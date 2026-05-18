Искаков будет и. о. главного тренера «Акрона» в матчах с «Ротором». Весь штаб уволенного Тедеева останется на время стыков

Мурат Искаков будет руководить «Акроном» в матчах с «Ротором».

«По решению руководства все тренеры, входившие в тренерский штаб Заура Тедеева, продолжат работу с командой на период стыковых игр за право остаться в Мир РПЛ. Исполнять обязанности главного тренера «Акрона» будет Мурат Искаков», – говорится в сообщении клуба.

Тедеев был отправлен в отставку после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в матче 30-го тура.

«Акрон» в стыковых матчах сыграет со ставшим четвертым в Лиге PARI «Ротором». Игры пройдут 20 мая в Волгограде и 23 мая в Самаре.