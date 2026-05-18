Руни про пост Салаха о «Ливерпуле»: «На месте Слота я бы и близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. Нельзя дважды проявить неуважение к тренеру и остаться безнаказанным»

Руни о посте Салаха: на месте Слота я бы не выпустил его в последнем матче.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал Мохамеда Салаха за пост с критикой игры «Ливерпуля ».

Вингер мерсисайдцев, который покинет клуб по окончании сезона, написал: «Хочу, чтобы «Ливерпуль» снова напоминал атакующую команду в стиле хэви-метал , которую боятся соперники, и которая выигрывает трофеи. Эту идентичность нужно восстановить».

«Мне грустно осознавать, что все, что он сделал и чего достиг в «Ливерпуле», закончилось. Ему не стоило выступать с новыми нападками на Слота.

Он хочет играть в стиле хэви-метал – по сути, он говорит, что хочет играть так же, как при Юргене Клоппе. Не уверен, что сейчас Мо Салах выдержит такой футбол. Думаю, он уже не сможет играть с такой интенсивностью и на таких высоких скоростях.

На месте Арне Слота я бы даже близко не подпустил его к стадиону в последнем матче. У меня были разногласия с Алексом Фергюсоном . У нас были разногласия и ссоры, и поэтому он не включил меня в состав на свою последнюю игру на «Олд Траффорд».

Он едва не сказал, что не доверяет Арне Слоту и не верит в него, и чуть не подвел своих товарищей по команде, которые останутся [в «Ливерпуле»] в следующем сезоне, оставив их разбираться с этим. Думаю, Салах пытается оправдаться, потому что очень неудачно провел сезон.

Думаю, что он поступает очень эгоистично. Очень жаль, и фанаты будут на его стороне, но я думаю, что если разобраться глубже и посмотреть на раздевалку в подобной ситуации, то Мо Салах точно знает, что делает. Это ваш тренер. Нельзя дважды публично проявить к нему неуважение, как он, и остаться безнаказанным. И на месте Арне Слота я бы взял себя в руки и просто сказал: «Послушай, ты и близко не подойдешь к этому месту в субботу, нравится тебе это или нет». Я очень сомневаюсь, что он это сделает, но я думаю, что он должен так поступить.

Конечно, он заслуживает достойного прощания, но заслуживает ли он этого только за это? Он поступает так уже во второй раз. Обидно видеть, как один из величайших игроков АПЛ, вероятно, покинет лигу на такой ноте», – сказал Руни в эфире Wayne Rooney Show.