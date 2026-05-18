  Глава РПЛ Алаев: «Завершен четвертый сезон после отстранения – прошли с достоинством. Мы самодостаточны, но международных соревнований не хватает»
Глава РПЛ Алаев: «Завершен четвертый сезон после отстранения – прошли с достоинством. Мы самодостаточны, но международных соревнований не хватает»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с отстранением российских клубов от еврокубков.

«Когда был первый и второй сезон после отстранения, мне казалось, что ситуация если не критическая, то чрезвычайно сложная.

Сейчас завершен уже четвертый сезон после отстранения, и я могу сказать, что мы с достоинством прошли это. И болельщики, и медиа, и клубы, и лига, и РФС.

Мы смотрим не на «ПСЖ» и «Баварию», а на свои клубы.

Поэтому, с одной стороны, мы самодостаточны, но с другой – международных соревнований не хватает», – сказал Александр Алаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
И в чем самодостаточность нашей песочницы? Этот наш чемпион 1ую квалификацию ЛЧ не пройдёт, когда/если нас вернут)
ОтветДмитрий Махаев
Уролог: «Половую жизнь с представительницами противоположного пола ведёте?»
Алаев: «Я самодостаточен»
Уролог: «Так и запишем - ан.нист» 😁
ОтветДмитрий Махаев
Не смеши. У нас даже последний клуб РПЛ Сочи оценивается как участник плей-офф ЛЧ Карабах. По оценкам независимого Трансфермаркта.
Я уже соскучился потому как дырявят наш зенит всякие европейские гранды с бюджетом стоимостью бразила питерского.Может можно в честь юбилея их одних от страны делегировать?
С чьим достоинством вы прошли? Балаболы. Вам бы достоинством по лбам бы.
Что он несёт? Чемпионство зинида перепраздновал, что ли?
Самодостаточность проявилась когда в прошлом году Химки за фантики доигрывали или в этом году Торпедо в первый дивизион за пару недель до старта улетало?
За какие качества Алаев вообще занимает эту должность?
ОтветМечел70
у вас этот вопрос только относительно Алаева?
Че он несёт? Не в себе явно. В каждом слове противоречие.
Могли в Азию заявиться чисто ради местных турниров (та же Элитная ЛЧ, ЛЧ-2, Кубок Азии для сборной)

Играть против условных Аль-Насров с Роналду и Аль-Хиляля с Бензема всяко интереснее "Пути Регионов" с КАМАЗами и Дошираками

А так чисто варитесь в своем соку без развития 🫠
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Не допустили бы никуда
ОтветGardarike
И так никуда, кто любит и лелеет?) все ненавидят, 50 процентов по делу
Нас ждут и вообще почти весь мир за нас. Поправьте,если ошибаюсь
ОтветСтроган Колянов
Вместо точки ! Знак должен быть
что он несет? Торпедо, позорные стыковые матчи Нижнего с Сочи, Химки, ставки Сычевого, невыдача лицензий за вместимость стадионов. Или это всё относится к прошлому сезону, а вот в этом всё было достойно? С судейством-то всё норм? И что насчет фан-айди и пива на стадионах, самодостаточность достигнута? Главное: без еврокубков полностью утрачен смысл борьбы за места со 2-го по 11-е. Спартак слил бронзу, и никто особо даже не ворчит.
