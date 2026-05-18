Фермин пропустит ЧМ-2026 после операции на стопе. Хавбек «Барсы» выбыл на два месяца
Фермин Лопес пропустит ЧМ из-за травмы.
Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы.
Ранее «Барселона» сообщила, что Фермин получил перелом плюсневой кости в матче Ла Лиги с «Бетисом» (3:1) и перенесет операцию.
Как сообщает As, восстановление полузащитника займет около двух месяцев и не сможет сыграть на чемпионате мира в составе сборной Испании. Отмечается, что изначально врачи «Барселоны» предполагали, что Фермин пропустит около двух недель, однако МРТ выявило более серьезную травму, требующую хирургического вмешательства.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27105 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии