Фермин пропустит ЧМ-2026 после операции на стопе. Хавбек «Барсы» выбыл на два месяца

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы.

Ранее «Барселона » сообщила , что Фермин получил перелом плюсневой кости в матче Ла Лиги с «Бетисом» (3:1) и перенесет операцию.

Как сообщает As, восстановление полузащитника займет около двух месяцев и не сможет сыграть на чемпионате мира в составе сборной Испании . Отмечается, что изначально врачи «Барселоны» предполагали, что Фермин пропустит около двух недель, однако МРТ выявило более серьезную травму, требующую хирургического вмешательства.