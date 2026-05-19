Гвардиола тяжело вздохнул после вопроса о прощании с «Ман Сити»: «Следующий вопрос. У меня еще год по контракту»

Пепу Гвардиоле не понравился вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити ».

Ранее появилась информация о том, что испанский специалист покинет пост главного тренера «горожан» по окончании сезона.

– Вы когда-нибудь думали о том, какое прощание вы бы хотели?

– Простите?

– Вы когда-нибудь думали о том, какое прощание вы бы хотели, если бы знали, что уходите?

– (Тяжелый вздох). Следующий вопрос. Сколько раз вы это упоминали? (улыбается) У меня еще год [по контракту], – сказал Гвардиола.