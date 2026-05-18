Барриос о чемпионстве: «В очередной раз доказали, что «Зенит» – лучший клуб России. В следующем сезоне опять выиграем золотые медали, конечно же»

Вильмар Барриос: в следующем сезоне снова выиграем золото.

Полузащитник «Зенита » Вильмар Барриос пообещал, что сине-бело-голубые вновь стант чемпионами в следующем сезоне.

В воскресенье команда Сергея Семака оформила чемпионский титул Мир РПЛ в сезоне-2025/26, обыграв «Ростов» в последнем туре со счетом 1:0.

«Мы вновь стали чемпионами, поздравляю всех болельщиков. В очередной раз доказали, что «Зенит» – лучший клуб России и в следующем сезоне, конечно же, мы опять выиграем золотые медали», – сказал Барриос.