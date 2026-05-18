«Один глоток!» Глушенков упрашивал Кондакова выпить шампанское в раздевалке – 18-летний хавбек отказывался, но после уговоров согласился
Молодой полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков не хотел пить шампанское после победы команды в чемпионате России.
В воскресенье петербургский клуб обыграл «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0) и в 12-й раз стал чемпионом страны.
Пресс-служба сине-бело-голубых выложила ролик, в котором показала празднования футболистов на поле и в раздевалке.
В видео хавбек Максим Глушенков уговаривает Кондакова выпить шампанское из бутылки: «Один глоток! Один! Маленький!»
После уговоров 18-летний Даниил все же согласился сделать глоток. Затем Глушенков облил его водой, и футболисты присоединились к командным танцам.
Источник: чемпионский ролик «Зенита»
От этого глотка золото золотее что ли становится?Не хочет человек,чего докапываться?Напрягают такие инициаторы-заводилы в компаниях...
клянусь, я бы голосовал за закон, по которому если человек продолжает тебе что-то говорить после того, как ты один раз сказал ему "нет", то ты имеешь право разбить ему #####, и тебе за это ничего не будет