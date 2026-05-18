Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют

Фермин Лопес перенесет операцию.

«Барселона » сообщила о серьезной травме Фермина Лопеса .

Полузащитник каталонской команды был заменен в перерыве вчерашнего матча 37-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (3:1).

Сегодня пресс-служба «Барселоны» сообщила, что Фермин получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы. В связи с этим 23-летнему футболисту предстоит операция.