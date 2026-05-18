0

Алаба, Лаймер, Арнаутович, Забитцер, Чуквуэмека, Данзо – в заявке Австрии на ЧМ-2026

Объявлен состав сборной Австрии на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник огласил состав команды на ЧМ-2026.

В заявку вошли 26 футболистов.

Вратари: Патрик ПентцБрондбю»), Александр Шлагер («Ред Булл»), Флоран Вегеле («Виктория» Пльзень);

Защитники: Давид Аффенгрубер («Эльче»), Давид Алаба («Реал»), Кевин Данзо («Тоттенхэм»), Марко Фридль («Вердер»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене, Штефан Пош (оба – «Майнц»), Александр Прасс («Хоффенхайм»), Михаэль Свобода («Венеция»);

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд (все – «РБ Лейпциг»), Карни Чуквуэмека, Марсель Забитцер (оба – «Боруссия» Дортмунд), Флориан Гриллич («Брага»), Конрад Лаймер («Бавария»), Романо Шмид («Вердер»), Алессандро Шопф («Ванкувер Уайткэпс»), Пауль Ваннер (ПСВ), Патрик Виммер («Вольфсбург»);

Нападающие: Марко Арнаутович («Црвена Звезда»), Михаэль Грегорич («Аугсбург»), Саша Калайджич (ЛАСК).

Еще 16 игроков вошли в резервный список.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26301 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Австрийского футбольного союза
logoРальф Рангник
logoСборная Австрии по футболу
logoЧМ-2026
logoПауль Ваннер
logoАлександр Прасс
logoДавид Аффенгрубер 2001
logoПСВ
logoВанкувер Уайткэпс
logoРеал Мадрид
logoМихаэль Свобода
logoЛа Лига
logoБоруссия Дортмунд
logoАлександр Шлагер
logoФлоран Вегеле
logoСаша Калайджич
logoКонрад Лаймер
logoШтефан Пош
logoБрага
logoТоттенхэм
logoвысшая лига Сербия
logoВердер
logoвысшая лига Нидерланды
logoАлессандро Шопф
logoвысшая лига Чехия
logoКевин Данзо
logoбундеслига Германия
logoЭльче
logoФлориан Гриллич
logoЛАСК
logoМарсель Забитцер
logoФилипп Мвене
logoМарко Фридль
logoМЛС
logoвысшая лига Португалия
logoМихаэль Грегорич
logoНиколас Зайвальд
logoФилипп Линхарт
logoвысшая лига Дания
logoБавария
logoАугсбург
logoДавид Алаба
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Австрия
logoБрондбю
logoПатрик Пентц
logoКристоф Баумгартнер
logoВольфсбург
logoРомано Шмид
logoФрайбург
logoРед Булл Зальцбург
logoКарни Чуквуэмека
logoПатрик Виммер
logoВиктория Пльзень
logoКсавер Шлагер
logoМарко Арнаутович
logoЦрвена Звезда

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
>Алаба, Лаймер, Арнаутович, Забитцер, Чуквуэмека, Данзо

странные нынче австрийцы пошли. Лаймер какой-то, Забитцер.... натурализованные что ли?
ОтветЧемпион Людей
>Алаба, Лаймер, Арнаутович, Забитцер, Чуквуэмека, Данзо странные нынче австрийцы пошли. Лаймер какой-то, Забитцер.... натурализованные что ли?
Негр и серб играют в сборной со времён Римской империи
ОтветЧемпион Людей
>Алаба, Лаймер, Арнаутович, Забитцер, Чуквуэмека, Данзо странные нынче австрийцы пошли. Лаймер какой-то, Забитцер.... натурализованные что ли?
>>Забитцер.
вполне немецкая фамилия Sabitzer. Его отец - Herfried Sabitzer - тоже играл за сборную Австрии.
Давно чуквумека австрийцем стал?
ОтветАндрей Докучаев
Давно чуквумека австрийцем стал?
В феврале
ОтветАндрей Докучаев
Давно чуквумека австрийцем стал?
Через пару лет так все австрийцы будут выглядеть:)
Достаточно крепкий состав. Из тех кого могли взять, но не взяли только Кверфельд, Грюлль и Флоруч. Вторая половина сезона Калайджича за ЛАСК затащила его на ЧМ.
Защита крепкая, полузащита серьезная, атака нуль, вратари очень средние! Весь их ресурс надежда на мощную физику и прессинг, очень мало креативщиков- бакмгартнер да забитцер, атака одни бревна, Арнаутович- пора и честь знать! Думается могут возникнуть серьезные проблемы с выходом из группы, максимум 1/16
неплохой состав
Аргентине в этой группе надо занимать либо первое место, либо третье. Я бы вообще выбрал второй вариант, играть сразу с Испанией или Уругваем в 1/16 фантастически трудно будет. С третьего места выходят на группу амеров, если, конечно, разница забитых-пропущенных норм будет.
ОтветEdwin_Hubble
Аргентине в этой группе надо занимать либо первое место, либо третье. Я бы вообще выбрал второй вариант, играть сразу с Испанией или Уругваем в 1/16 фантастически трудно будет. С третьего места выходят на группу амеров, если, конечно, разница забитых-пропущенных норм будет.
Если первыми будут Арг и Порту то они могут встретится уже в 1/4
Вратарская позиция слабая очень
Могут и выиграть свою группу
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Могут и выиграть свою группу
а могут и третье место занять
Мамкины эксперты подъехали измеряют черепа проверяя кто в сборной Австрии австриец а кто нет.
Арнаутович ещё в строю, что ли?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» и Шварц подпишут контракт в ближайшие два дня. Зарплата – 1,7 млн евро («СЭ»)
23 минуты назад
Паршивлюк раскритиковал «Локомотив» за празднование бронзы: «Это не нормально. Я плакал после поражения от ЦСКА в 2009-м, хотя мы взяли серебро»
36 минут назадВидео
Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»
сегодня, 12:21
Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»
сегодня, 12:10
Вспомните лучшие моменты в истории «Локомотива» и выиграйте подарки от клуба
сегодня, 12:00Тесты и игры
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 08:10
Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
сегодня, 11:49
Неймар о вызове на ЧМ: «Я плакал несколько часов, все трудности и усилия этого стоили. Всегда говорил, что чувствую себя в сборной как дома»
сегодня, 11:32
Так «Арсенал» отмечал чемпионство в 2004-м – молодой Венгер поднял кубок над ратушей!
сегодня, 11:30ВидеоСпортс"
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
1 минуту назад
Рафа Юсте: «Барса» была мертвой, когда мы пришли – трудный момент превратился в радостное настоящее благодаря здравому смыслу. Гордимся, что вернули радость болельщикам»
7 минут назад
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
14 минут назад
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
29 минут назадФото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
35 минут назад
Пименов о Шварце в «Динамо»: «Переплачивать за тренера сейчас нецелесообразно. Надо дать Гусеву шанс – он свой, он дешевле, качеством не уступает»
41 минуту назад
«Вильярреал» объявил об уходе Педрасы в конце сезона. Защитник провел 15 лет в системе клуба
47 минут назад
Бизнесмен Рикельме о выборах президента «Реала»: «Они могут быть последними – приватизация неизбежна. Объявим решение по выдвижению в субботу»
сегодня, 12:21
Стоунз об уходе из «Сити»: «Я был шокирован реакцией, не хотел никого расстраивать. Я до сих пор люблю этот клуб, прием фанатами на матче с «Пэлас» навсегда останется в памяти»
сегодня, 12:13
«Инсайд» из Калининграда: голы Артура и Тюкавина принесли «Динамо» победу над «Балтикой»
сегодня, 12:03ВидеоСпортс"
Рекомендуем