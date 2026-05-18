«Руководители «Зенита» не пошли на смену Семака, а продолжали работать, поэтому и выиграли. Были более профессиональными во всех вопросах». Семин о чемпионстве клуба

Бывший главный тренер «Локомотива » Юрий Семин подвел итоги сезона Мир РПЛ и высказался о чемпионстве «Зенита ».

«Первое, что нужно отметить в этом чемпионате, – громадная посещаемость матчей, были заполненные стадионы. Растущая посещаемость нашего чемпионата – самое важное, она на высоком уровне. Значит, людям футбол очень и очень интересен.

Почему победил «Зенит»? Они были более устойчивыми весь сезон, более профессиональными во всех вопросах.

На определенном этапе «Зенит» достаточно много отставал от «Краснодара», но руководители не пошли на смену тренера и не стали предъявлять претензии Семаку, а продолжали работать. Поэтому они и выиграли.

«Краснодар » тоже очень мощно проводил сезон, за исключением индивидуальных ошибок игроков в матче с московским «Динамо». Нужно отметить, что, кроме этих двух команд, претендентов на чемпионство не было в принципе. Они изначально шли с большим отрывом.

Это не очень хорошо, потому что такие команды, как «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Динамо», должны бороться за чемпионство», – сказал Юрий Семин.