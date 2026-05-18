Джикия хочет покинуть «Антальяспор» и вернуться в РПЛ (Metaratings)
По информации Metaratings, 32-летний защитник не хочет оставаться в «Антальяспоре», вылетевшем из турецкой Суперлиги по итогам сезона. Сообщается, что представители Джикии уже ищут варианты для продолжения его карьеры в клубах РПЛ.
Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В составе клуба Георгий провел 15 матчей в чемпионате Турции, отметившись двумя голами.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
