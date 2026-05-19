«Арсенал» станет чемпионом Англии во вторник, если «Ман Сити» не победит «Борнмут»

«Арсенал » может стать чемпионом Англии уже во вторник.

В понедельник команда Микеля Артеты обыграла «Бернли» со счетом 1:0 и увеличила отрыв от «Манчестер Сити » в Премьер-лиге до 5 очков. «Канонирам» осталось провести одну игры, а «горожанам» – две.

Лондонский клуб может завоевать титул уже в этот вторник – это произойдет, если «Сити» не сможет победить «Борнмут ». Этот матч начнется в 21:30 по московскому времени.