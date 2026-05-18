Нагучев об игре «Зенита» против «Ростова»: «Стоит ли проводить чемпионский матч настолько осторожно? Скромную игру часто объясняют трофеем, но мне как зрителю трофей не достанется»
Роман Нагучев, комментировавший матч 30-го тура Мир РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (0:1), поделился мыслями касательно стиля игры команды Сергея Семака.
«Матч «Ростов» – «Зенит» задает экзистенциальный вопрос: стоит ли чемпиону проводить свой чемпионский матч настолько осторожно? Так можно играть, ясный перец.
Не бывает незаслуженных чемпионств, нельзя обесценивать старания длиной в год. «Зенит» не ошибался в решающих матчах, а «Краснодар» – драматически да.
Но я говорю не о праве сыграть прагматично, а о футболе как о зрелище. «Зенит» устраивала ничья с командой, которая ни при каком исходе не сдвинется с места, то есть даже денег от ТВ не заработает больше, чем уже есть, так еще и весной слаба дома.
И вот в соперниках у средней команды лидер РПЛ с футболистами основы сборной Бразилии. Разве не кайф забить на первых минутах и со спокойной душой атаковать и наслаждаться приближением золота? Тем более хозяева чуть что боязливо пасовали назад.
Так получился обычный матч «Ростова» хоть против кого. Ожидания эти – только моя проблема, конечно. Возможно, у «Зенита» просто не осталось никаких сил.
Ответственность, давление и жажда победы часто мешают зрелищу, но я комментирую решающие матчи каждый год и самый свежий пример чемпионского драйва – «Краснодар», по-казацки побивший «Динамо», когда нужна была только победа. Сами динамовцы с этой задачей не справились в 2024-м.
Скромную игру часто объясняют трофеем, но мне как зрителю трофей не достанется, так что скучный футбол, например, «Арсенала» что-то дает только самому Арсеналу и футбольным патологоанатомам, а задорный футбол «ПСЖ» – радость.
Кубки они для клуба и больше ни для кого», – написал Роман Нагучев.
А вам тоже кажется, что «Зенит» должен играть ярче? Вопрос Лукомского
«Зенит» на 10+ млрд богаче остальных в РПЛ. Это вообще нормально для футбола?
А ты не зритель. Ты комментатор. И то как ты начинал подвывать, стоило Ростову ближе чем на 35 метров к воротам Зенита подойти, при том, что ничего подобного не делал при наших атаках, было совершенно непрофессионально. Также как выгораживание Сулейманова в ситуации с Адамовым. Или требование, чтобы игрок Ростова быстрее укатился за бровку, вместо получения медицинской помощи.
Так что за всем этим словоблудием кроется не желание Нагучевым зрелища, а он просто болел против Зенита. Стул прожег, понимая, что чемпионство никуда от нас не уйдёт. И такая работа это просто позор. Вот о чем ему, а ещё лучше его работодателю, надо рассуждать, а не о том, что там кому должен Зенит.
Понимаю, игра не самая зрелищная и интересная, но это вот им Зенит должен угодить?!
Я видел, как игроки угодили себе и городу, и всем своим болельщикам.
Они же так любили Зенит при Петржеле, Адвокате, Спалетти😁😁😁