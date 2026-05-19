У «Арсенала» 32 сухих матча в этом сезоне – больше всех в топ-лигах. Команда Артеты в 8-й раз победила 1:0 в АПЛ – такого в XXI веке еще не было

«Арсенал» чаще всех в топ-лигах проводит сухие матчи.

У «Арсенала» самая надежная оборона в топ-лигах Европы.

В 37-м туре АПЛ команда Микеля Артеты одолела «Бернли » (1:0). Это ее восьмая победа с минимальным счетом в текущем чемпионате – такого не было с сезона-1998/99 (тогда лондонцы девять раз выиграли 1:0).

Всего у «Арсенала » 32 сухих матча во всех турнирах этого сезона. Это лучший результат в пяти ведущих лигах Европы – ни у кого другого нет даже 27.

До конца сезона «канониры» встретятся с «Кристал Пэлас» и «ПСЖ».