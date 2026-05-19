Конте близок к уходу из «Наполи». Сарри – главный кандидат на замену

«Наполи» может назначить Сарри вместо Конте.

«Наполи» может сменить главного тренера в ближайшее время.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, неаполитанский клуб и Антонио Конте близки к тому, чтобы прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

Главным кандидатом на эту должность является Маурицио Сарри , в данный момент возглавляющий «Лацио ». «Наполи» уже контактировал с 67-летним специалистом и уверен, что он вернется.

Интерес к Сарри также проявляет «Аталанта ». Если бергамаскам удастся убедить тренера, неаполитанцы могут рассмотреть кандидатуры Винченцо Итальяно, Массимилиано Аллегри или Фабио Гроссо.

Утверждается, что Конте в случае ухода из «Наполи» будет ждать предложения от сборной Италии.