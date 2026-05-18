Зобнин о 4-м месте «Спартака»: «Сами виноваты. Нет смысла о чем‑то мечтать, если мы не выигрываем»
Зобнин об упущенных медалях в РПЛ: сами виноваты – нужно было побеждать.
Капитан «Спартака» Роман Зобнин заявил, что команда осталась без медалей Мир РПЛ по собственной вине.
В воскресенье «Спартак» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ (0:0). По итогам сезона красно‑белые заняли четвертое место, на одно очко отстав от «Локомотива», ставшего бронзовым призером чемпионата России.
– Сами виноваты, нужно было побеждать. Если сами не выигрываем, то нет смысла о чем‑то мечтать.
– Чего не хватило для победы над «Динамо»?
– Не хватило опасных моментов, не так много создали. Но то, что создали, можно было забивать. Была вязкая игра, много пауз и остановок. Сами виноваты, – сказал Зобнин.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26928 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии