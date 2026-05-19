  Дэвис спел песню Baby Бибера на праздновании титула «Баварии»: «Не могу поверить, что мы не вместе, я теряю тебя, я разбит, детка, собери меня! Я куплю тебе что угодно, куплю любое кольцо»
Дэвис спел песню Baby Бибера на праздновании титула «Баварии»: «Не могу поверить, что мы не вместе, я теряю тебя, я разбит, детка, собери меня! Я куплю тебе что угодно, куплю любое кольцо»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис исполнил песню Джастина Бибера на праздновании чемпионства Бундеслиги с клубом.

Видео с пением футболиста появилось в аккаунте мюнхенцев с подписью: «Канадская связка. Фонзи и Бибер».

На записи игрок сборной Канады со сцены поет следующие строчки:

«Я просто не могу поверить, что мы не вместе.

Я хочу показать спокойствие,

Но я теряю тебя.

Я куплю тебе что угодно,

Я куплю тебе любое кольцо,

Потому что я разбит,

Детка, собери меня!

Просто встряхни меня, пока я не проснусь от этого дурного сна.

Мне все хуже, хуже, хуже,

Я просто не могу поверить, что моей первой любви не будет рядом...

Детка, детка, детка, я думал, что ты всегда будешь моей».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Баварии»
Не фанат Бибера, но песня сразу вспомнилась и зазвучала в голове, странно)
Как бы хотелось увидеть Дэвиса образца требла 19/20...
Ну и молодец
Ого, какой глубокомысленный трек
