  • «Зенит» отправит Дурану медаль за чемпионство в РПЛ, заявил Оливейра: «Он был частью команды, внес вклад»
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра сообщил, что нападающий Джон Дуран получит медаль за чемпионство петербуржцев в РПЛ.

14 мая стало известно, что футболист покинул расположение клуба по личным обстоятельствам. Форвард, арендованный у «Аль-Насра», провел 6 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол с пенальти.

«Конечно же, мы отправим Джону Дурану медаль за чемпионство. Он был частью команды, внес свой вклад.

Безусловно, мы хотели, чтобы он больше играл, но если мы выиграли чемпионат, значит, все было сделано правильно», – сказал Вильям Оливейра.

Футболка Дурана тоже празднует титул! Явно мем даже в «Зените»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Внес вклад - вынес клад
Улицы не забудут эту легенду
Travis Henderson
Улицы не забудут эту легенду
S takim otnosheniem k delu, on na ulice i okajetsya))
Ему настолько дорога эта медаль, что он даже не дождался одного матча, чтобы отпраздновать с командой) мол...оставьте себе)
Ох уже эта наша щедрость)
Тогда Жерсон и его отец тоже заслужили медали!
Одну медальку можно и Боселли отправить тоже
АРТУР АЛИЕВ
Одну медальку можно и Боселли отправить тоже
Еще по медали Чистякову и Карасёву
Travis Henderson
Еще по медали Чистякову и Карасёву
Карасеву за удаление Педро?
127 минут – под хороший процент внёс вклад
Дюкову отправили?))
Премиальные за чемпионство тоже значит надо отсылать
Лунев и Сергеев больше заслужили золотую медаль
Материалы по теме
Тренер «Зенита» Оливейра: «Претензий к Дурану нет, в какой-то момент он нам помог. Не все трансферы получаются удачными. Если мы получили кубок, значит, все было правильно»
18 мая, 10:10
