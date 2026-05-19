Витинья о Роналду: «Один из величайших игроков в истории, я очень горжусь, что учусь у него. Надеюсь, Португалия сможет выиграть ЧМ с Криштиану и ради него»
Витинья: надеюсь, Португалия сможет выиграть ЧМ с Роналду и ради него.
Полузащитник сборной Португалии и «ПСЖ» Витинья высказался об игре в одной команде с Криштиану Роналду.
– Каково это – делить раздевалку с Криштиану Роналду?
– Это невероятно. Он один из величайших игроков в истории. Я очень горжусь тем, что делю с ним раздевалку, учусь у него и каждый день становлюсь свидетелем его профессионализма. Я надеюсь, что мы сможем выиграть чемпионат мира с ним и ради него.
– Чему вы у него научились?
– Главным образом, его подходу к футболу: чрезвычайно профессиональному и серьезному. Он ничего не оставляет на волю случая. Он выходит на поле, зная, что готов на 100 процентов и что он сделал все возможное для команды, – сказал Витинья.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36832 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И что мы видим сегодня: Криштиану опять в составе, хейтеры, собственно, тоже. Но в случае очередного вылета все будет как под копирку, один в один.
Кругом одно лицемерие