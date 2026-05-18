  • Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин заявил, что команда осталась без медалей Мир РПЛ по собственной вине.

В воскресенье «Спартак» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ (0:0). По итогам сезона красно‑белые заняли четвертое место, на одно очко отстав от «Локомотива», ставшего бронзовым призером чемпионата России.

– Сами виноваты, нужно было побеждать. Если сами не выигрываем, то нет смысла о чем‑то мечтать.

– Чего не хватило для победы над «Динамо»?

– Не хватило опасных моментов, не так много создали. Но то, что создали, можно было забивать. Была вязкая игра, много пауз и остановок. Сами виноваты, – сказал Зобнин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Всё верно сказал!" Неча на зеркало пенять, коли рожа крива"(С).
Забыл сказать: нам от коней подарки не нужны
Сколько уже можно говорить одно и тоже соперники подарили бери а наши как всегда обделались
Пипец, как нужен нападающий, который хотя бы 1 из 5 реализует.
Рома, всё простим ... для Спартака по сути что 4е место, что 3е ни о чем. Наша цель только золото. А сейчас все силы на Кубок. На одну игру соберитесь и вывернетесь наизнанку , будет трофей - всё остальное что в чемпе было, никто и не вспомнит
нет команды способной на большие свершения...нужна чистка и обновление....
Да ясен пень, чё на зеркало пенять если рылом не вышли!
