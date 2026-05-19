Винисиус – расставшейся с ним девушке: «Каждый момент рядом с тобой был незабываемым. Спасибо за все! Всего наилучшего и успехов в твоей жизни! Желаю тебе счастья»

Винисиус поблагодарил девушку после расставания.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор обратился к своей бывшей девушке после расставания.

На прошлой неделе инфлюенсер Вирджиния Фонсека объявила о прекращении отношений с футболистом.

Винисиус выложил в сторис инстаграма совместную фотографию с девушкой.

«Спасибо за все! Каждый момент и урок рядом с тобой были незабываемыми!

Всего наилучшего и успехов в твоей жизни! Желаю тебе счастья. Я всегда буду благодарен тебе за то, что ты посвятила часть своей жизни мне. Береги себя!» – написал Винисиус.

Винисиус приглашал бразильских моделей в Мадрид – девушка вингера «Реала» встретила их в ресторане, где ранее ужинала с ним (Лео Диас)