Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон – в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал заявку команды на чемпионат мира-2026.
В окончательный состав бразильской команды попали 26 футболистов.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Фенербахче»), Уэвертон («Гремио»);
Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Рожер Ибанес («Аль-Ахли»), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»);
Полузащитники: Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило дос Сантос («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Фламенго»);
Нападающие: Эндрик («Лион» / «Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Неймар («Сантос»), Рафинья Диас («Барселона»), Райан Роша («Борнмут»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Когда Анчелотти объявил «Неймар, Сантос», в зале началась легкая вакханалия, как будто уже выиграли ЧМ :)
Когда объявляли Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, Анчелотти произносил «Зэнит» с ударением на первый слог :)
В целом состав без особых сюрпризов. Главной неожиданностью стал вызов третьего вратаря Вевертона (был также на ЧМ в Катаре), в этот раз ждали или Бенто из Сауди, или Уго Соуза из «Коринтианс».
Футбольные боги не простят такого
На весь состав 2 на данный момент звезды - Рафинья и Винисиус
тут больше вопрос к Эндрику и Мартинелли