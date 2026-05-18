Сафонов после 1:2 от «Парижа»: «Играли, но мыслями были уже на финале ЛЧ. Когда нам вручали кубок за победу в Лиге 1, думал о том, как успеть на разминку»

Сафонов после 1:2 с «Парижем»: мыслями уже были в финале ЛЧ.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов предположил, что в матче с «Парижем » команде помешали мысли о предстоящем финале Лиги чемпионов.

В заключительном туре Лиги 1 «ПСЖ» уступил «Парижу» в гостях со счетом 1:2.

«Сыграли матч против Парижа. Неудачно… Как бы ни хотелось говорить о важности каждого матча, в реальности тяжело полностью абстрагироваться от мысли, что главный матч сезона будет 30 числа. Вчера играли, но мыслями уже были на финале.

Перед матчем нам вручили кубок за победу в чемпионате. И даже в этот момент думал о том, как успеть на разминку, потому что по плану она начиналась через 10 минут после награждения. Так что не скажу, что получилось прочувствовать много эмоций в тот момент.

Сейчас пару дней отдыха, а затем начало подготовки к финалу. Есть комфортное время и на восстановление, и на работу. Все для того, чтобы подойти к главному матчу сезона в максимальной форме🙏🏻», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ » и «Арсеналом » пройдет в Будапеште 30 мая.