У «Арсенала» 5 побед и ничья в 6 последних играх. Дальше – «Пэлас» и «ПСЖ»
«Арсенал» выиграл пять из шести последних матчей.
Команда Микеля Артеты сегодня одолела «Бернли» в 37-м туре АПЛ – 1:0.
Начиная с 25 апреля лондонцы также победили «Ньюкасл» (1:0), «Фулхэм» (3:0), «Атлетико» (1:0) и «Вест Хэм» (1:0). С мадридцами также была ничья – 1:1.
«Арсеналу» осталось провести две игры в этом сезоне: против «Кристал Пэлас» в чемпионате и против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37185 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии