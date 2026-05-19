У «Арсенала» 32 сухих матча в этом сезоне – больше всех в топ-лигах. Команда Артеты в 8-й раз победила 1:0 в АПЛ – такого в XXI веке еще не было
«Арсенал» чаще всех в топ-лигах проводит сухие матчи.
У «Арсенала» самая надежная оборона в топ-лигах Европы.
В 37-м туре АПЛ команда Микеля Артеты одолела «Бернли» (1:0). Это ее восьмая победа с минимальным счетом в текущем чемпионате – такого не было с сезона-1998/99 (тогда лондонцы девять раз выиграли 1:0).
Всего у «Арсенала» 32 сухих матча во всех турнирах этого сезона. Это лучший результат в пяти ведущих лигах Европы – ни у кого другого нет даже 27.
До конца сезона «канониры» встретятся с «Кристал Пэлас» и «ПСЖ».
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37294 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вот только болельщикам эти 1-0 такие страдания приносят, даже не из-за отсутствия зрелищности, а из-за страха, что вот вот и 1-1…
Золотой кубок 03/04 и финал ЛЧ 05/06 — эталонный автобус.
Артета не взял трофеев в стиле позднего Венгера и откатил Арсенал к проверенному надёжному лондонскому суходрочу ;)
и только то, что быстро в голову пришло