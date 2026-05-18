Глава РПЛ Алаев: «Завершен четвертый сезон после отстранения – прошли с достоинством. Мы самодостаточны, но международных соревнований не хватает»

Глава РПЛ Алаев: мы самодостаточны, но международных соревнований не хватает.

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с отстранением российских клубов от еврокубков.

«Когда был первый и второй сезон после отстранения, мне казалось, что ситуация если не критическая, то чрезвычайно сложная.

Сейчас завершен уже четвертый сезон после отстранения, и я могу сказать, что мы с достоинством прошли это. И болельщики, и медиа, и клубы, и лига, и РФС.

Мы смотрим не на «ПСЖ» и «Баварию», а на свои клубы.

Поэтому, с одной стороны, мы самодостаточны, но с другой – международных соревнований не хватает», – сказал Александр Алаев.