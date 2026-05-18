«Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)

«Динамо» и ЦСКА ведут переговоры с тренером Сандро Шварцем.

«Динамо» и ЦСКА ведут переговоры с тренером Сандро Шварцем .

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Динамо » предлагает немецкому тренеру, уже работавшему в клубе, контракт с зарплатой более двух миллионов евро в год.

ЦСКА готов платить специалисту 1,8 миллиона евро в год. При этом клуб не готов заплатить Шварцу компенсацию в полном размере в случае отставки и дает неустойку меньше, чем бело-голубые.

Отмечается, что ЦСКА также рассматривает альтернативные варианты на пост главного тренера.

В число претендентов на должность входят действующий исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Игдисамов и Ролан Гусев .