Галактионов о лучшем тренере сезона в РПЛ: «Семак, потому что он выиграл чемпионат. Думаю, это заслуженно»

Главный тренер «Локомотива » Михаил Галактионов назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона в Мир РПЛ .

«Зенит » стал чемпионом России в сезоне-2025/26, обыграв «Ростов» в заключительном туре чемпионата со счетом 1:0.

– Кто для вас лучший тренер сезона?

– Семак , потому что он выиграл чемпионат. От всей души поздравляю Сергея Богдановича. Думаю, это заслуженно, – сказал Галактионов .