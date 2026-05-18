  • Барриос о чемпионстве: «В очередной раз доказали, что «Зенит» – лучший клуб России. В следующем сезоне опять выиграем золотые медали, конечно же»
Вильмар Барриос: в следующем сезоне снова выиграем золото.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос пообещал, что сине-бело-голубые вновь стант чемпионами в следующем сезоне.

В воскресенье команда Сергея Семака оформила чемпионский титул Мир РПЛ в сезоне-2025/26, обыграв «Ростов» в последнем туре со счетом 1:0.

«Мы вновь стали чемпионами, поздравляю всех болельщиков. В очередной раз доказали, что «Зенит» – лучший клуб России и в следующем сезоне, конечно же, мы опять выиграем золотые медали», – сказал Барриос.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Роль Барриоса в "Зените" систематически если не игнорируется намеренно, то как бы не замечается, а ведь это важнейший элемент всех построений на поле и "моторчик" за пределами поля.
Если Сантос - капитан, то Барриос - старшина.
что за клуб Росси? Ювентус? а он тут причем? редактора спорца в запой с горя ушли? понимаю. бгг.
Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
Больше всех забивают россияне, а не бразильцы: уже не «Зенит» Рио-де-Жанейро?
