0

Джикия хочет покинуть «Антальяспор» и вернуться в РПЛ (Metaratings)

Георгий Джикия хочет вернуться в РПЛ.

Экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия хочет вернуться в Мир РПЛ.

По информации Metaratings, 32-летний защитник не хочет оставаться в «Антальяспоре», вылетевшем из турецкой Суперлиги по итогам сезона. Сообщается, что представители Джикии уже ищут варианты для продолжения его карьеры в клубах РПЛ.

Джикия выступает за «Антальяспор» с июля 2025 года. В составе клуба Георгий провел 15 матчей в чемпионате Турции, отметившись двумя голами.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27107 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoГеоргий Джикия
logoпремьер-лига Россия
logoвозможные трансферы
logoвысшая лига Турция
logoАнтальяспор

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну под новый лимит то самое то, ещё Чалова с Макаровым ждём
ОтветБолельщик Биатлона
Ну под новый лимит то самое то, ещё Чалова с Макаровым ждём
Чалова уже в Локо сватают
Уже и забыли про него
На родину в Родину.
Джикия после возвращения в РПЛ: «Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити. Нас и здесь неплохо кормят!»
В Турции начал совсем неплохо,затем - средне,потом - смена тренера и лавка,в концовке - снова немного поиграл без особого успеха(и личного и клубного). В РПЛ и сытнее и проще и привычнее.
Если только в Спартак)
Антальяспор хочет, чтобы Джикия вернулся в РПЛ.
Надо еще агента до кучи поменять. Это он тебя довёл до такого цугундера. Сидел бы в Спартаке за условные пол ляма и рассказывал всем про борщ, дух и ромбик. Но нет, его убедили, что он как минимум Беккенбауэр.
Я устал, я ухожу!
Занавес
👏👏👏
Да в Факел к Самедову
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Моуринью возвращается в «Реал». Помните его первый период в Мадриде?
4 минуты назадТесты и игры
Кокорин попрощался с «Арисом»: «Продолжайте творить историю и верните чемпионство. Кто не придет на последнюю игру – я их запомнил»
5 минут назадВидео
«Халл» обсуждает с юристами, есть ли вероятность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», хотя готовились к «Саутгемптону»
15 минут назад
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
33 минуты назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
49 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
52 минуты назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
58 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
сегодня, 14:38
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем