Джикия хочет покинуть «Антальяспор» и вернуться в РПЛ (Metaratings)

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия хочет вернуться в Мир РПЛ.

По информации Metaratings, 32-летний защитник не хочет оставаться в «Антальяспоре », вылетевшем из турецкой Суперлиги по итогам сезона. Сообщается, что представители Джикии уже ищут варианты для продолжения его карьеры в клубах РПЛ .

Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В составе клуба Георгий провел 15 матчей в чемпионате Турции, отметившись двумя голами.