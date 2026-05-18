«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился

Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке.

Молодой полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков не хотел пить шампанское после победы команды в чемпионате России.

В воскресенье петербургский клуб обыграл «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0) и в 12-й раз стал чемпионом страны .

Пресс-служба сине-бело-голубых выложила ролик , в котором показала празднования футболистов на поле и в раздевалке.

В видео хавбек Максим Глушенков уговаривает Кондакова выпить шампанское из бутылки: «Один глоток! Один! Маленький!»

После уговоров 18-летний Даниил все же согласился сделать глоток. Затем Глушенков облил его водой, и футболисты присоединились к командным танцам.