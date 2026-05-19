Пеп уходит из «Сити», Неймар едет на ЧМ, «Арсенал» в шаге от титула, «Барса» продлила Флика, США пропустили 6 шайб от Финляндии, Ибрагимов в сборной России, «Реал» и Моуринью договорились и другие новости

1. Мощный инсайд из Англии: Пеп Гвардиола покинет «Ман Сити» после завершения текущего сезона, сообщил Daily Mail. Объявить должны в воскресенье, а преемником называют Энцо Мареску. Сам Пеп лишь тяжело вздохнул на вопрос о прощании с клубом.

2. Карло Анчелотти объявил состав Бразилии на ЧМ-2026: Дуглас и Энрике из «Зенита», Неймар, Винисиус, Рафинья, Каземиро, Эндрик, Кунья, Габриэл, Маркиньос, Алиссон – в заявке.

Модрич, Ковачич, Перишич, Гвардиол, Станишич, Будимир, Моро, Влашич – в заявке Хорватии .

3. Гол Хавертца с углового принес «Арсеналу» победу над «Бернли» – 1:0. Кай избежал удаления за удар шипами в икру Угочукву на 67-й минуте. Теперь «канониры» опережают «Сити» на 5 очков и могут стать чемпионами уже во вторник, если команда Пепа не обыграет «Борнмут».

4. «Барселона» продлила контракт с главным тренером Ханси Фликом до 2028 года с опцией еще одного сезона.

5. Ибрагимов из «МЮ», Батраков, Кисляк, Дивеев, Головин, Максименко, Тюкавин – в итоговом составе сборной России на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Соболев не попал.

6. ЧМ-2026 по хоккею. Швеция уступила Чехии, Швейцария разгромила Германию, США пропустили 6 шайб от Финляндии, Канада забила 5 голов Дании.

7. «Монреаль» обыграл «Баффало» (3:2 ОТ) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. «Канадиенс» сыграют с «Каролиной» в финале Восточной конференции.

8. Ламин Ямаль из-за травмы пропустит матч Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026 и может не сыграть с Саудовской Аравией, пишет The Athletic.

А Фермин Лопес сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют.

9. 3 270 691 человек посетил матчи в сезоне Мир РПЛ – лучший результат с сезона-2018/19. Средняя посещаемость – 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек.

10. «Сан-Антонио» победил «Оклахому» (122:115) во втором овертайме в первом матче третьего раунда плей-офф НБА. Виктор Вембаньяма набрал 41 очко и сделал 25 подборов.

11. Международная федерация гимнастики допустила россиян до турниров с флагом и гимном . Европейская федерация гимнастики обсудит допуск россиян с флагом на этой неделе.

12. «Реал» и Жозе Моуринью договорились о контракте на 2 года , пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Кроме того, мадридцы объявили об уходе Дани Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом.

13. Дмитрий Свищев стал главой объединенной Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

14. Разин, Гатиятулин и Виктор Козлов – номинанты на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ.

15. Борис Ротенберг-младший может покинуть пост гендиректора «Локомотива» . Он недоволен Галактионовым, сообщает инсайдер Иван Карпов.

16. «Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, рассказал председатель правления клуба Константин Зырянов : «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»

17. «Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ, по данным Артура Хайруллина. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем.

18. Okko не разрешает показать игру России с Египтом на «Матч ТВ», утверждает инсайдер Иван Карпов.

19. PGMOL признала, что 2-й гол «МЮ» в ворота «Ноттингема» засчитан ошибочно . Мяч попал в руку Мбемо от его бедра перед ударом Куньи.

Цитаты дня

Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный . Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»

Винисиус о вызове на ЧМ: «Мальчик, игравший босиком в Сан-Гонсалу, вернулся . 3,5 года упорной работы, чтобы закрепиться в числе 26 лучших. Бразилия отдаст все силы, мечта жива!»

Александр Мостовой: «Семак – толковый тренер, но называть его лучшим в истории России – перебор . Если бы он с «Рубином» выиграл столько чемпионств, то да»

Алексей Миллер: «Поздравляю с победой «Зенита» в столетнем сезоне! Имена вписаны в летопись Легендарного клуба . Во второй век входим самым популярным клубом Восточной Европы»

Бубнов назвал «левым» пенальти «Зенита» в игре с «Ростовом»: «Там ничего не было, их подстраховали. Вдруг в компенсированное время при 0:0 дурака пропустят или рикошет? »

Вероника Степанова: «Ау, зумеры мои родные, выключайте ваши девайсы – делайте детей! Процесс куда приятнее и полученная модель никогда не устареет, с каждым годом все круче и интерактивнее!»

