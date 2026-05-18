  • Фермин сломал плюсневую кость в матче с «Бетисом». Хавбека «Барселоны» прооперируют


Фермин Лопес перенесет операцию.

«Барселона» сообщила о серьезной травме Фермина Лопеса.

Полузащитник каталонской команды был заменен в перерыве вчерашнего матча 37-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (3:1).

Сегодня пресс-служба «Барселоны» сообщила, что Фермин получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы. В связи с этим 23-летнему футболисту предстоит операция.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
Очень обидно прям перед ЧМ получить травму после такого отличного сезона …

Здоровья Фермину !
ОтветКирилл
Комментарий скрыт
Ответb_igh
Этот бот сделал больше результативных действий чем донные гюлер, родриго,диас,гарсия и мастурбонто вместе взятые:))
Без ЧМ значит.Хреново. И всю предсезонку пропустит. Хорошо будет если к осени поправится. Барса наверное самая не везучая команда в плане травм. Вся основа травмы получает. Раньше такой фигни не было
ОтветИван Никулин_1116720319
Комментарий скрыт
Ответfidelio
Ты профессиональный футболист, который лечится у специализированных спортивных врачей?
Честно говоря, в этих ничего не значащих матчах можно было бы больше пробовать кантеру. Где братья Фернандесы, например? А ведь считались талантами на чуть ли не уровня Ямаля. Томми, новый Де Йонг, вышел в этом сезоне один раз и всё. Эспарту, новому Ламу, явно не помешала бы игра против Бетиса… Когда им играть, если не сейчас. Надо больше доверять пацанам, особенно, когда ничем не рискуешь. Потом не придется удивляться, почему это Дро ушел.
ОтветSanta-Barbara
Это могло случиться на тренировке. Вряд ли после игры с алавесом 4 дня ждали результаты МРТ
ОтветMESSIya
Его же поменяли в перерыве, вряд ли он сломанный бегал тайм
Здоровья и скорейшего выздоровления Фермину!
ждем бойца в новом сезоне !
На ЧМ на вряд-ли успеет
Здоровья Фермину!
Шанс для Берналя, если вызовут именно его.
ОтветTimur Sagitov
Разного плана игроки
Это ИИ выдал
Полное возвращение к профессиональному футболу обычно занимает от 2,5 до 3,5 месяцев (в среднем 10–14 недель).
Жаль.
Флику, конечно, виднее, но я бы всех сборников освободил от игр или бы просто держал их на скамейке запасных. Ну вот к чему была эта травма? Дал бы покуражиться молодежи из резерва перед своей публикой. Для многих это просто мечта и, наверное, единственная возможность сыграть на Камп Ноу. Человек в расцвете сил не поедет на ЧМ на фоне отличного сезона.
ОтветВероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Может вообще на поле не выходить тогда?) можно на тренировке травму получить как Фрэнки, сколько он уже лечится с февраля
ОтветИван Никулин_1116720319
На тренировке значительно меньше вероятность, чем в игре.
Сегодня ровно год, как я получил перелом плюсневой кости)) правда еще с подвывихом и смещением. Тоже была операция, спицы и болты. Хромаю до сих пор( планирую избавляться от болтов. Фермину здоровья, чтоб побыстрее восстановиться.
