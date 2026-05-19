Райя повторил рекорд Симэна по сухим матчам за «Арсенал» за сезон АПЛ
Давид Райя повторил рекорд по сухим матчам за «Арсенал» за один сезон АПЛ.
В игре с «Бернли» в 37-м туре голкипер сохранил ворота сухими в 19-й раз. Команда Микеля Артеты выиграла со счетом 1:0.
19 игр без пропущенных голов в Премьер-лиге в составе «Арсенала» проводил только Дэвид Симэн. Ему это удалось дважды: в сезоне-1993/94 и в сезоне-1998/99.
Таким образом, в заключительном туре, когда «канониры» встретятся с «Кристал Пэлас», Райя может стать единоличным обладателем рекорда.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka
