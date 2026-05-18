«Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»

«Зенит» вернет Венделу половину от суммы штрафа за опоздание на сборы.

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что клуб вернет Венделу 50 процентов от штрафа за опоздание на зимние сборы, чтобы он устроил вечеринку для команды.

Об этом глава петербургской команды заявил в раздевалке после матча 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0), в котором «Зенит » стал чемпионом.

«Я помню свои слова в Катаре, что если мы станем чемпионами, то 50% [штрафа] возвращаем Маркусу Венделу. И он устроит вам на эти деньги отличную вечеринку!» – сказал Константин Зырянов.

Напомним, что бразилец прибыл на зимний сбор команды перед второй половиной сезона через неделю после его начала. Сообщалось, что петербуржцы оштрафуют игрока на 60 миллионов рублей.

А вам тоже кажется, что «Зенит» должен играть ярче? Вопрос Лукомского