Ротенберг-младший может покинуть пост гендиректора «Локомотива». Он недоволен Галактионовым (Иван Карпов)

Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива».

Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Отмечается, что функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за его связи с бывшим генеральным менеджером «Химок» Дмитрием Поляцкиным, к которому прислушивается специалист.

Ротенберг-младший может поставить ультиматум: либо он, либо тренер. Это может случиться уже на текущей неделе.

Также сообщается, что председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных может назначить Дмитрия Балашова на пост генерального директора клуба в случае ухода Ротенберга-младшего.

На данный момент Балашов является заместителем генерального директора клуба.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии

Вот уж и правда тяжелый выбор - качественный профессиональный тренер, только что взявший бронзу, либо папинькин мажор-дилетант, которому сказали, что он теперь не «футболист», а «гендиректор»
ОтветWinterburn
Мажора-дилетанта не просто так поставили же. Есть финансовые вопросы, которые легче решаются, если родная кровинушка олигархов довольна. Не удивлюсь, если качественный тренер полетит из клуба, лишь бы не портить отношения с денежными мешками.
ОтветWinterburn
Просравший матч за бронзу,повезло что Вадик в 9 зашитников вышел против мяса
А Ротенберг что то хорошее сделал для клуба,аж ультиматумы ставит?) Забудут на следующий же день)
ОтветArnold Reality
Не продлил Баринова
ОтветArnold Reality
То-то и оно, что он не типичный Ротенберг какой-то - не трубит на каждом углу о своей деятельности и о взятой бронзе как своей заслуге, например.
Смена гендира как оказалось сути не меняют ,как не договаривались толком с игроками так и не договариваются ,денег не прибавляется ,там кого не ставь хер один какой год кроме Геркуса ,а вот смена тренера может все поменять кардинально ,выше прыгнуть тяжело при нынешнем положении а вот откатится обратно на 8 места запросто
Ответ9zxrvgv4w8
Да, тандем Геркуса и Палыча был светлым пятном у Локо, при том что вроде как у них меж собой был явный конфликт.
ОтветДмитрий Махаев
Там больше конфликт у Палыча с спорт директором был (немцем). С Геркусом все решалось в рабочем порядке.
В Локо вообще никто долго не задерживается
ОтветДядя ТУРА
Все приходят пилить бабло, а видят, что тут всё распилено до них и интерес к Локо пропадает.
Ответigor.igorev
Лондонская семейка православных заклинателей Благодатного Огня ?
Считаю, что Галактионов - лучший тренер в России! Если в числителе поставить рыночную стоимость всех футболистов, а в знаменателе количество игроков, то средняя рыночная стоимость одного игрока будет не выше, чем в середине таблицы. Но при этом ЛОКО занял аж 3 место! Поставь в такие условия, например, ¹ Сёмака и (или) Мусаева, то они бы не были не только чемпионами, но и в десятку турнирной таблицы вряд ли бы попали! Пусть этот еврей уходит. Невелика потеря этого мешка! Потому что в футбол он играл как мешок!
ОтветAbram_1116374577
Ой да ладно вам, Семак отличную работу в Уфе показывал. Просто сдулся он конкретно в зените. Плюс ест траву одну, энергии явно не хватает. Худой, замученный.

Сам тренер то он хороший, просто травоядный футбол последних лет очень испортил ему репутацию
ОтветAbram_1116374577
По таким подсчётам лучший тренер сезона однозначно Талалаев.
Боря, был лучшего мнения о тебе, но... денег папиных ты в клуб не притащил, да еще и интриги какие то устроил. Езжай лучше в Монако!
ОтветДмитрий Махаев
Как можно было быть о нем высокого мнения, если он прямо из раздевалки звонил папе, если его не ставили в состав?
Ответagentkuper
Свечку держал? в бытность игроком он выходил на поле у человека, который не прислушивается примерно ни к кому. и не портил картину. так что чушь не надо пороть про звонки папе.
Пусть уходит, футбол играть не умел, руководить тем более не умеет…
Нелегко далась бронза, значит. Могли бы и ушатать друг-друга, но дотерпели через силу. Что называется - через тернии к звёздам!
Перефразируя Гафта " Земля, ты чуешь этот зуд, три Роттенберга по тебе ползут"
Тайны железнодорожного двора.
