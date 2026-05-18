  Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»
Орлов о стиле игры «Зенита»: «Огульным критикам можно сказать одно: смотрите на табло. Вообще-то обыграли «Краснодар» на его же поле»

Комментатор Геннадий Орлов оценил разговоры относительно «нечемпионского футбола» «Зенита».

Команда тренера Сергея Семака выиграла Мир РПЛ в завершившемся сезоне, опередив «Краснодар» на два очка.

«Понимаете, критика должна быть конструктивной. Понятно, что далеко не все у питерцев в прошедшем сезоне получилось.

Но! Вообще-то «Зенит» обыграл своего прямого конкурента – «Краснодар» – на его же поле. Вспомните матч первого круга. 2:0, голы Глушенкова и Луиса Энрике. А домашняя встреча с «быками» завершилась вничью.

Весной у «Зенита» тоже были игры, которые он точно может занести себе в актив. С тем же «Динамо», ЦСКА. Так что все в целом по делу.

А огульным критикам – именно огульным – можно сказать в данной ситуации только одно: смотрите на табло», – заявил Геннадий Орлов.

А вам тоже кажется, что «Зенит» должен играть ярче? Вопрос Лукомского

Еврокубки бы показали счёт на табло где-то в лиге конференций)
Даже там не прошли бы в финальную часть ))
что за новая мантра про Зенит и еврокубки? нечего больше придумать? Зенит заработал больше всего евроочков для России, в последнем своем сезоне обидно вылетел от Бетиса, когда судья отменил гол из-за наступа Ерохина.
Флюгерный дед рассказывает об огульности критиков, м-де
Комментарий скрыт
Это все наглая подтосовка звука (с)
Можно сказать в данной ситуации только одно: смотрите на растраченное госбабло.
Ну да, болельщики приходят на стадион, чтобы 90 минут не отрываясь смотреть только на табло.

Впрочем, что от Орлова ещё можно услышать.
Хочется сказать тем, кто говорит "смотри на табло" следующее: "выбросите телевизор, поставьте вместо него себе табло в квартире и смотрите на него".
Да, и на стадион мы ходим не на игру смотреть, а на табло…
Даже интересно, что говорил бы Орлов, если б Краснодар не влетел Динамо. Отзыв остался б таким же: смотрите на табло!?
Да за 4 тура было понятно, что Краснодар если пройдёт Балтику и Динамо, то станет чемпионом. Так что 29 тур даёт столько же очков сколько и первый. Так же можно сказать про Оренбург, не оступись Зенит там, вообще борьбы бы не было.
Нет, там бы выяснилось, что столетие в некст сезоне
в некоторые моменты даже жаль что нет еврокубков
в чувство бы быстро привели
Несомнпенно, Гегегеша Орлов имеет полное право, глядя на своего Зенитушку, делать то же самое, что делал тов. Дзюба. Но зачем дорогая редакция так упорно публикует оценки этого престарелого зоо (зачеркнуто) зенитотофила? Наверняка какой-нибудь клерк, сидевший на окладе у, скажем, небезызвестного Эпштейна, тоже сладко пел дифирамбы своему работодателю и превозносил егойные достоинства, честность, благородство и порядочность. Но это же не повод постоянно давать место на полосе этому клерку, не так ли?
Ага, мы же на стадион когда приходим, тоже не на поле смотрим, а на табло)

Могли бы уж признать, что играет Зенит отвратно, но результат есть. Не люблю Зенит, но так уж вышло, что они взяли чемпионство, значит в какой-то степени заслужили. Краснодар сам виноват. Но на их игру смотреть конечно намного приятнее, так что жаль, что не смогли. Ну что есть, то есть. Посмотрим что будет в следующем сезоне, Зенит вероятно так и будет дальше деградировать по игре, а значит результаты закончатся рано или поздно, а Краснодару нужно решать проблему, если уйдет Сперцян.
Козьма Прутков говорил: "Зри в корень", а в отношении Зенита можно сказать: "Зри в трубу". Вчера комментатор сказал, что Зенит может позволить себе покупать самых дорогих игроков. Сочи ведь тоже мечтает стать чемпионом, а трубы-то нет. Всё дело в тубе: - есть труба, ты наверху, нет трубы - и ты в руках слепой девушки Фортуны, как она повернёт колесо. Без трубы Зениту была бы полная труба.
Простите, а кому без трубы была бы не труба?... Почему команды не занимают места в таблице, согласно толщине своих труб?... Может важно не только иметь трубу, но и грамотно ее использовать?....... Вы печечку свою говном протопите. Труба сильно довольна будет?
