«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
«Динамо» и ЦСКА ведут переговоры с тренером Сандро Шварцем.
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» предлагает немецкому тренеру, уже работавшему в клубе, контракт с зарплатой более двух миллионов евро в год.
ЦСКА готов платить специалисту 1,8 миллиона евро в год. При этом клуб не готов заплатить Шварцу компенсацию в полном размере в случае отставки и дает неустойку меньше, чем бело-голубые.
Отмечается, что ЦСКА также рассматривает альтернативные варианты на пост главного тренера.
В число претендентов на должность входят действующий исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Игдисамов и Ролан Гусев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Сходить с ума, так по полной
Тем более такого экспириенса в последние годы у ЦСКА ещё не было, даже Спартаку нос утрём
Чем мы хуже ?
Так, интереса ради, посмотрел на зарплаты тренеров серии А. У Кристиана Киву ("Интер", дубль чемпионат+кубок) 2.5 миллиона, Фабрегас в "Комо" - 1 миллион. В нижней части списка вообще стандартно 0.5 миллиона. При этом налоги в Италии заметно побольше российских, так что "чистыми" будет еще меньше.
Может быть, лучше все-таки немного урезать осетра, чем сначала такие деньги выкидывать, а потом страдать, что "у "Зенита" бюджет больше"? В конце концов, Семак немногим больше получает, чем планируется платить Шварцу, но это уже сейчас - после семи чемпионств за восемь лет.
Но как можно рассматривать Гусева если есть Игдисамов? Чем Ролан лучше, если опыта с тот же гулькин нос со взрослыми?