«Реал» объявил об уходе Карвахаля по окончании сезона. Воспитанник взял 27 трофеев с клубом

Карвахаль покидает «Реал».

Дани Карвахаль покидает «Реал ».

Мадридский клуб объявил об уходе 34-летнего защитника по окончании текущего сезона.

Карвахаль является воспитанником «Реала» – испанец находился в системе клуба с 2002 года и выступал за основную команду с 2013-го. В составе мадридского клуба Дани провел 450 матчей и выиграл 27 трофеев, включая 6 трофеев Лиги чемпионов, 4 чемпионских титула Ла Лиги и два Кубка Испании.