0

Райя повторил рекорд Симэна по сухим матчам за «Арсенал» за сезон АПЛ

Давид Райя повторил рекорд по сухим матчам за «Арсенал» за один сезон АПЛ.

В игре с «Бернли» в 37-м туре голкипер сохранил ворота сухими в 19-й раз. Команда Микеля Артеты выиграла со счетом 1:0.

19 игр без пропущенных голов в Премьер-лиге в составе «Арсенала» проводил только Дэвид Симэн. Ему это удалось дважды: в сезоне-1993/94 и в сезоне-1998/99.

Таким образом, в заключительном туре, когда «канониры» встретятся с «Кристал Пэлас», Райя может стать единоличным обладателем рекорда.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37295 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka
рекорды
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoДэвид Симэн
logoДавид Райя

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Школьники знающие Симэна только по штрафному Ронни просто в шоке
ОтветPeter Sakic
Школьники знающие Симэна только по штрафному Ронни просто в шоке
Я думаю школьники не знают ни Симэна, ни Ронни
ОтветPeter Sakic
Школьники знающие Симэна только по штрафному Ронни просто в шоке
К сожалению, школьники знавшие Симэна по голу Ронни на ЧМ уже 30 летние люди))
Райя — феноменальный вратарь 🔝 А в свое время многие не понимали того, зачем он нам, если есть Рэмсдейл. Время показало.
Райя заслужил опередить саму легенду Симэна.
Надеюсь опередит
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Арсенала» 32 сухих матча в этом сезоне – больше всех в топ-лигах. Команда Артеты в 8-й раз победила 1:0 в АПЛ – такого в XXI веке еще не было
18 мая, 21:19
«Арсенал» забил со стандартов в 19 матчах АПЛ – это повторение рекорда за сезон из 38 игр
18 мая, 20:14
Артета про 1:0 с «Вест Хэмом»: «Та еще неделька, американские горки. Слава богу, судья принял правильное решение после их гола, нам с первого дня говорили, что такие моменты – фол»
10 мая, 18:50
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
18 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
25 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
27 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
49 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
58 минут назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
5 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
12 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
35 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
43 минуты назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Рекомендуем