  • «Зенит» вернет Венделу 50% от суммы штрафа за опоздание на сборы, сказал Зырянов: «И он вам на эти деньги устроит отличную вечеринку!»
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов заявил, что клуб вернет Венделу 50 процентов от штрафа за опоздание на зимние сборы, чтобы он устроил вечеринку для команды.

Об этом глава петербургской команды заявил в раздевалке после матча 30-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0), в котором «Зенит» стал чемпионом.

«Я помню свои слова в Катаре, что если мы станем чемпионами, то 50% [штрафа] возвращаем Маркусу Венделу. И он устроит вам на эти деньги отличную вечеринку!» – сказал Константин Зырянов.

Напомним, что бразилец прибыл на зимний сбор команды перед второй половиной сезона через неделю после его начала. Сообщалось, что петербуржцы оштрафуют игрока на 60 миллионов рублей.

можно еще немножечко прибавить за отопление, чтобы 100% вернули, и вечеринка была еще круче?
Ответmold-cel
Подождите чуть-чуть) после ТО
Ответmold-cel
Да не переживай ты так, московские бабушки все оплатят
Кучка людей у которых пир во время чумы
ОтветSuperAja
Точно, одни пируют и берут трофеи, а ваши Жедсоны за 25 миллионов не могут бронзу взять, когда им Локомотив приносит её на блюдце, то другое)
ОтветКамбоджа Иванов
Комментарий скрыт
Оставшуюся часть штрафа отправят Луневу и Сергееву
ОтветAleksey Yashin
Жаль, что Лусиано нечего отправлять
ОтветКамбоджа Иванов
У вас юмор такой же как игра "чемпиона", зпрф
Руководство "Зенита" понимает, что главная трансферная цель на межсезонье - сохранить Вендела. И сделать это надо любыми правдами и неправдами.
Кстати, повышение зарплаты, если такое произойдет, - это большая экономия. Потому что аналога Вендела никто в Россию не привезет и за 60-70 миллионов евро.
К следующему сбору можно не спешить.
А как же болотные хорохорились, что для него это большая сумма штрафа, и вот, получается Костичка решил нивелировать саму суть наказания
Молодец, как грится с барского плеча, по любому же из личного кармана, ога
Или как любят писать здесь запоребриковые, за счёт московских бабушек
Грабь, бухай, ### гусей
Ну чем не гойда
ОтветАрсений1990
Верно подмечено. В отношениях руководитель - подчиненный это ошибка, крупная. Наказание есть наказание. При партнёрских отношениях такие вещи возможны. Если партнер накосячил - штраф по договору - исправил косяк штраф сняли
А хрен ли их не ворочать если они народные!
Вот такая вечеринка
Ого, оказывается он Маркус
Теперь понятно чего Вендел всю весну тащил - мотивация стоимостью в 30 лямов)
