Пеп уходит из «Сити», Неймар едет на ЧМ, «Арсенал» в шаге от титула, «Барса» продлила Флика, США пропустили 6 шайб от Финляндии, Ибрагимов в сборной России, «Реал» и Моуринью договорились и другие новости
1. Мощный инсайд из Англии: Пеп Гвардиола покинет «Ман Сити» после завершения текущего сезона, сообщил Daily Mail. Объявить должны в воскресенье, а преемником называют Энцо Мареску. Сам Пеп лишь тяжело вздохнул на вопрос о прощании с клубом.
2. Карло Анчелотти объявил состав Бразилии на ЧМ-2026: Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон – в заявке.
Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии.
3. Гол Хавертца с углового принес «Арсеналу» победу над «Бернли» – 1:0. Кай избежал удаления за удар шипами в икру Угочукву на 67-й минуте. Теперь «канониры» опережают «Сити» на 5 очков и могут стать чемпионами уже во вторник, если команда Пепа не обыграет «Борнмут».
4. «Барселона» продлила контракт с главным тренером Ханси Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона.
5. Ибрагимов из «МЮ», Батраков, Кисляк, Дивеев, Головин, Максименко, Тюкавин – в итоговом составе сборной России на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Соболев не попал.
6. ЧМ-2026 по хоккею. Швеция уступила Чехии, Швейцария разгромила Германию, США пропустили 6 шайб от Финляндии, Канада забила 5 голов Дании.
7. «Монреаль» обыграл «Баффало» (3:2 ОТ) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. «Канадиенс» сыграют с «Каролиной» в финале Восточной конференции.
8. Ламин Ямаль из-за травмы пропустит матч Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026 и может не сыграть с Саудовской Аравией, пишет The Athletic.
А Фермин Лопес сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют.
9. 3 270 691 человек посетил матчи в сезоне Мир РПЛ – лучший результат с сезона-2018/19. Средняя посещаемость – 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек.
10. «Сан-Антонио» победил «Оклахому» (122:115) во втором овертайме в первом матче третьего раунда плей-офф НБА. Виктор Вембаньяма набрал 41 очко и сделал 25 подборов.
11. Международная федерация гимнастики допустила россиян до турниров с флагом и гимном. Европейская федерация гимнастики обсудит допуск россиян с флагом на этой неделе.
12. «Реал» и Жозе Моуринью договорились о контракте на 2 года, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Кроме того, мадридцы объявили об уходе Дани Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом.
13. Дмитрий Свищев стал главой объединенной Федерации лыжного спорта и сноуборда России.
14. Разин, Гатиятулин и Виктор Козлов – номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ.
15. Борис Ротенберг-младший может покинуть пост гендиректора «Локомотива». Он недоволен Галактионовым, сообщает инсайдер Иван Карпов.
16. «Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, рассказал председатель правления клуба Константин Зырянов : «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
17. «Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ, по данным Артура Хайруллина. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем.
18. Okko не разрешает показать игру России с Египтом на «Матч ТВ», утверждает инсайдер Иван Карпов.
19. PGMOL признала, что 2-й гол «МЮ» в ворота «Ноттингема» засчитан ошибочно. Мяч попал в руку Мбемо от его бедра перед ударом Куньи.
Цитаты дня
Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
Винисиус о вызове на ЧМ: «Мальчик, игравший босиком в Сан-Гонсалу, вернулся. 3,5 года упорной работы, чтобы закрепиться в числе 26 лучших. Бразилия отдаст все силы, мечта жива!»
Александр Мостовой: «Семак – толковый тренер, но называть его лучшим в истории России – перебор. Если бы он с «Рубином» выиграл столько чемпионств, то да»
Алексей Миллер: «Поздравляю с победой «Зенита» в столетнем сезоне! Имена вписаны в летопись Легендарного клуба. Во второй век входим самым популярным клубом Восточной Европы»
Бубнов назвал «левым» пенальти «Зенита» в игре с «Ростовом»: «Там ничего не было, их подстраховали. Вдруг в компенсированное время при 0:0 дурака пропустят или рикошет?»
Вероника Степанова: «Ау, зумеры мои родные, выключайте ваши девайсы – делайте детей! Процесс куда приятнее и полученная модель никогда не устареет, с каждым годом все круче и интерактивнее!»
Ролик дня
К Карасеву у меня в данном случае вопросов нет. Вышел мяч в том эпизоде за пределы поля или не вышел, я не помню, да и пересматривать не хочу – мне это просто не интересно.
Мне интересно, как сам Миронов объяснит, за каким чёртом он это сделал. Вот зачем он ударил Педро? Во имя чего???
Но если так, неужели нельзя было сделать это не с таким явным палевом?
С Гвардиолой еще ничего не «свершилось», а новость аж первая в списке.
https://www.sports.ru/football/1117174904-gvardiola-tyazhelo-vzdoxnul-posle-voprosa-o-proshhanii-s-man-siti-sled.html
По сути даже не ушел от ответа, потому как не было вопроса.
Если бы его спросили: вы уходите? И он ответил: у меня ещё год по контракту… это вот уход от ответа.
Потому как вопрос про уход, а ответ про срок контракта.