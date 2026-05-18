Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»
Комментатор Геннадий Орлов оценил разговоры относительно «нечемпионского футбола» «Зенита».
Команда тренера Сергея Семака выиграла Мир РПЛ в завершившемся сезоне, опередив «Краснодар» на два очка.
«Понимаете, критика должна быть конструктивной. Понятно, что далеко не все у питерцев в прошедшем сезоне получилось.
Но! Вообще-то «Зенит» обыграл своего прямого конкурента – «Краснодар» – на его же поле. Вспомните матч первого круга. 2:0, голы Глушенкова и Луиса Энрике. А домашняя встреча с «быками» завершилась вничью.
Весной у «Зенита» тоже были игры, которые он точно может занести себе в актив. С тем же «Динамо», ЦСКА. Так что все в целом по делу.
А огульным критикам – именно огульным – можно сказать в данной ситуации только одно: смотрите на табло», – заявил Геннадий Орлов.
Могли бы уж признать, что играет Зенит отвратно, но результат есть. Не люблю Зенит, но так уж вышло, что они взяли чемпионство, значит в какой-то степени заслужили. Краснодар сам виноват. Но на их игру смотреть конечно намного приятнее, так что жаль, что не смогли. Ну что есть, то есть. Посмотрим что будет в следующем сезоне, Зенит вероятно так и будет дальше деградировать по игре, а значит результаты закончатся рано или поздно, а Краснодару нужно решать проблему, если уйдет Сперцян.