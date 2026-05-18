  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)
0

«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)

«Динамо» выбирает между Гусевым и Шварцем.

«Динамо» определится с тренером в ближайшие дни.

По информации «СЭ», у московского клуба есть два варианта – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым и возвращение Сандро Шварца, работавшего в «Динамо» в 2020–2022 годах.

Ожидается, что бело-голубые определятся с главным тренером на следующий сезон в ближайшие десять дней.

Гусев возглавил команду в ноябре после ухода Валерия Карпина. По итогам сезона-2025/26 команда заняла 7-е место в Мир РПЛ, набрав 45 очков.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26972 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
logoСандро Шварц
logoРолан Гусев

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Короче готовьтесь,ближайшие 10 дней мы будем слушать Юрана, Тихонова, Ташуева и прочих про то, какой Шварц плохой, а вот наши специалисты были бы лучше!

Тактично умолчат про примеры Кобелева, Карпина, Точилина, Хохлова и прочих гениев тренерского цеха!
ОтветРостовский Гусь
Короче готовьтесь,ближайшие 10 дней мы будем слушать Юрана, Тихонова, Ташуева и прочих про то, какой Шварц плохой, а вот наши специалисты были бы лучше! Тактично умолчат про примеры Кобелева, Карпина, Точилина, Хохлова и прочих гениев тренерского цеха!
Вот и посмотрим на компетентность руководителей Динамо!
ОтветРостовский Гусь
Короче готовьтесь,ближайшие 10 дней мы будем слушать Юрана, Тихонова, Ташуева и прочих про то, какой Шварц плохой, а вот наши специалисты были бы лучше! Тактично умолчат про примеры Кобелева, Карпина, Точилина, Хохлова и прочих гениев тренерского цеха!
Что не так с Кобелевым? Его просто кинули с составом. Карпин занимал вторые места в чемпионате. Опять же, берете его к себе, учитывайте его методы управления клубом, где нужно генералов вывести за дверь.
Не хотите ни с кем делиться - сидите на 5х местах и не жужжите.
Как по мне, Гусев заслужил шанс хотя бы попробовать сезон с нуля
Ответpolkoffnik
Как по мне, Гусев заслужил шанс хотя бы попробовать сезон с нуля
если уж Динамо не собирается серьезно апгрейдить состав, то точно нужно оставлять. Кстати, интересный факт: Гусев по весне собрал больше очков, чем Карседо
Ответpolkoffnik
Как по мне, Гусев заслужил шанс хотя бы попробовать сезон с нуля
Как по мне, не заслужил. Но пусть пробует. В Динамо каких только экспериментов не было, одним больше или меньше - пофиг.
Я че то не пойму, Шварц переобулся что ли? Почему его то в Динамо, то в ЦСКА сватают?

Обстоятельства, из-за которых он уехал, особо не поменялись
ОтветИван Егурнов
Я че то не пойму, Шварц переобулся что ли? Почему его то в Динамо, то в ЦСКА сватают? Обстоятельства, из-за которых он уехал, особо не поменялись
Потому что только российские госкомпании будут платить 2+ ляма евро сбитому летчику, который даже в МЛС провалился. Хотя очевидно даже такой сбитый летчик будет лучше Рулона Гусева, Карпина и пр.
ОтветCarver
Потому что только российские госкомпании будут платить 2+ ляма евро сбитому летчику, который даже в МЛС провалился. Хотя очевидно даже такой сбитый летчик будет лучше Рулона Гусева, Карпина и пр.
Это правда
Шварц без Воронина - деньги на ветер.
Не совершайте ошибок, нынешние трансферные возможности - не то, что позволит сделать со Шварцем рывок вперёд по сравнению с Гусевым. А если нет разницы, как говорили в рекламе, то зачем... ?
ОтветDmitry Orlov
Шварц без Воронина - деньги на ветер. Не совершайте ошибок, нынешние трансферные возможности - не то, что позволит сделать со Шварцем рывок вперёд по сравнению с Гусевым. А если нет разницы, как говорили в рекламе, то зачем... ?
Да в обоих нет особого смысла, честно говоря.

Я бы на условного Ахметзянова посмотрел, он после того, как тянул на себе годами КАМАЗ без денег, а потом вывел Оренбург из зоны вылета, заслужил того, чтобы попробовать клуб посильнее.
Ответa2wai
Да в обоих нет особого смысла, честно говоря. Я бы на условного Ахметзянова посмотрел, он после того, как тянул на себе годами КАМАЗ без денег, а потом вывел Оренбург из зоны вылета, заслужил того, чтобы попробовать клуб посильнее.
Руководить клубом без денег с задачей "не вылететь" или без задач - одно.
А руководить амбициозным клубом, что как минимум борется за медали, в составе которого есть игроки со статусом и немалой зарплатой - совсем другое.
Немало было примеров, когда у тренера, преуспевшего в первом, совсем не получалось во втором.
понятное дело, видимо, Шварца хочет Бувач, а Гусев креатура Степашина и прочих. И с одной стороны, вроде бы справедливо дать Гусеву начать новый сезон с нуля, а с другой стороны за главного тренера должен отвечать спортивный директор, раз уж вы продлили с ним контракт. А люди вроде Степашина занимают не очень понятные должности и непонятно как отвечают в случае если их кандидат проваливается.
Назначат Илью Давыдова.
По мне так из этих двух лучше Гусева назначить
Кто там из той команды остался?Тюкавин,Скопинцев и Лещук,Фомин,кто ещё?И вот зачем нам он нужен.Сбежал Сандро трус,идёт лесом.
Аксиома Эскобара, проще найти еще кого-то.
Два стула, получается…
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
18 мая, 11:08
Газзаев о «Динамо»: «Положительно оцениваю работу Гусева, чужие ошибки тяжело исправлять, нужно время. Считаю, он должен продолжить работу в клубе»
8 мая, 14:44
ЦСКА рассматривает Шварца как замену Челестини. «Динамо» пыталось вернуть тренера зимой («СЭ»)
5 мая, 13:26
Рекомендуем
Главные новости
Гол «Динамо» Махачкала «Уралу» засчитали после ВАР на 5-й минуте. Судьи проверяли, пересек ли мяч линию после удара Миро
5 минут назадВидео
«Фрайбург» против «Астон Виллы»: кто заберет трофей Лиги Европы? Ставьте на решающий матч с фрибетом 7777 от Лиги Ставок!
21 минуту назадПромо
С 2028 года в Лиге наций будет три дивизиона по 18 команд, в отборе на Евро – две лиги с 36 и 19 командами. Жеребьевка – по аналогии с еврокубками
24 минуты назад
Матч «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка России обслужит Танашев, на ВАР будет Федоров
30 минут назад
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
51 минуту назадLive
Мэддисон о 17-м месте «Тоттенхэма» в АПЛ: «Стыдно, что мы оказались в таком положении. Мы должны отдать все силы ради клуба и болельщиков»
55 минут назад
Неймар не будет игроком основы и капитаном Бразилии на ЧМ, оставит 10-й номер Винисиусу и будет вести себя как остальные – Анчелотти поставил форварду условия (Globo Esporte)
сегодня, 14:20
«Шанхай» Слуцкого не побеждает пять матчей подряд – три поражения и две ничьих. Отставание от лидера – 22 очка
сегодня, 14:06
«Саутгемптон» оспорил решение об исключении из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж: «Мы не можем смириться с несоразмерной правонарушению санкцией»
сегодня, 14:02
Черчесов о будущем: «Говорят, можно туда, сюда – можно и в космос улететь. Домыслы вносят недопонимание и проблемы в клуб, у меня контракт с «Ахматом»
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Урал» – «Динамо» Махачкала. 0:1 – Миро открыл счет. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
Президент «Баварии» Хайнер об Олисе: «Хотим его удержать. Здесь есть шанс выигрывать все титулы каждый год, не вижу причин искать что-то другое»
43 минуты назад
Гави о потенциальных новичках «Барселоны»: «Кто бы ни пришел, они не должны вести себя как суперзвезды. Мы должны быть едины, как и в последние два года»
сегодня, 13:51
Мостовой назвал Кордобу лучшим игроком сезона в РПЛ: «Трудно представить «Краснодар» без него. В «Зените» такими же раньше были Халк и Малком»
сегодня, 13:38
Бронзовые эмоции с Ириной Подшибякиной – влог «Локомотива» с последнего матча сезона
сегодня, 13:24ВидеоСпортс"
Мэддисон о лидерстве в номинации «Самый громкий эксперт» на премии Трибуны на Спортсе’’: «Это что получается? Козла все же слушают?»
сегодня, 13:23
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
сегодня, 13:20
Онугха об отстранении России: «Ребята в «Копенгагене» – из Мексики, Швеции, Перу, Казахстана, местные – по-настоящему сожалели об этом. Хочется, чтобы стало как раньше»
сегодня, 13:07
Фермин о переломе: «Жизнь и футбол могут быть жестокими, когда ты меньше всего ожидаешь или заслуживаешь, но я преодолею этот вызов. Думаю о том, как вернуться еще сильнее»
сегодня, 12:52Фото
Антони о невызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «Мне грустно, но я спокоен и горжусь тем, чего уже достиг. Буду продолжать работать – мечта по-прежнему жива»
сегодня, 12:46
Рекомендуем