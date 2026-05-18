«Динамо» определится с тренером в ближайшие 10 дней. Клуб продлит контракт с Гусевым или вернет Шварца («СЭ»)

«Динамо» выбирает между Гусевым и Шварцем.

«Динамо » определится с тренером в ближайшие дни.

По информации «СЭ», у московского клуба есть два варианта – продление истекающего контракта с Роланом Гусевым и возвращение Сандро Шварца , работавшего в «Динамо» в 2020–2022 годах.

Ожидается, что бело-голубые определятся с главным тренером на следующий сезон в ближайшие десять дней.

Гусев возглавил команду в ноябре после ухода Валерия Карпина. По итогам сезона-2025/26 команда заняла 7-е место в Мир РПЛ , набрав 45 очков.