«Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»

Вильям Оливейра: отправим Джону Дурану медаль за чемпионство.

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра сообщил, что нападающий Джон Дуран получит медаль за чемпионство петербуржцев в РПЛ.

14 мая стало известно, что футболист покинул расположение клуба по личным обстоятельствам. Форвард, арендованный у «Аль-Насра», провел 6 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол с пенальти.

«Конечно же, мы отправим Джону Дурану медаль за чемпионство. Он был частью команды, внес свой вклад.

Безусловно, мы хотели, чтобы он больше играл, но если мы выиграли чемпионат, значит, все было сделано правильно», – сказал Вильям Оливейра.

Футболка Дурана тоже празднует титул! Явно мем даже в «Зените»