Ротенберг-младший может покинуть пост гендиректора «Локомотива». Он недоволен Галактионовым (Иван Карпов)

Борис Ротенберг-младший может покинуть пост генерального директора «Локомотива».

Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Отмечается, что функционер недоволен главным тренером Михаилом Галактионовым из-за его связи с бывшим генеральным менеджером «Химок» Дмитрием Поляцкиным , к которому прислушивается специалист.

Ротенберг-младший может поставить ультиматум: либо он, либо тренер. Это может случиться уже на текущей неделе.

Также сообщается, что председатель совета директоров «Локомотива » Юрий Нагорных может назначить Дмитрия Балашова на пост генерального директора клуба в случае ухода Ротенберга-младшего.

На данный момент Балашов является заместителем генерального директора клуба.