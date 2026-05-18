0

Хавбек «Краснодара» Ленини и Беншимол из «Акрона» – в заявке Кабо-Верде на ЧМ-2026

Два футболиста из РПЛ вошли в состав сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Форвард «Акрона» Жилсон Беншимол и хавбек «Краснодара» Кевин Ленини вошли в состав сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026.

В заявку команды на предстоящий чемпионат мира включены 26 футболистов.

Вратари: Возинья («Шавеш»), Марсиу Роза («Монтана»), Си Джей Дос Сантос («Сан-Диего»);

Защитники: Стивен Морейра («Коламбус Крю»), Вагнер Пина («Трабзонспор»), Жоау Паулу Фернандеш (ФКСБ), Сидни Кабрал («Бенфика»), Логан Коста («Вильярреал»), Роберто Лопес («Шэмрок Роверс»), Келвин Пиреш (СИК), Стопира («Торреенсе»), Диней («Аль-Батаих»);

Полузащитники: Жамиру («Зволле»), Телму Арканжу («Витория Гимараэш»), Жаир Семеду («Фаренсе»), Ларос Дуарте («Академия Пушкаша»), Дерой Дуарте («Лудогорец»), Кевин Ленини («Краснодар»);

Нападающие: Райан Мендеш («Ыгдыр»), Вилли Семеду («Омония»), Гарри Родригеш («Аполлон»), Жоване Кабрал («Эштрела»), Нуну Да Кошта («Истанбул»), Дайлон Ливраменто («Каза Пия»), Жилсон Беншимол («Акрон»), Элио Варела («Маккаби» Тель-Авив).

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27041 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Федерации футбола Кабо-Верде
logoсборная Кабо-Верде
logoЖилсон Беншимол
logoКраснодар
logoКевин Ленини
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoД2 Турция
logoвысшая лига Венгрия
logoКаза Пия
logoМаккаби Тель-Авив
logoД2 Португалия
logoКоламбус Крю
logoвысшая лига ОАЭ
logoвысшая лига Израиль
logoМарсиу Роза
logoЭлио Варела
logoВагнер Пина
logoвысшая лига Румыния
logoЧМ-2026
logoВилли Семеду
logoШавеш
logoТорреенсе
logoВозинья
logoАкадемия Пушкаша
logoСи Джей Дос Сантос
logoАль-Батаих
logoТрабзонспор
logoЖамиру
logoСидни Кабрал
logoОмония
logoГарри Родригеш
logoФаренсе
logoШэмрок Роверс
logoКелвин Пиреш
logoвысшая лига Болгария
logoБенфика
logoАполлон
logoЗволле
logoМонтана
logoТелму Арканжу
logoСан-Диего
logoЛарос Дуарте
logoРайан Мендеш
logoвысшая лига Финляндия
logoФКСБ
logoвысшая лига Португалия
logoЛа Лига
logoЖоване Кабрал
logoвысшая лига Турция
logoСИК
logoЫгдыр
logoЛоган Коста
logoвысшая лига Кипр
logoСтивен Морейра
logoРоберто Лопес
logoвысшая лига Нидерланды
logoВитория Гимараэш
logoВильярреал
logoДерой Дуарте
logoДиней
logoЛудогорец
logoДайлон Ливраменто
logoНуну Да Кошта
logoЖоау Паулу Фернандеш
logoСтопира
logoМЛС
logoИстанбул
logoЖаир Семеду

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Неплохой состав, могут пошуметь
Ответster3
Неплохой состав, могут пошуметь
Специально посмотрел сколько населения в Кабо Верде и офигел. Аж 500 тыщ. И они на ЧМ.
Ответnelmaa1950@mail.ru
Специально посмотрел сколько населения в Кабо Верде и офигел. Аж 500 тыщ. И они на ЧМ.
Ну у Исландии ещё меньше население и она играла на чм. И к тому же у Исландии все доморощенные игроки а не как у Кабо-Верде имеющие какие то корни этой страны но живущие не там
Минимум 30 тысяч болельщиков из Краснодара у Кабо-Верде есть) Кевину и бригаде удачи!
Бенши - украшение концовки сезона, а на фоне позорного Акрона просто чувак с другой планеты. Абсолютно заслуженное попадание
ОтветLoooong
Бенши - украшение концовки сезона, а на фоне позорного Акрона просто чувак с другой планеты. Абсолютно заслуженное попадание
До ЧМ его что-то в сборную не особо хотели брать, я уж думал может и не поехать на турнир, но всё-таки одумались
ленини в 3-ке самых дорогих игроков, думаю будет в основе всех матчей
Да тут много игроков с Европы, а кто нибудь знает про клуб "Ыгдыр"
ОтветИрокез Погба
Да тут много игроков с Европы, а кто нибудь знает про клуб "Ыгдыр"
Iğdır FK, турецкий пердив
Должны обыгрывать Саудовскую Аравию и попытаться проскользнуть в плей-офф с 3 места
Ответ16TH STATE
Должны обыгрывать Саудовскую Аравию и попытаться проскользнуть в плей-офф с 3 места
С чего бы? СА вполне добротная сборная
Какое звучное название - "Ыгдыр" :) именно на русском оно особенно брутально звучит. Вперёд, Ыгдыр!
Беншимол просто луч света в беспросветном мраке Акрона. Вчера с трибуны отдельно смотрела за ним, и матч он провёл очень качественный.
Удачи сборной Кабо-Верде))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
19 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
35 минут назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
38 минут назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
44 минуты назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 14:30Live
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
сегодня, 14:26
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Халл» обсуждает с юристами возможность выйти в АПЛ напрямую. Клуб недоволен, что в плей-офф придется играть с «Мидлсбро», когда готовились к «Саутгемптону»
1 минуту назад
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
57 минут назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Рекомендуем