Алаба, Лаймер, Арнаутович, Забитцер, Чуквуэмека, Данзо – в заявке Австрии на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник огласил состав команды на ЧМ-2026.
В заявку вошли 26 футболистов.
Вратари: Патрик Пентц («Брондбю»), Александр Шлагер («Ред Булл»), Флоран Вегеле («Виктория» Пльзень);
Защитники: Давид Аффенгрубер («Эльче»), Давид Алаба («Реал»), Кевин Данзо («Тоттенхэм»), Марко Фридль («Вердер»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене, Штефан Пош (оба – «Майнц»), Александр Прасс («Хоффенхайм»), Михаэль Свобода («Венеция»);
Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд (все – «РБ Лейпциг»), Карни Чуквуэмека, Марсель Забитцер (оба – «Боруссия» Дортмунд), Флориан Гриллич («Брага»), Конрад Лаймер («Бавария»), Романо Шмид («Вердер»), Алессандро Шопф («Ванкувер Уайткэпс»), Пауль Ваннер (ПСВ), Патрик Виммер («Вольфсбург»);
Нападающие: Марко Арнаутович («Црвена Звезда»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич (ЛАСК).
Еще 16 игроков вошли в резервный список.
странные нынче австрийцы пошли. Лаймер какой-то, Забитцер.... натурализованные что ли?
вполне немецкая фамилия Sabitzer. Его отец - Herfried Sabitzer - тоже играл за сборную Австрии.