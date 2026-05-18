Фермин пропустит ЧМ-2026 после операции на стопе. Хавбек «Барсы» выбыл на два месяца

Фермин Лопес пропустит ЧМ из-за травмы.

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы.

Ранее «Барселона» сообщила, что Фермин получил перелом плюсневой кости в матче Ла Лиги с «Бетисом» (3:1) и перенесет операцию.

Как сообщает As, восстановление полузащитника займет около двух месяцев и не сможет сыграть на чемпионате мира в составе сборной Испании. Отмечается, что изначально врачи «Барселоны» предполагали, что Фермин пропустит около двух недель, однако МРТ выявило более серьезную травму, требующую хирургического вмешательства.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
такого топаря чемпионат и сборная лишились( И был бы там матч важный, жаль.
ОтветStreetbor
Комментарий скрыт
ОтветVitto
Комментарий скрыт
Ну да, кроме твоего, никакого больше плача и нет))
Жаль парня! Мог блеснуть на ЧМ!😢
Обидно, в последних матчах чемпионата демонстративно бегал будто с 4 лёгкими. Пригодился бы Испании на ЧМ.
В отличной форме находился Фермин. Очень жаль
Очень обидно за него. Этот парень стал открытием в команде Флика.
Это потеря для красной Фурии.
Из всех это пока самая сильная потеря, этот парень был лучшим в этом году.
Да блин 😢 так топил за него персонально и на тебе
Жесть какая, так изумительно раскрылся в этом сезоне и такая опция для сборной…ЦАП/ЦП и фланги в атаке. И всё на высочайшей интенсивности. Без преувеличения, Испания чуть ослабла и потеряла в вариативности. Здоровья Фермину, хочется увидеть в следующем сезоне прессинг-капкан Рафа-Торрес-Фермин-Гави на полную мощь.
