Чернов близок к подписанию контракта с «Локомотивом» по схеме «1+1» («СЭ»)

Никита Чернов близок к переходу в «Локомотив».

30-летний защитник Никита Чернов на правах свободного агента близок к переходу в «Локомотив ».

Стороны обсуждают подписание контракта по схеме «1+1» и близки к договоренности, сообщил «Спорт-Экспресс».

Футболист принадлежит «Спартаку ». Его контракт с красно-белыми действует до 30 июня. Во второй половине сезона Чернов выступал за «Крылья Советов » на правах аренды.

За самарский клуб он провел 16 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол. Его статистику можно изучить по ссылке .