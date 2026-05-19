Бизнесмен Рикельме о выборах президента «Реала»: «Представим что-то вдохновляющее и значимое для сосьос на следующие 10-20 лет, если пойдем на это. Объявим решение через 2-3 дня»

Рикельме о выборах президента «Реала»: объявим решение через 2-3 дня.

Бизнесмен Энрике Рикельме высказался про потенциальное участие в выборах президента «Реала ».

Ранее клуб после анонса от действующего президента Флорентино Переса объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая, для заявки на участие необходима финансовая гарантия в 187 млн евро.

«Конечно, у меня есть гарантия, иначе я бы об этом не говорил. Новости появятся через два-три дня. Мы все еще работаем над этим. Нам дали очень мало времени, чтобы организовать что-то действительно значимое и стоящее, что-то хорошее для «Реала». Мы не собираемся терять время.

Мы примем решение в ближайшие несколько дней. И если мы пойдем [на выборы], это будет что-то значимое и вдохновляющее для cосьос на следующие 10, 15 или 20 лет.

Идея состоит в том, чтобы работать еще три дня, и если мы будем готовы, мы пойдем без сомнения», – сказал Рикельме.

37-летний бизнесмен владеет 75% акций Cox Energy Group, одной из ведущих мировых компаний в области возобновляемой энергетики.