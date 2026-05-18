Ротенберг-младший может покинуть пост гендиректора «Локомотива». Он недоволен Галактионовым (Иван Карпов)
Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива».
Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
Отмечается, что функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за его связи с бывшим генеральным менеджером «Химок» Дмитрием Поляцкиным, к которому прислушивается специалист.
Ротенберг-младший может поставить ультиматум: либо он, либо тренер. Это может случиться уже на текущей неделе.
Также сообщается, что председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных может назначить Дмитрия Балашова на пост генерального директора клуба в случае ухода Ротенберга-младшего.
На данный момент Балашов является заместителем генерального директора клуба.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Сам тренер то он хороший, просто травоядный футбол последних лет очень испортил ему репутацию