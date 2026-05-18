Титов о будущем Карседо: «Спартаку» нужно превратить шатающийся стул в кресло-качалку, как у Семака. Для этого надо поработать всем, начиная с самого верха»

Титов о будущем Карседо: надо превратить шатающийся стул в кресло-качалку.

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака » Егор Титов порассуждал о будущем Хуана Карлоса Карседо в московском клубе.

«Спартак» завершил сезон на 4-м месте в таблице Мир РПЛ , набрав 52 очка. 24 мая красно-белые сыграют с «Краснодаром» в Суперфинале FONBET Кубка России.

– Можно ли сказать, что «Спартак» обрекает себя на обязательную победу в Кубке, иначе болельщики не поймут, а стул под Карседо может зашататься?

– При чем здесь Карседо? Он пришел совсем недавно. У нас почему-то так принято: что-то пошло не так, один матч проиграли – все, уже шатается стул. Ну, у кого-то есть кресло-качалка, как у Семака . Но он выигрывает, мы видим уже седьмое чемпионство за восемь лет. Кстати, поздравляю Серегу – мы с ним вместе играли на всех уровнях сборной, у нас великолепные отношения.

А вот «Спартаку» надо что-то делать, чтобы стул, у которого может сломаться ножка, превратился в эту кресло-качалку. Для этого надо поработать всем, начиная с самого верха и заканчивая низами, – сказал Титов.