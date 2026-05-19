  • Витинья о Роналду: «Один из величайших игроков в истории, я очень горжусь, что учусь у него. Надеюсь, Португалия сможет выиграть ЧМ с Криштиану и ради него»
Витинья о Роналду: «Один из величайших игроков в истории, я очень горжусь, что учусь у него. Надеюсь, Португалия сможет выиграть ЧМ с Криштиану и ради него»

Витинья: надеюсь, Португалия сможет выиграть ЧМ с Роналду и ради него.

Полузащитник сборной Португалии и «ПСЖ» Витинья высказался об игре в одной команде с Криштиану Роналду.

– Каково это – делить раздевалку с Криштиану Роналду?

– Это невероятно. Он один из величайших игроков в истории. Я очень горжусь тем, что делю с ним раздевалку, учусь у него и каждый день становлюсь свидетелем его профессионализма. Я надеюсь, что мы сможем выиграть чемпионат мира с ним и ради него.

– Чему вы у него научились?

– Главным образом, его подходу к футболу: чрезвычайно профессиональному и серьезному. Он ничего не оставляет на волю случая. Он выходит на поле, зная, что готов на 100 процентов и что он сделал все возможное для команды, – сказал Витинья

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ФИФА
Вспомнился последний ЧМ: Португалия вылетает от Марокко, Роналду со слезами покидает поле, и тут его небезызвестная хейтерня вылезает в топы с комментариями вроде "Жаль его всё-таки, легенда, грусть, тоска" и т. п., а на самом деле так и распирало от радости "Ха-ха, не выиграл! Ура!"
И что мы видим сегодня: Криштиану опять в составе, хейтеры, собственно, тоже. Но в случае очередного вылета все будет как под копирку, один в один.
Кругом одно лицемерие
ОтветLionel Andres Messi 10
Это когда он первым ушел в подтрибунку не поздравив соперников и поблагодарив фанатов как истинный капитан и лидер?
Португалия может выиграть ЧМ ради Роналду, безусловно, но без Роналду на поле.
Аргументация какая-то будет?)
а может лучше ради себя или для народа(болельщиков) выиграть
хорошо бы Португалии из группы выйти
Аргентину с капитаном ждёт настоящая битва на полях ЧМ.Успеха и удачи ей в финале этого величайшего турнира.
Готовьтесь играть вдесятером.. "Гладиаторы".. "Профессионально" занимать чужое место - это всё, чему вы можете у него научиться.. Впрочем, Витинья о другом и не говорит.. 🤣
Витинья, как там ситуация с перхотью-то, вылечил уже с виши деркос?
