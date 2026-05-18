Хавбек «Краснодара» Ленини и Беншимол из «Акрона» – в заявке Кабо-Верде на ЧМ-2026
Форвард «Акрона» Жилсон Беншимол и хавбек «Краснодара» Кевин Ленини вошли в состав сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026.
В заявку команды на предстоящий чемпионат мира включены 26 футболистов.
Вратари: Возинья («Шавеш»), Марсиу Роза («Монтана»), Си Джей Дос Сантос («Сан-Диего»);
Защитники: Стивен Морейра («Коламбус Крю»), Вагнер Пина («Трабзонспор»), Жоау Паулу Фернандеш (ФКСБ), Сидни Кабрал («Бенфика»), Логан Коста («Вильярреал»), Роберто Лопес («Шэмрок Роверс»), Келвин Пиреш (СИК), Стопира («Торреенсе»), Диней («Аль-Батаих»);
Полузащитники: Жамиру («Зволле»), Телму Арканжу («Витория Гимараэш»), Жаир Семеду («Фаренсе»), Ларос Дуарте («Академия Пушкаша»), Дерой Дуарте («Лудогорец»), Кевин Ленини («Краснодар»);
Нападающие: Райан Мендеш («Ыгдыр»), Вилли Семеду («Омония»), Гарри Родригеш («Аполлон»), Жоване Кабрал («Эштрела»), Нуну Да Кошта («Истанбул»), Дайлон Ливраменто («Каза Пия»), Жилсон Беншимол («Акрон»), Элио Варела («Маккаби» Тель-Авив).
