Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»

Зобнин об упущенных медалях в РПЛ: сами виноваты – нужно было побеждать.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин заявил, что команда осталась без медалей Мир РПЛ по собственной вине.

В воскресенье «Спартак » на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ (0:0). По итогам сезона красно‑белые заняли четвертое место, на одно очко отстав от «Локомотива », ставшего бронзовым призером чемпионата России.

– Сами виноваты, нужно было побеждать. Если сами не выигрываем, то нет смысла о чем‑то мечтать.

– Чего не хватило для победы над «Динамо»?

– Не хватило опасных моментов, не так много создали. Но то, что создали, можно было забивать. Была вязкая игра, много пауз и остановок. Сами виноваты, – сказал Зобнин.