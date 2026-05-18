  «Руководители «Зенита» не пошли на смену Семака, а продолжали работать, поэтому и выиграли. Были более профессиональными во всех вопросах». Семин о чемпионстве клуба
«Руководители «Зенита» не пошли на смену Семака, а продолжали работать, поэтому и выиграли. Были более профессиональными во всех вопросах». Семин о чемпионстве клуба

Юрий Семин высказался о чемпионстве «Зенита».

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги сезона Мир РПЛ и высказался о чемпионстве «Зенита».

«Первое, что нужно отметить в этом чемпионате, – громадная посещаемость матчей, были заполненные стадионы. Растущая посещаемость нашего чемпионата – самое важное, она на высоком уровне. Значит, людям футбол очень и очень интересен.

Почему победил «Зенит»? Они были более устойчивыми весь сезон, более профессиональными во всех вопросах.

На определенном этапе «Зенит» достаточно много отставал от «Краснодара», но руководители не пошли на смену тренера и не стали предъявлять претензии Семаку, а продолжали работать. Поэтому они и выиграли.

«Краснодар» тоже очень мощно проводил сезон, за исключением индивидуальных ошибок игроков в матче с московским «Динамо». Нужно отметить, что, кроме этих двух команд, претендентов на чемпионство не было в принципе. Они изначально шли с большим отрывом.

Это не очень хорошо, потому что такие команды, как «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Динамо», должны бороться за чемпионство», – сказал Юрий Семин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Только Спартаку об этом не говорите.
Они уже новый цикл затевают.
Ключевое решение в этом чемпионстве — это приход Дивеева. Руководство ЦСКА просто с ума сошли, когда решились на эту авантюру. Челестини уже нет, Гонду даже место в старте потерял, зато Дивей в первом же матче забивает ЦСКА, бетонирует защиту Зенита и выигрывает чемпионство. Просто слов нет, одни эмоции…
Ответthesuperdrum
Строго говоря, Лусиано - хороший и полезный игрок. Наоборот, были опасения, что Дивеев - хрустальный, много травмируется и лечится, а Лусиано было жаль отдавать. То, что Дивей так влился в коллектив и помог, - это просто удача.
Рано или поздно Семаку придется сменить клуб (вечных тренеров сейчас не бывает). Тогда то и станет ясно кто побеждал. Тренерская работа Семака или вложения Зенита.
Ответtverd1
Дык вложения Зенита неизменны со времен Газпрома. 2015 - бронза с Боашем, 2016 бронза с Луческу, 2017 - Манчини занимает пятое место. 2018 - Семак с тем же составом занимает первое. И потом ещё 5 раз подряд.
