  • «Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом
Мадридский клуб объявил об уходе 34-летнего защитника по окончании текущего сезона.

Карвахаль является воспитанником «Реала» – испанец находился в системе клуба с 2002 года и выступал за основную команду с 2013-го. В составе мадридского клуба Дани провел 450 матчей и выиграл 27 трофеев, включая 6 трофеев Лиги чемпионов, 4 чемпионских титула Ла Лиги и два Кубка Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Последний соавтор Десимы уходит😢
ОтветСергей Логинов
Очень жаль, что так
Легенда Мадрида и топ боец, уверен, если б дали играть - форму набрал бы не хуже, чем последние годы до травмы

Но в этом году слишком на ЧМ зациклен был и вносил суету/недовольство. Плюс новости, что вместо влияния как старшего вообще был обособленно от всех движух в раздевалке - сыграли против Дани

Не так хотелось проводить легенду-кантерано. Болелы других клубов правы, в Мадриде как-то скомкано легенд проводят
ОтветKing_X
"если б дали играть форму набрал бы не хуже, чем последние годы до травмы".

Поэтому он два года в лазарете сидит, чем набирает форму, верно?
Что б не говорили, для меня он великий правый защитник в истории Реала.
Пахал не жалея сил.
Голевой пас на Криштиану Роналду в финале против Юве
ОтветДядя ТУРА
Не знаю,если уж и вспоминать голевые,то на Родриго с Сити
Спасибо за всё, Дани! Истинный Мадридист!💔
В прошлом году был на «Бернабеу», у многих фанатов были футболки Вини, Мбаппе, Беллингема. Я же взял Карвахаля, словно чувствуя, что это его последний сезон.
Последний герой той самой Десимы-2014
ОтветLYSVEGAS
На какой матч ходили? :)
Я был впервые на матче Реала против Мальорки, тогда Дани вышел во втором тайме, очень рад был его увидеть на поле!
Как время летит, йошкин кот. Помню, говорили о талантливом защитнике из Реала, которого отдали в Байер. Глянул - уже полтора десятка лет прошло с тех пор.
ОтветRadik_2.0
да и мы не молодеем..
ОтветRadik_2.0
Та ладно. Я помню в воротах боде илгнера😄
Легенда. Наряду с Модричем выиграл 6 ЛЧ, сыграв во всех 6 финалах
Ответpit4er
Реал в пресс-релизе, кстати, ошибся. У Карвахаля 26 трофеев, а не 27. Лишний межконтинентальный кубок ему прибавили – в 2024 его не было в заявке из-за травмы
Ответpit4er
Так я узнал, что Реал внёс Карвахаля с порванными крестами в заявку на турнир, чтобы он получил медаль. Ну такое
Великий игрок. 6 ЛЧ - это охренеть просто какое наследие. У некоторых клубов за всю историю столько ушастых кубков, а то и меньше
ОтветF|||R
Не то что у некоторых, у всех кроме Ливерпуля и Милана)
Ответspurshiken
Bavariya - a ya cem provinilas?)
10 с лишним лет бетонировал правый фланг Реала , цепкий, настырный, выносливый, спасибо за всё бульдог!!!
Славная карьера получилась у Карвахаля, 6 лч, победа на евро
Кем Моуриньо будет управлять?
ОтветВладислав Шагаров
Зумерами
ОтветBrosco
Полупокерами
Один из лучших игроков Реала последнего десятилетия. Всегда пахал, буквально, засучив рукава. Казалось, он никогда не устает.
Всегда нравилась его игра в подключениях.

Есть ощущение недооцененности в отношении к нему.

Спасибо за все!
Забавно что ЛЧ больше чем побед в чемпионате Испании, 6 на 4, у Реала за последние 13 сезонов всего 4 победы
Ответндрей оробьев
Потому что чемпионаты интересны местечковым клубишкам типо Селтика ,барсы и прочим которые понимают что в еврокубков шансов нет.
Ответндрей оробьев
ответ прост - в ЧИ Негрейра, а в ЛЧ его нет )))
