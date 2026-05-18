«Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом
Мадридский клуб объявил об уходе 34-летнего защитника по окончании текущего сезона.
Карвахаль является воспитанником «Реала» – испанец находился в системе клуба с 2002 года и выступал за основную команду с 2013-го. В составе мадридского клуба Дани провел 450 матчей и выиграл 27 трофеев, включая 6 трофеев Лиги чемпионов, 4 чемпионских титула Ла Лиги и два Кубка Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Легенда Мадрида и топ боец, уверен, если б дали играть - форму набрал бы не хуже, чем последние годы до травмы
Но в этом году слишком на ЧМ зациклен был и вносил суету/недовольство. Плюс новости, что вместо влияния как старшего вообще был обособленно от всех движух в раздевалке - сыграли против Дани
Не так хотелось проводить легенду-кантерано. Болелы других клубов правы, в Мадриде как-то скомкано легенд проводят
Поэтому он два года в лазарете сидит, чем набирает форму, верно?
Пахал не жалея сил.
Голевой пас на Криштиану Роналду в финале против Юве
В прошлом году был на «Бернабеу», у многих фанатов были футболки Вини, Мбаппе, Беллингема. Я же взял Карвахаля, словно чувствуя, что это его последний сезон.
Последний герой той самой Десимы-2014
Я был впервые на матче Реала против Мальорки, тогда Дани вышел во втором тайме, очень рад был его увидеть на поле!
Славная карьера получилась у Карвахаля, 6 лч, победа на евро
Всегда нравилась его игра в подключениях.
Есть ощущение недооцененности в отношении к нему.
Спасибо за все!