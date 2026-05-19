Гвардиола тяжело вздохнул после вопроса о прощании с «Ман Сити»: «Следующий вопрос. У меня еще год по контракту»
Гвардиола не стал говорить о прощании с «Ман Сити».
Пепу Гвардиоле не понравился вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити».
Ранее появилась информация о том, что испанский специалист покинет пост главного тренера «горожан» по окончании сезона.
– Вы когда-нибудь думали о том, какое прощание вы бы хотели?
– Простите?
– Вы когда-нибудь думали о том, какое прощание вы бы хотели, если бы знали, что уходите?
– (Тяжелый вздох). Следующий вопрос. Сколько раз вы это упоминали? (улыбается) У меня еще год [по контракту], – сказал Гвардиола.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37297 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BeanymanSports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну что сказать, ну что сказать,
Устроены так люди,
Желают знать, желают знать,
Желают знать что будет.
Было окно возможностей, но клуб пригласил Сарри, а потом Пирло, теперь вон с Комо боремся
такой вот топ-менеджмент
Пеп хороший мужик.
Я очень хотел его видеть в Арсенале на месте Мусьо.
Бы бы идеальный сплав философии и харизмы.
Жаль, сложилось как сложилось.
Хотя , он не однолюб )
Уйдут же скорее всего оба
И вот он только " это родил " и уходить ? Не посмотреть ,как вырастит ? Ну не знаю.
Мне кажется он не уйдет сейчас. Я уже несколько раз это написал, но походу я так один думаю. Или я просто надеюсь и выдаю желаемое за действительное.
Но силы у него как будто на исходе , так можно совсем психику подорвать