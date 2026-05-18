Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»

Геннадий Орлов о критике игры «Зенита»: смотрите на табло.

Комментатор Геннадий Орлов оценил разговоры относительно «нечемпионского футбола» «Зенита».

Команда тренера Сергея Семака выиграла Мир РПЛ в завершившемся сезоне, опередив «Краснодар» на два очка.

«Понимаете, критика должна быть конструктивной. Понятно, что далеко не все у питерцев в прошедшем сезоне получилось.

Но! Вообще-то «Зенит » обыграл своего прямого конкурента – «Краснодар » – на его же поле. Вспомните матч первого круга. 2:0, голы Глушенкова и Луиса Энрике. А домашняя встреча с «быками» завершилась вничью.

Весной у «Зенита» тоже были игры, которые он точно может занести себе в актив. С тем же «Динамо», ЦСКА. Так что все в целом по делу.

А огульным критикам – именно огульным – можно сказать в данной ситуации только одно: смотрите на табло», – заявил Геннадий Орлов.

