«Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)

«Краснодар» интересуется 22-летним вингером «Ботафого» Матеусом Мартинсом.

Быки контактировали с агентом Флавио Бриссантом по поводу возможного трансфера бразильца, сообщил Legalbet.

Представитель Мартинса хотят получить за футболиста 8 миллионов евро плюс 20 процентов с последующей продажи игрока.

В этом сезоне футболист забил 4 гола в 14 матчах чемпионата Бразилии.