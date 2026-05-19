  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бизнесмен Рикельме о выборах президента «Реала»: «Представим что-то вдохновляющее и значимое для сосьос на следующие 10-20 лет, если пойдем на это. Объявим решение через 2-3 дня»
0

Бизнесмен Рикельме о выборах президента «Реала»: «Представим что-то вдохновляющее и значимое для сосьос на следующие 10-20 лет, если пойдем на это. Объявим решение через 2-3 дня»

Рикельме о выборах президента «Реала»: объявим решение через 2-3 дня.

Бизнесмен Энрике Рикельме высказался про потенциальное участие в выборах президента «Реала».

Ранее клуб после анонса от действующего президента Флорентино Переса объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая, для заявки на участие необходима финансовая гарантия в 187 млн евро.

«Конечно, у меня есть гарантия, иначе я бы об этом не говорил. Новости появятся через два-три дня. Мы все еще работаем над этим. Нам дали очень мало времени, чтобы организовать что-то действительно значимое и стоящее, что-то хорошее для «Реала». Мы не собираемся терять время.

Мы примем решение в ближайшие несколько дней. И если мы пойдем [на выборы], это будет что-то значимое и вдохновляющее для cосьос на следующие 10, 15 или 20 лет.

Идея состоит в том, чтобы работать еще три дня, и если мы будем готовы, мы пойдем без сомнения», – сказал Рикельме.

37-летний бизнесмен владеет 75% акций Cox Energy Group, одной из ведущих мировых компаний в области возобновляемой энергетики.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?36311 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoРеал Мадрид
logoболельщики
logoденьги

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В итоге наверняка опять сольётся. Хотя сейчас, наоборот, самое время бы попробовать засветиться на орбите клуба. Текущие выборы Пересу так и так проиграет - однако, если предоставит при этом толковую программу, даже проигранная заявка стала бы приличным фундаментом впоследствии, когда Фло отойдёт от дел, ибо дед не вечен, как ни крути.
Но, полагаю, будет "ой, мы всё-таки не готовы", как и в прошлый раз. А зачем Мадриду вечно не готовый президент?)
37 лет. Младше меня. Трудно осозновать )
Ну успехов!
ОтветПомБур-Шиномонтажник
37 лет. Младше меня. Трудно осозновать ) Ну успехов!
Это ведь он поехал в Панаму и открыл цементный завод когда решил отдельно жить от родителей?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рикельме поборется с Пересом за пост президента «Реала». Глава энергетической компании Cox Energy получил гарантии от нескольких банков (El Confidencial)
18 мая, 16:37
«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
14 мая, 08:17
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме написал Пересу: «Под вашим руководством «Мадрид» укрепил позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире»
14 мая, 07:02
Рекомендуем
Главные новости
Лапорта о деле Негрейры: «Все – ложь. «Реал» использует «Барсу», чтобы скрыть свои неудачи, они вложили много денег и ничего не выиграли за два года, а мы побеждаем. «Мадрид» раздул пламя страданий»
2 минуты назад
Шварц о назначении в «Динамо»: «Наша история еще не окончена. Будем смотреть вперед»
31 минуту назад
Флик про Пепа: «Лучший тренер мира, его достижения поразительны. Десять лет в клубе такого уровня, как «Сити» – невероятно. Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет»
32 минуты назад
Анонс в стиле сериала «Бумажный дом» – так креативно «Динамо» объявило о возвращении Сандро Шварца
45 минут назадВидеоСпортс"
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Вы точно их знаете! Челлендж в 3х3
46 минут назадТесты и игры
«Зенит» может продать Мантуана – команде нужен профильный правый защитник. За Витиньо «Ботафого» запросит около 10 млн евро (Legalbet)
50 минут назад
«Ман Сити» в честь Гвардиолы переименовал трибуну «Этихад Стэдиум» и установит статую тренера перед ней
сегодня, 11:44
Прощальное видео «Ман Сити» и Гвардиолы – с русскими субтитрами на ВидеоСпортсе’‘ 🥹
сегодня, 11:34ВидеоСпортс"
Шварц снова возглавил «Динамо». Контракт – до лета 2029 года
сегодня, 11:16Видео
Пеп – в топ-4 тренеров АПЛ по сроку работы в одном клубе и 2-й – по титулам. Больше чемпионств только у Фергюсона
сегодня, 11:10
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Динамо» о назначении Шварца: «Это не воспоминание о славном прошлом. Его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных задач»
14 минут назад
«Аталанта» сменила эмблему. Теперь она круглая и на ней только Богиня
18 минут назадФото
Фассон продлит контракт с «Локо» и будет зарабатывать 8 млн рублей в месяц («Чемпионат»)
48 минут назад
Жена Соболева о чемпионстве «Зенита»: «Не будем скучать по этим дням, мы их повторим в следующем сезоне 🏆🤪🥇»
сегодня, 11:45
«🐐». «Ман Сити» назвал Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола
сегодня, 11:29
Томас Тухель: «Удивлен заявлением Магуайра. Он мог высказать чувства в личной беседе»
сегодня, 11:28
Жирков и Шаронов, скорее всего, покинут «Динамо» и не войдут в штаб Шварца (Sport24)
сегодня, 10:55
Губерниев и Черданцев будут работать на бровке во время Суперфинала Кубка России
сегодня, 10:40
Нойер пропустит финал Кубка Германии со «Штутгартом». Урбиг сыграет за «Баварию»
сегодня, 08:44
Роман Павлюченко: «Все время говорил Соболеву: «Сань, никого не слушай – это твоя жизнь и игра. Он работяга, умеющий забивать»
сегодня, 08:38
Рекомендуем