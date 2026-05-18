  • Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал Мохамеда Салаха за пост с критикой игры «Ливерпуля».

Вингер мерсисайдцев, который покинет клуб по окончании сезона, написал: «Хочу, чтобы «Ливерпуль» снова напоминал атакующую команду в стиле хэви-метал, которую боятся соперники, и которая выигрывает трофеи. Эту идентичность нужно восстановить».

«Мне грустно осознавать, что все, что он сделал и чего достиг в «Ливерпуле», закончилось. Ему не стоило выступать с новыми нападками на Слота.

Он хочет играть в стиле хэви-метал – по сути, он говорит, что хочет играть так же, как при Юргене Клоппе. Не уверен, что сейчас Мо Салах выдержит такой футбол. Думаю, он уже не сможет играть с такой интенсивностью и на таких высоких скоростях.

На месте Арне Слота я бы даже близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. У меня были разногласия с Алексом Фергюсоном. У нас были разногласия и ссоры, и поэтому он не включил меня в состав на свою последнюю игру на «Олд Траффорд».

Он едва не сказал, что не доверяет Арне Слоту и не верит в него, и чуть не подвел своих товарищей по команде, которые останутся [в «Ливерпуле»] в следующем сезоне, оставив их разбираться с этим. Думаю, Салах пытается оправдаться, потому что очень неудачно провел сезон.

Думаю, что он поступает очень эгоистично. Очень жаль, и фанаты будут на его стороне, но я думаю, что если разобраться глубже и посмотреть на раздевалку в подобной ситуации, то Мо Салах точно знает, что делает. Это ваш тренер. Нельзя дважды публично проявить к нему неуважение, как он, и остаться безнаказанным. И на месте Арне Слота я бы взял себя в руки и просто сказал: «Послушай, ты и близко не подойдешь к этому месту в субботу, нравится тебе это или нет». Я очень сомневаюсь, что он это сделает, но я думаю, что он должен так поступить.

Конечно, он заслуживает достойного прощания, но заслуживает ли он этого только за это? Он поступает так уже во второй раз. Обидно видеть, как один из величайших игроков АПЛ, вероятно, покинет лигу на такой ноте», – сказал Руни в эфире Wayne Rooney Show.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27094 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Попытка набросить на вентилятор и приписать Салаху слова, которые он и близко не говорил.
Мо написал, что хочет, чтобы Ливерпуль снова начал побеждать. И только! В этом может быть что-то плохое только для МЮ, но никак не для Ливерпуля
А зачем вообще высказываться о чем либо перед своим последним домашним и прощальным матчем? Тебя собираются чествовать, с тобой будут прощаться, а ты создаешь напряжение, вместо того, чтобы всё было на позитиве, какая уже теперь разница что было, и что будет, для тебя это уже законченная глава... Не понимаю Мо...
Ответliverpoool
Говорят, что этот пост лайкнули почти все действующие игроки & бывшие легенды «Ливерпуля». То есть это не отсебятина Салаха, ему, как человеку, которому уже нечего терять, поручили относительно грязную работу: мягко намекнуть руководству клуба, что оно ведёт клуб не туда & игроки не согласны с этим, их не устраивает нынешнее болото!
ОтветРоджерУотерс
Руководству виднее, каким путём идти, второго Клоппа нет, и не предвидится, идёт обновление состава, какое отношение вообще к этому всему теперь имеет Салах, смысла в этих высказываниях я вообще никакого не вижу, кроме как оправдаться за провальный сезон и свою пятую точку прикрыть, довольно эгоистично, и не достойно такой легенды как Салах.
Это уже не первый раз, я не думаю что Мо такой дурачек что его можно как-то использовать, с другой стороны если он сам это всё пишет от себя - это тоже не от большого ума.
Все болельщики поддерживают поступок Саллаха! Потому что этот профан уже всех достал отсутствием игры, неумением общаться с болельщиками, тупыми интервью и разрушением всего, что строилось до него! Руни и остальная шайка бывших игроков МЮ пускай терпят лысых голландцев, разрушающих команду годами. А Ливерпуль сам разберется.
Салаху нужно было уходить прошлым летом на пике. Очевидно, что его прошлогодняя форма - единственная причина чемпионства ливерпуля, а Слот просто оказался там в подходящий момент и стоял в сторонке, наблюдая за его выдающимся сезоном. Но как только форма Салаха кончилась у всех вдруг открылись глаза и внезапно оказалось, что Слот и не тренер вовсе.
Кажется игрок Ливерпуля вполне способен обходится без советов игрока Манчестер Юнайтед
Ответdoodler
как оказалось не способен, затупил.
ОтветАлан Кайтуков
Мо сказал вслух, что думают все болельщики красных. А мог молча уйти. Ему уже ничего не нужно, все равно за свой поступок, кроме осуждения твердолобых ничего не получил. Мо респект, видно что человеку не все равно на родной клуб.
ирония в том, что Руни на месте Слота уже никогда не окажется. возможно, из-за такого подхода, о котором он говорит
ОтветTutti Pazzi per Materazzi
а Руни когда то пытался оказаться на месте Слота ? Руни хочет быть тренером Ливерпуля ?
На самом деле ничего жесткого в высказывании Салаха не было,но уходить из такой команды надо на более приличной ноте. Да и клоповский «хэви-металл» повторить,увы, нельзя.
Я тоже Салаха с хеви металом не понял
Надоели Аллаху
Прегрешения Салаха.
Не поможет Аллах
Тебе больше, Салах.
То есть, один раз стерпеть можно?
