Бизнесмен Рикельме о выборах президента «Реала»: «Представим что-то вдохновляющее и значимое для сосьос на следующие 10-20 лет, если пойдем на это. Объявим решение через 2-3 дня»
Бизнесмен Энрике Рикельме высказался про потенциальное участие в выборах президента «Реала».
Ранее клуб после анонса от действующего президента Флорентино Переса объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая, для заявки на участие необходима финансовая гарантия в 187 млн евро.
«Конечно, у меня есть гарантия, иначе я бы об этом не говорил. Новости появятся через два-три дня. Мы все еще работаем над этим. Нам дали очень мало времени, чтобы организовать что-то действительно значимое и стоящее, что-то хорошее для «Реала». Мы не собираемся терять время.
Мы примем решение в ближайшие несколько дней. И если мы пойдем [на выборы], это будет что-то значимое и вдохновляющее для cосьос на следующие 10, 15 или 20 лет.
Идея состоит в том, чтобы работать еще три дня, и если мы будем готовы, мы пойдем без сомнения», – сказал Рикельме.
37-летний бизнесмен владеет 75% акций Cox Energy Group, одной из ведущих мировых компаний в области возобновляемой энергетики.
Но, полагаю, будет "ой, мы всё-таки не готовы", как и в прошлый раз. А зачем Мадриду вечно не готовый президент?)
