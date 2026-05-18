Макфарлейн о назначении Алонсо: «Я не удивлен. «Челси» – большой клуб, который всегда будет привлекать лучших. Наши игроки – среди лучших в мире»

Макфарлейн о назначении Алонсо: «Челси» всегда будет привлекать лучших.

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Калум Макфарлейн прокомментировал назначение Хаби Алонсо .

В воскресенье «Челси » объявил о назначении бывшего главного тренера «Реала». Испанский специалист приступит к работе в лондонском клубе с 1 июля.

«Я не удивлен. Это большой клуб.

Я действительно думаю, что у нас замечательные игроки, одни из лучших в мире, которые, несмотря на разочаровывающий сезон, временами демонстрировали тот класс, которым мы обладаем.

Это большой клуб, и он всегда будет привлекать лучших игроков и топ-тренеров», – сказал Макфарлейн.