Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»
Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал назначение Хаби Алонсо.
В воскресенье «Челси» объявил о назначении бывшего главного тренера «Реала». Испанский специалист приступит к работе в лондонском клубе с 1 июля.
«Я не удивлен. Это большой клуб.
Я действительно думаю, что у нас замечательные игроки, одни из лучших в мире, которые, несмотря на разочаровывающий сезон, временами демонстрировали тот класс, которым мы обладаем.
Это большой клуб, и он всегда будет привлекать лучших игроков и топ-тренеров», – сказал Макфарлейн.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
