
Мда, даже не думал, что у него такая огромная зарплата, однозначно нужно продавать, раз не рассчитывают на него!
