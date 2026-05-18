Мостовой подколол Соболева, когда тот начал петь песню «В Зените»: «Ты-то че орешь?!» Александр ответил: «Пошел ## ###!»
Соболев послал Мостового во время празднования чемпионства «Зенита».
Нападающий «Зенита» Александр Соболев в шутку послал одноклубника Андрея Мостового.
В воскресенье петербургский клуб обыграл «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0) и в 12-й раз стал чемпионом страны.
Пресс-служба сине-бело-голубых выложила ролик, в котором показала празднования футболистов на поле и в раздевалке.
В видео несколько игроков «Зенита» начинают петь песню группы «Ленинград» «В Зените», спустя время к ним присоединяется Соболев.
Мостовой решил подколоть Александра: «Ты-то че орешь?» Форвард ответил смеющемуся партнеру: «Пошел ## ###!»
Опубликовано: Sports
Источник: чемпионский ролик «Зенита»
Жертвы ЕГЭ 🤣
Но делать из этого новость - вот настоящее дно.
- Статистика серий - привет, Игорь43;
- Мостовой/Ротенберг/*;
- Новость с решетками.
Видимо у спортса совсем плохо дела.