  • «Краснодару» интересен вингер «Ботафого» Мартинс. За бразильца хотят 8 млн евро плюс 20% от последующей продажи (Legalbet)
Матеус Мартинс интересен «Краснодару».

«Краснодар» интересуется 22-летним вингером «Ботафого» Матеусом Мартинсом.

Быки контактировали с агентом Флавио Бриссантом по поводу возможного трансфера бразильца, сообщил Legalbet.

Представитель Мартинса хотят получить за футболиста 8 миллионов евро плюс 20 процентов с последующей продажи игрока.

В этом сезоне футболист забил 4 гола в 14 матчах чемпионата Бразилии. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
logoМатеус Мартинс
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoБотафого
logoвозможные трансферы

Утрите нос Зениту в следующем сезоне! Покажите этой сборной Бразилии что такое коренные жители и уроженцы Славянска-на-Кубани и Кропоткина!
Воспитанники академии у вас в воротах.
ОтветIngibitorMao
Воспитанники академии у вас в воротах.
И? Дальше как вы будете репутационные потери восполнять? :))
ОтветIngibitorMao
Воспитанники академии у вас в воротах.
Так и у вас в воротах 2 наших воспитанника 🤣🤣🤣
8 миллионов это только представители игрока, а клубу сколько придется еще заплатить?))
Ну всё, теперь опять уведут в Спартак, там селекционка тупо перебивает ставку Краснодара и наваливает жадным агентам. Жиго а потом и Солари первоначально ехали в Россию в Краснодар, но их перехватили (в ситуации с Жиго буквально в аэропорту) в Москве и перебили предложение южан. А ведь уговорить легионера приехать в РПЛ, когда над страной летают ракеты и БПЛА, идут боевые действия и наложен запрет на еврокубки это очень не простая задача, а когда игрока уговаривают то появляется ушлый конкурент который не тратит время и силы на поиски и уговоры а просто даёт больше денег.
В это межсезонье удержать бы Сперцяна с Кордобой, ну а если те уйдут то выручить по максимально возможной цене прибыль от их трансферов.
Мусаев вчера сказал что зимой была возможность подписать двух солидных игроков, но трансферы сорвались, значит летом точно стоит ждать на вход минимум двух игроков. Видится мне что если Мукаилов не восстановится а Кокшаров не помирится с клубом даже после смерти своего отца гандболиста который ссорился из-за контракта с клубом, то необходимо купить ещё одного форварда по типажу схожего с Джоном, чтоб и он отдыхал и новый форвард готовился стать основным когда 33летний колумбиец завершит свой путь в Краснодаре (контракт у него до лета 2027го)
