  • Защитник «Ростова» Лангович: «Пенальти «Зенита» странный. Ятимов переводит мяч на угловой – заведомо до момента, когда Миронов попал рукой»
Защитник «Ростова» Андрей Лангович оценил решения главного арбитра Сергея Карасева в матче 30-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (0:1).

В первом тайме в ворота ростовчан был назначен пенальти после того, как Алексей Миронов попал рукой в лицо Педро в штрафной. Во втором тайме Дмитрий Чистяков был удален после подката против Вендела.

– «Зенит» своей игрой против вас заслужил чемпионство?

– Я не хочу говорить, заслужил или нет. По факту они – чемпионы.

Как они это чемпионство выиграли… Сейчас я буду говорить: там красная… Мы видели, что происходило в первые 10 минут. Это уже все лирика, не хочется об этом говорить. Чемпионы, поздравляю. Не хочется это сейчас мусолить.

– У вас есть вопросы по судейству?

– У меня вопросы могут быть, но не хочу лезть – это не в моей компетенции. А что мне говорить?

– Вы же хотите, чтобы вас правильно и хорошо судили?

– Я хочу, чтобы нас правильно судили, но мне надо говорить, например, такому арбитру, как Сергей Карасев, который уже не первый год в футболе… Что мне сейчас говорить насчет его судейства?

– По какому моменту есть претензии, вопросы?

– У меня есть вопросы по пенальти, когда Рустам (Ятимов – Спортс’‘) переводит мяч на угловой. Заведомо до момента, когда Миронов рукой попал. Для меня это странный пенальти.

Одно дело, когда он туда отдает передачу и есть шанс, что Педро замкнет штангу и забьет гол. Но этого момента даже в помине нет. Для меня это странно, это раз.

Потом опять же – когда Чистякова удаляют: можно на стоп‑кадре говорить, что это чистейшая красная, но в динамике тот же Вахания мог успеть накрыть этот момент, и ничего бы не было.

Он получает красную, следующий матч нового сезона пропускает. Для меня это странно. Опять же есть какие‑то маленькие моменты, не хочется это все сейчас мусолить, – сказал Андрей Лангович.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Так, ребята, если мяч где-то в другом месте поля любой может выписать Ланговичу леща, он разрешает.

А журналюга конечно совершенно позорный персонаж
Ответfil_spb
Нет, надо давать пенальти за фол, который никак не влиял на игровой эпизод
То есть шанс у Зенита забить был нулевой, а им дарят шанс забить с 0.8 вероятностью
Газпром - мечты сбываются
ОтветРастин Кол
Конечно , это не то, что ногти Дивеева , где сам Дивеев не видит мяч , мяч отскакивает рикошетом от игрока Локомотива с расстояния меньше метра , после якобы руки Дивеева мяч не меняет направления, не летит в ворота и даже не к игроку Локомотива … Действительно, мечты сбываются! И это в матче за 6 очков . Про удар Сперцяна по ноге Педро , который тупо опоздал , а Педро сыграл в мяч и говорить не приходится.. Действительно, знаменитый админ ресурс Зенита , и это в матче с прямым конкурентом! А вообще выше правильно написали , можно теперь Ланговичу челюсть с кулака вынести на поле , главное что бы мяч не в игре был … А да, я забыл , счет то в игре же 1:1 был да , и если бы не этот пенальти, то Зенит бы проиграл , а Краснодар взял золото ))) Хотя стоп …. Вы в своей бессильной злобе , хоть бы мозг иногда включали , так , для разнообразия)))
Дорогой Андрей,

По правилам игры в футбол нарушение фиксируется в любой части поля при условии того что мяч находится в игре. На момент удара в лицо мяч был еще в игре. Вопросы своим защитникам задавай.
Ответgleb_k
Такой чеполах по-хорошему должен фиксироваться даже если мяч не в игре, как минимум, жёлтой карточкой
ОтветВлад Безруков
Да, если бы мяч не был в игре, стоило бы наказать игрока карточкой (но без пробития пенальти).
задай вопрос вашему миронову - нахрена он так делает, а потом еще ходит и лыбится как параша, вопросы только к нему - был удар в лицо в штрафной площадке, какие еще вопросы ?
Ответpelevin78
Комментарий скрыт
ОтветКовид 07.10.52
А как радовался премиальным солари за свой тупой фол в штрафной)
Получается, если мяч полетел в другую сторону, то нападающему соперника можно бить пощечину, как кайф есть
ОтветКамбоджа Иванов
Ну получается так. Соболев и Дивеев в лицо получили и никакой реакции от карася.
ОтветКамбоджа Иванов
Не обязательно бить по лицу, можно и в колено, или на ногу наступить. Мяч же улетел на угловой.
Пенальти странный, а вот бить в лицо соперника, не участвовавшего в эпизоде - это грамотное и взвешенное решение.
ОтветСтивен Дедал
Крови нет? Играем

И Карасев, к слову, не заметил. Его позвали на ВАР..

Кстати, а сколько Ростов забил Зениту за матч?
А, спасибо
ОтветMetaphrast
Заступлюсь. На Карасева в это время Маххаби наезжал. По-кордобски. Правда, в отличии от Кордобы, ЖК получил.
Это тот самый Лангович, который в штрафной Зенита исполнил тройной прыжок прогнувшись едва почувствовав легкое касание своего тельца и требовал пенальти? Даже в трансляцию попало, как над ним Карасёв в голосину ржал и парадировал его нырок ))
Из правил назначения пенальти - "Футболисты противоположных команд находятся в пределах штрафной БЕЗ МЯЧА и один бьëт другого по лицу"
Вроде всë понятно.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
это же вольное изложение, зачем кавычки
ОтветAlexei Pavlyukov
Погугли, это не сложно, и убедись.
Такое ощущение, что медиа лига какая-то,удар в лицо на ровном месте,а что тут такого 🤷🤦
Миронов не умнее Солари оказался. Ну что поделаешь, дурость надо наказывать.
ОтветКатя СПб
А умный ленинбургец, который о газон спонкнулся и заработал пенальти.
ОтветКовид 07.10.52
Ну так если кругом дураки.
По словам Ланговича можно сделать вывод. Нарушения правил фиксируются только там где мяч. А что в других концах поля происходит, не важно. Пусть игроки хоть боксом занимаются, пока рядом нет мяча.
ОтветMAXIMum1
За бокс можно жёлтую давать, и даже красную. Но не пенальти! Мяч вне поля был!
