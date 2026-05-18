  • Сафонов после 1:2 от «Парижа»: «Играли, но мыслями были уже на финале ЛЧ. Когда нам вручали кубок за победу в Лиге 1, думал о том, как успеть на разминку»
Сафонов после 1:2 от «Парижа»: «Играли, но мыслями были уже на финале ЛЧ. Когда нам вручали кубок за победу в Лиге 1, думал о том, как успеть на разминку»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов предположил, что в матче с «Парижем» команде помешали мысли о предстоящем финале Лиги чемпионов.

В заключительном туре Лиги 1 «ПСЖ» уступил «Парижу» в гостях со счетом 1:2.

«Сыграли матч против Парижа. Неудачно… Как бы ни хотелось говорить о важности каждого матча, в реальности тяжело полностью абстрагироваться от мысли, что главный матч сезона будет 30 числа. Вчера играли, но мыслями уже были на финале.

Перед матчем нам вручили кубок за победу в чемпионате. И даже в этот момент думал о том, как успеть на разминку, потому что по плану она начиналась через 10 минут после награждения. Так что не скажу, что получилось прочувствовать много эмоций в тот момент.

Сейчас пару дней отдыха, а затем начало подготовки к финалу. Есть комфортное время и на восстановление, и на работу. Все для того, чтобы подойти к главному матчу сезона в максимальной форме🙏🏻», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в Будапеште 30 мая.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Скорее всего самый главный матч в карьере его, если накосячит забудут все успехи и спасения. А матч будет сложный для вратаря, учитывая что Арсенал хорошо стандарты разыгрывает, и частые провалы ПСЖ в защите
Так это и огромный шанс проявить себя. Без спасений с этой обороной ЛЧ не взять. Если справится, то двери в любые клубы откроются при желании.
Я думаю один матч уже ни на что не повлияет. Матвей уже топ кипер мирового уровня, и если будет держать уровень останется им надолго.
Да это понятно, очень важный матч для ПСЖ и Матвея, очень хочется, чтоб Матвей выиграл ЛЧ снова, но теперь уже играя финал в стартовом составе!
Матч в котором можно войти в историю или вляпаться в нее
