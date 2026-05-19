  • У «Арсенала» 32 сухих матча в этом сезоне – больше всех в топ-лигах. Команда Артеты в 8-й раз победила 1:0 в АПЛ – такого в XXI веке еще не было
«Арсенал» чаще всех в топ-лигах проводит сухие матчи.

У «Арсенала» самая надежная оборона в топ-лигах Европы.

В 37-м туре АПЛ команда Микеля Артеты одолела «Бернли» (1:0). Это ее восьмая победа с минимальным счетом в текущем чемпионате – такого не было с сезона-1998/99 (тогда лондонцы девять раз выиграли 1:0).

Всего у «Арсенала» 32 сухих матча во всех турнирах этого сезона. Это лучший результат в пяти ведущих лигах Европы – ни у кого другого нет даже 27.

До конца сезона «канониры» встретятся с «Кристал Пэлас» и «ПСЖ».

Что что, но контролируют матчи они круто. Ноль красных к тому же, ноль пенальти и рекорд по сухим матчам - вау.

Вот только болельщикам эти 1-0 такие страдания приносят, даже не из-за отсутствия зрелищности, а из-за страха, что вот вот и 1-1…
Mykytka
Что за рекорд по сухим матчам?
Mykytka
Ну болельщикам со стажем к таким качелям не привыкать
One nil to the Arsenal
Арсен Венгер? Нет, Пеп? Нет, даже не Мойес. Джордж Грэмм вот духовной наставник Артеты) не вижу в этом ничего плохого
У Кристал Пэлас через 3 дня после Арсенала финал ЛК, поэтому я практически уверен, что Арсенал своё заберёт
funnynerd21
Я уверен КП настроится по максимуму на этот матч
«Скучный, скучный „Арсенал“» (“Boring, boring Arsenal”) — культовая кричалка, которую в 90-х годах придумали фанаты соперников. Ею высмеивали прагматичный, закрытый и сугубо оборонительный стиль игры лондонского клуба при тогдашнем тренере Джордже Грэме.
При Венгере играли красиво. Но так было не всегда.

Золотой кубок 03/04 и финал ЛЧ 05/06 — эталонный автобус.

Артета не взял трофеев в стиле позднего Венгера и откатил Арсенал к проверенному надёжному лондонскому суходрочу ;)
Фарид Харисов
boring boring Arsenal
Фарид Харисов
То есть арсенал, в финале лч игравший вдесятером с 18 минуты должны были бежать в атаку ?
Еще один интересный факт: Титан пока еще не получал красных карточек и пенальти в свои ворота. Уникальное достижение!
ERNST
Может быть в кои-то веки возвращается долг за все эти красные за откидки, как у Райса и Троссара, за удары после свистка, как у Ван Перси, за микроскопические касания, как у Луиза, за игру в мяч, как у Джаки, за фол последней надежды у штрафной соперника, как у Скелли,

и только то, что быстро в голову пришло
Амбарцум Амбарцумян
за отмененый гол в ворота брентфорда, где судьи после признали что там не было офсайда, и где в конце сезона как раз эти два очка и не хватило чтобы стать чемпионом.
Этим и импонирует Арсенал. Современный футбол слишком много внимания уделяет атаке, а в обороне - проходной двор. Арсенал как белая ворона, и это в хорошем смысле
В Артету вселился дух Моуриньо середины нулевых.
Unclemeat
И это хорошо!
Unclemeat
Моуриньо просто сдавал его в аренду пока был вне Реала.
На каждую Баварию и Барселону найдется свой арсенал и зенит
