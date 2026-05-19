  • Гвардиола тяжело вздохнул после вопроса о прощании с «Ман Сити»: «Следующий вопрос. У меня еще год по контракту»
Гвардиола не стал говорить о прощании с «Ман Сити».

Пепу Гвардиоле не понравился вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити».

Ранее появилась информация о том, что испанский специалист покинет пост главного тренера «горожан» по окончании сезона. 

– Вы когда-нибудь думали о том, какое прощание вы бы хотели?

– Простите?

– Вы когда-нибудь думали о том, какое прощание вы бы хотели, если бы знали, что уходите? 

– (Тяжелый вздох). Следующий вопрос. Сколько раз вы это упоминали? (улыбается) У меня еще год [по контракту], – сказал Гвардиола.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37297 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BeanymanSports
После стольких лет с таким напряжением ему бы отдохнуть, честное слово. Хочется, чтобы он отдохнул годик-другой и с новыми силами и идеями (новыми!) ворвался в другую мощную команду, чтобы написать еще одну историю.
ОтветHilperico
Чтобы в итоге с Клоппом в одной лиге встретились опять.
Ответfussballer
Это уже назад не провернуть. Ждем новой АПЛовской классики, она будет, 100%, на этом держится лига.
Слушайте, Гвардиола и так в прошлом сезоне на себе все волосы из головы повытаскивал, впиваясь когтями в свой лоб, а его хотят удерживать… дайте ему спокойствие и восстановиться после трудового выгорания…
ОтветПрокурор по этике и спортивному образу
хотят не удерживать, а узнать о его планах.

Ну что сказать, ну что сказать,
Устроены так люди,
Желают знать, желают знать,
Желают знать что будет.
Думается мне, что Сити - последний клуб в проф карьере Пепа. Дальше либо что-то похожее на должность Клоппа, типа "свадебного генерала" в крупном холдинге либо какая нибудь сборная. Уж слишком затратная и психоэмоционально и физически, работа главным тренером. Плюс стоит учесть его былые семейные проблемы из-за 24 часового погружения в работу. Так что по моему мнению, если Пеп уйдет, то будет это надолго, а возможно и всерьез.
ОтветBobber
Аналогичные ощущения, может быть так, как с Зиданом. Ну объективно, какие клубы могут предложить такие же условия, бюджеты и вызов? В середняке мысли Пепа могут не сработать, в Спартак не поедет, а больше и не осталось топ-клубов, где есть вызов. Либо сборная, либо надолго отдохнёт от футбола, как Клопп
ОтветBobber
В его первой биографии говорилось, что Пеп не собирается тренировать долго. Вроде бы он договорился с семьёй, что супер интенсивно отработает Х лет, выжмет максимум, а потом перейдёт в режим, который позволит проводить много времени с близкими.
По сути журналисты провоцируют Пепа (
Мечта, чтобы Пеп возглавил Юве. Но прекрасно понимаю, что ни один системный уважающий себя тренер не пойдёт в клуб с таким бардаком.

Было окно возможностей, но клуб пригласил Сарри, а потом Пирло, теперь вон с Комо боремся
ОтветMaaRek
значит, и не было никакого окна.
такой вот топ-менеджмент
А.. Так вот кто будет возвращать Черноморец в элиту из второй лиги
Что-то все больше кажется, что новости про уход фейк
А спорц уже выдал кликбейтов, ц-ц-ц.

Пеп хороший мужик.
Я очень хотел его видеть в Арсенале на месте Мусьо.

Бы бы идеальный сплав философии и харизмы.

Жаль, сложилось как сложилось.
Ответgninnur esrever*
Уже достоверный источник подтвердил, зачем ему сейчас распыляться с журналистами, в последнем туре сам и объявит на эмптихаде
ОтветNo Name
"Эмптихад" - это здорово!
И у покорителя Италии Конте тоже год !
Хотя , он не однолюб )
Уйдут же скорее всего оба
ОтветOldRedWhite
Не очень сильно понятно с Пепом. Он сейчас сделал команду, с которой можно в следующем сезоне показывать крутой футбол и побеждать. Смотреть " Сити " в конце этого сезона сплошное удовольствие.
И вот он только " это родил " и уходить ? Не посмотреть ,как вырастит ? Ну не знаю.
Мне кажется он не уйдет сейчас. Я уже несколько раз это написал, но походу я так один думаю. Или я просто надеюсь и выдаю желаемое за действительное.
ОтветMichaelSH
Согласен, что МС в следующем сезоне , вероятнее всего, будет и стабильнее, и сильнее !
Но силы у него как будто на исходе , так можно совсем психику подорвать
