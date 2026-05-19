У «Арсенала» 5 побед и ничья в 6 последних играх. Дальше – «Пэлас» и «ПСЖ»

«Арсенал» выиграл пять из шести последних матчей.

Команда Микеля Артеты сегодня одолела «Бернли» в 37-м туре АПЛ – 1:0.

Начиная с 25 апреля лондонцы также победили «Ньюкасл» (1:0), «Фулхэм» (3:0), «Атлетико» (1:0) и «Вест Хэм» (1:0). С мадридцами также была ничья – 1:1.

«Арсеналу» осталось провести две игры в этом сезоне: против «Кристал Пэлас» в чемпионате и против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.