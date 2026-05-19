  • Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон – в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026
Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон – в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026

Два игрока «Зенита» и Неймар – в заявке Бразилии на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал заявку команды на чемпионат мира-2026. 

В окончательный состав бразильской команды попали 26 футболистов. 

ВратариАлиссонЛиверпуль»), ЭдерсонФенербахче»), Уэвертон («Гремио»);

Защитники: Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Рожер Ибанес («Аль-Ахли»), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»);

Полузащитники: Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило дос Сантос («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Лукас Пакета («Фламенго»);

Нападающие: Эндрик («Лион» / «Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тиаго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Неймар («Сантос»), Рафинья Диас («Барселона»), Райан Роша («Борнмут»), Винисиус Жуниор («Реал»). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер сборной Бразилии
Смешная сборная. У Жоао Педро 20 голов в сезоне без единого пенальти, действительно, зачем он в сборной? Лучше мёртвого Мартинелли или Эндрика по блату возьмём
А Луис Энрике с 6 голами в чемпионате водокачки прям топ топов…
Это большой успех и для игроков и для Зенита и для РПЛ в целом. Два наших представителя в составе одного из главных фаворитов турнира. Причем если Энрике в сборной появился еще играя в Бразилии, то Сантос это право завоевал именно в Зените. Это и просто престижно и в будущих переговорах с бразильскими игроками для наших клубов большой плюс.
Это, наверное, российские судьи обеспечили вызов. Или заговор. Или Анчелотти проплатили. Что там ещё хейтеры выдумают?
Смотрел в прямом эфире объявление состава.
Когда Анчелотти объявил «Неймар, Сантос», в зале началась легкая вакханалия, как будто уже выиграли ЧМ :)
Когда объявляли Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, Анчелотти произносил «Зэнит» с ударением на первый слог :)
В целом состав без особых сюрпризов. Главной неожиданностью стал вызов третьего вратаря Вевертона (был также на ЧМ в Катаре), в этот раз ждали или Бенто из Сауди, или Уго Соуза из «Коринтианс».
Главная неожиданность, что физрук не взял Жоао Педро, но набрал каких-то Энрике и Эндриков.
Неймар не игравший уже пару лет едет, Антони вытащивший Бетис в ЛЧ мимо кассы.
Футбольные боги не простят такого
Сликом много средних напов у бразилов, чтобы так близко к сердцу принимать. Жалко только игрока Челси. Думаю, кто-то за оставшие пару матчей может травмироваться и Жоао первый претендент на замену
Да сходу видно, что это не команда, а выставка. Впереди битва за место в основе через нытье в СМИ. В прежние времена не вышли бы из группы. Анчелик там за бабки отсвечивает. Газпром похоже оплатил своим путевки в этот секс-тур.
В какое же дно превратилась Бразилия. Половина состава - это игроки из лиги верблюдов, пенсионеры из бразильской серии а и 2 игрока из нашей любимой рпл (1 из них вообще с российским паспортом).
На весь состав 2 на данный момент звезды - Рафинья и Винисиус
Посмотри состав 2002го года. Половина заявки было из Бразильского чемпионата, из европейский топ клубов были только Роналдо (Интер), Карлос (Реал), Ривалдо (Барселона), Роке Жуниор (Милан) Рональдиньо, Лусио и Кафу представляли ПСЖ, Рому, Байер. Не очень понятно где дно? 2 топовых вратаря, 2 центральных защитника играют в финале ЛЧ, крепкий центр поля, Винисиус и Рафинья одни из лучших атакующий футболистов планеты, Игор Тьягу второй бомбардир АПЛ, это сборная топ на топе:) Может я что-то не понимаю в футболе, но как можно такой состав дном назвать:))
в целом согласен, но забыть про капитана ПСЖ - это значит коммент чисто на байты
Ласт дэнс для Неймара, надеюсь, что обойдется без травм и хотя бы в группе можно будет посмотреть на его магию, даже если с замены выходить будет
Почему только в группе? При существующем формате ЧМ, даже нынешняя Бразилия и в плей-офф сыграет почти 100%. Ну один матч хотя бы. Но там и в первом плей-офф вероятность попасть на сильного соперника не так уж и велика
Магия там сто лет протухла. Посмотришь во что выливается обмен амбиций на деньги.
Заявка на уровне Сербии или Швейцарии.
Как и последние 10 лет.
Ахаха. Винисиус, Рафинья, Габриэл, Кунья, Бруно, Каземиро такие игроки когда у них были ?
Объясните мне кто-нибудь, почему Жоао Педро нет в заявке, а Раян Роша есть ?
Райан вингер правый, он заслужил, хорош был и в Бразилии, и в АПЛ

тут больше вопрос к Эндрику и Мартинелли
У Раяна 13 игр 5+2, у Мартинелли 29 игр 1+3
А где тот самый Жерсон, который уезжал чтобы попасть в сборную?))
Он ещё едет
А "Проект Жерсон" на ЧМ пешком пойдёт, как всегда. Трудяга
Будем надеется папа Карло не ошибся с составом, на счёт Неймара, в принципе он поступил может и правильно. Помнится как Дунга не взял Рональдинью, как не взяли Ромарио кажется на ЧМ 1998 , не хватает в этой сборной всё таки легенд и авторитетов.
А ещё можно вспомнить, как Сколари не взял Ромарио на ЧМ-2002 и оказался прав
у сколари был ривалдо, роналдиньо и роналдо,калибра таких игроков у сегодняшней бразилии просто нет, был один неймар да травмы добили его
