Дембеле заменили в матче с «Парижем» в качестве меры предосторожности из-за травмы икры. Нападающий «ПСЖ» должен сыграть в финале ЛЧ

Усман Дембеле получил травму икры в матче против «Парижа».

Нападающий «ПСЖ » Усман Дембеле был заменен в игре Лиги 1 против «Парижа » (1:2) в качестве меры предосторожности из-за растяжения правой икроножной мышцы.

Об этом сообщили в парижском клубе.

Футболист будет находиться под присмотром клубных врачей в течение следующих нескольких дней.

Как пишет RMC Sport, участие Дембеле в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала » 30 мая не вызывает сомнений.

В этом сезоне Дембеле забил 10 голов и сделал 7 передач в 22 матчах Лиги 1 . Его статистику можно изучить по ссылке .