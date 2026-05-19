Конте близок к уходу из «Наполи». Сарри – главный кандидат на замену

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, неаполитанский клуб и Антонио Конте близки к тому, чтобы прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

Главным кандидатом на эту должность является Маурицио Сарри, в данный момент возглавляющий «Лацио». «Наполи» уже контактировал с 67-летним специалистом и уверен, что он вернется.

Интерес к Сарри также проявляет «Аталанта». Если бергамаскам удастся убедить тренера, неаполитанцы могут рассмотреть кандидатуры Винченцо Итальяно, Массимилиано Аллегри или Фабио Гроссо.

Утверждается, что Конте в случае ухода из «Наполи» будет ждать предложения от сборной Италии. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии

По меркам Конте он итак достаточно долго продержался
Да , почти рекорд )
Если б не 3 Титула с Юве !
В Италии стабильно круговорот местных физруков в природе
Физруки только у тебя в школе на физ-ре. Итальянская тренерская школа одна из лучших в мире.
В ЛЧ особенно здорово себя показывают
Неплохо устроились - кочевать по клубам, рубить бабосики.))
Мафия какая то. Сарри, Спаллети, Аллегри, Конте, Итальяно, Гасперини, Ваноли, Пиоли... меняются местами по кругу и получают денюшки. В прочем, в АПЛ такая же схема есть - Эллардайс, Мойес, Постекоглу, Лэмпард...
Нуу… в Англии с тренерами давно беда. Шутка ли, если Хау, взял с Ньюкаслом Кубок Лиги и это первый трофей Английских тренеров за долгие годы. Чемпионат же не вовсе не брали уже десятки лет.
Его хотели в сброную вернуть.
Интересно куда он пойдёт, в Динамо или ЦСКА?
В Сочи
Гвардиола и Конте решили побороться за место главного тренера Торпедо в ЛЛМ. 😁
В Италии круговорот ещё похлеще чем сейчас в РПЛ
Конте сам себе не изменяет
Сцука вроде Лаурентис хочет революцию в футболе по 10 команд в Серии а и т.д,и зовёт Сарри деда которому уже и нафиг ничего не надо,позорище сцука ахахаха
В Милане он еще не тренировал =)
