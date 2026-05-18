Титов о будущем Карседо: «Спартаку» нужно превратить шатающийся стул в кресло-качалку, как у Семака. Для этого надо поработать всем, начиная с самого верха»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов порассуждал о будущем Хуана Карлоса Карседо в московском клубе.

«Спартак» завершил сезон на 4-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 52 очка. 24 мая красно-белые сыграют с «Краснодаром» в Суперфинале FONBET Кубка России.

– Можно ли сказать, что «Спартак» обрекает себя на обязательную победу в Кубке, иначе болельщики не поймут, а стул под Карседо может зашататься?

– При чем здесь Карседо? Он пришел совсем недавно. У нас почему-то так принято: что-то пошло не так, один матч проиграли – все, уже шатается стул. Ну, у кого-то есть кресло-качалка, как у Семака. Но он выигрывает, мы видим уже седьмое чемпионство за восемь лет. Кстати, поздравляю Серегу – мы с ним вместе играли на всех уровнях сборной, у нас великолепные отношения.

А вот «Спартаку» надо что-то делать, чтобы стул, у которого может сломаться ножка, превратился в эту кресло-качалку. Для этого надо поработать всем, начиная с самого верха и заканчивая низами, – сказал Титов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Хорошо сказал!👍
Chupikovvn
Хорошо сказал!👍
д щ
Кресло-качалку? Это к Слуцкому
Kayato
Кресло-качалку? Это к Слуцкому
Он слишком много болтает.Он даже прийдя на шоу сокровища императора не закрывал рот не на секунду.
С низов надо начинать. С пердива
Устал уже писать. Кого не поставь-но пока Лукойл (давно прогнувшийся под Газпромом) у руля-хорошего ждать не приходиться. Второго пришествия Карреры они не допустят.
Воровать надо меньше . Если одна цель деньги то ничего хорошего нас не ждет . Дайте всем кубам равные условия тогда не Зенит был бы чемпионом а Сочи а Зенит боролся бы за выживание с Семоком во главе . А вообщем а гнилое время живем доброго человека встретить большая редкость . Но будет еще хуже .
