«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
По информации «СЭ», у московского клуба есть два варианта – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым и возвращение Сандро Шварца, работавшего в «Динамо» в 2020–2022 годах.
Ожидается, что бело-голубые определятся с главным тренером на следующий сезон в ближайшие десять дней.
Гусев возглавил команду в ноябре после ухода Валерия Карпина. По итогам сезона-2025/26 команда заняла 7-е место в Мир РПЛ, набрав 45 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Тактично умолчат про примеры Кобелева, Карпина, Точилина, Хохлова и прочих гениев тренерского цеха!
Не хотите ни с кем делиться - сидите на 5х местах и не жужжите.
Обстоятельства, из-за которых он уехал, особо не поменялись
Не совершайте ошибок, нынешние трансферные возможности - не то, что позволит сделать со Шварцем рывок вперёд по сравнению с Гусевым. А если нет разницы, как говорили в рекламе, то зачем... ?
Я бы на условного Ахметзянова посмотрел, он после того, как тянул на себе годами КАМАЗ без денег, а потом вывел Оренбург из зоны вылета, заслужил того, чтобы попробовать клуб посильнее.
А руководить амбициозным клубом, что как минимум борется за медали, в составе которого есть игроки со статусом и немалой зарплатой - совсем другое.
Немало было примеров, когда у тренера, преуспевшего в первом, совсем не получалось во втором.