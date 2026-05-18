  • «Динамо» предлагает Шварцу более 2 млн евро в год. ЦСКА готов платить тренеру 1,8 млн за сезон и дает неустойку меньше, чем бело-голубые (Иван Карпов)
«Динамо» и ЦСКА ведут переговоры с тренером Сандро Шварцем.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Динамо» предлагает немецкому тренеру, уже работавшему в клубе, контракт с зарплатой более двух миллионов евро в год.

ЦСКА готов платить специалисту 1,8 миллиона евро в год. При этом клуб не готов заплатить Шварцу компенсацию в полном размере в случае отставки и дает неустойку меньше, чем бело-голубые.

Отмечается, что ЦСКА также рассматривает альтернативные варианты на пост главного тренера.

В число претендентов на должность входят действующий исполняющий обязанности главного тренера Дмитрий Игдисамов и Ролан Гусев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
ЦСКА нужно поставить главными Гусева и Игдисамова вместе
Сходить с ума, так по полной
Тем более такого экспириенса в последние годы у ЦСКА ещё не было, даже Спартаку нос утрём
ОтветВлад Безруков
Сойти с ума, это назначить Игнашевича или Васю Березуцкого)
ОтветShuller18
Да пусть тренируют вчетвером!
Я болельщик Динамо и что хочу сказать. Сандро безусловно оставил след в истории Динамо, поскольку с его приходом команда наконец то начала играть в современный быстрый атакующий футбол. Но я так же помню, что в его штабе был Ворона, и после всех известных событий Ворона сразу ушел, а Сандро (честь ему и хвала за это) доработал сезон до конца. Но я к чему, до ухода Вороны команда намного лучше смотрелась. Да, там и футболисты тоже поубегали, но все же не покидает ощущение, что как раз Ворона находил правильные слова к игрокам и мотивировал их. И лично у меня сформировалось мнение, что Шварц - это идеи, а Ворона - это тот человек, который эти идеи может впихнуть футболистам в голову. Не уверен, что Шварц со вторым приходом в Динамо сильно улучшит ситуацию. То же самое про ЦСКА. Динамо надо расставаться с "грузом" лишних игроков и (да чем черт не шутит) дать Гусеву поработать. Мне симпатично, что многие игроки за него и его идеи, а это уже очень важное и большое дело. Эти пол года Гусев собирал по частям, что Валера успел разнести в щепки. Да и Шаронов очень симпатичен, как помощник Гусева.
ОтветМихайло Данилов
Украсть Ворону , как Мадуру и заставить работать в Динамо !
Чем мы хуже ?
ОтветOldRedWhite
Срочно звоним Дональду!
По уму так и Динамо и ЦСКА надо оставлять своих тренеров ... закупались то они под Карпина и Челестини игроками, а разгребать всё пришлось Гусеву и Игдисамову ... Так что пусть наши и остаются, клубную кухню знают, стОить будут недорого, дорогих трансферов не попросят ... будут работать с тем что есть , и благодарить за представленный шанс
ОтветФокс45
И результаты будут соответсвующие - нет просьб на трансферы, нет и ожиданий
ОтветФокс45
Стоят недорого в плане денег, зато могут стоить очень дорого в плане результата.
На самом деле это что-то безумное. Чем Шварц настолько примечателен, что ему надо отсыпать столько денег?

Так, интереса ради, посмотрел на зарплаты тренеров серии А. У Кристиана Киву ("Интер", дубль чемпионат+кубок) 2.5 миллиона, Фабрегас в "Комо" - 1 миллион. В нижней части списка вообще стандартно 0.5 миллиона. При этом налоги в Италии заметно побольше российских, так что "чистыми" будет еще меньше.

Может быть, лучше все-таки немного урезать осетра, чем сначала такие деньги выкидывать, а потом страдать, что "у "Зенита" бюджет больше"? В конце концов, Семак немногим больше получает, чем планируется платить Шварцу, но это уже сейчас - после семи чемпионств за восемь лет.
ОтветФантом
Гений. То что ты посмотрел у Киву 2,5 значит что он столько и получает на руки.. В Италии все журналисты, новостные издания пишут зп после уплатыналогов
Ладно, допустим Шварц кому-то нравится и имеет побольше опыта чем наши
Но как можно рассматривать Гусева если есть Игдисамов? Чем Ролан лучше, если опыта с тот же гулькин нос со взрослыми?
ОтветAndrey Bessonov
Ну вы загнули. У Гусева уже целых пятнадцать игр, а у Игдисамова только три))))))
ОтветAndrey Bessonov
Успешно работал с молодежкой ЦСКА. Глебов и Лукиным вроде из его выпуска.
Чем всем так понравился этот Шварц?:)
ОтветDayana Yaspermskaya
Чем всем так понравился этот Шварц?:)
Агент хорошо работает, скорее всего
В ДИНАМО рууовдсьво отупело? Назрена нужен этот неудачник ? Все проиграл. Серебро дома продул "Сочи" 1-5, кубок спартачку отдал. Он без Воронина НОЛЬ. Оставте Гусева, чем брать этого плачущего немца.
ОтветДМ-1чемпион
И не говори. Пусть хотя бы аналитику Ильи Мэддисона посмотрят.
ОтветДМ-1чемпион
А Воронин без Шварца - это сколько?
ладно динама там никогда логики не было , но ЦСКА то куда?
Как этот сбитый лётчик вообще может быть восстребован в нашей лиге приколов??? Он и в Динамо обосрался, упустив чемпионство и позорно вылетел из кубка, и после Динамо везде провалился, а за него ещё и торг идёт...
ОтветLehuard
чемпионство Личка упустил. Этот серебро упустил
ОтветИлья Томарев
Тем более.
Я одного не понимаю - зачем ЦСКА иностранный тренер? Не потому, что я против иностранцев. Напротив. Но ведь от возможностей надо отталкиваться. Купить классного водилу, чтобы он дрова возил? Вы в состав можете вложиться? Готовы купить несколько игроков по 15-20 млн стоимостью, как это делают Зенит, Краснодар, Спартак, Динамо? Если нет, зачем морочить себе и людям голову. Если играть с Мусаевыми и Гайичами, то вполне и Игдисамов подойдет. А если хотите иностранца тренера взять, может сперва в консерватории что-то подправить? Я имею в виду спортивный блок. Скаутскую службу. Или вы считаете, что умнее других и сможете на 2 стульях усидеть - иметь бестолкового мента в качестве спортивного директора, единственная ценность которого бегать к Орешкину и при этом построить работающий спортивный механизм? Так не бывает. И замена одного тренера на другого ничего не даст
ОтветMilverton
в пару Игдисамову нужен тренер по физподготовке с опытом в Англии или Испании... и дешевле будет, и толку больше
