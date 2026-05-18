Нагучев об игре «Зенита» против «Ростова»: «Стоит ли проводить чемпионский матч настолько осторожно? Скромную игру часто объясняют трофеем, но мне как зрителю трофей не достанется»

Нагучев об игре «Зенита»: стоит ли чемпиону проводить матч настолько осторожно?.

Роман Нагучев, комментировавший матч 30-го тура Мир РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом » (0:1), поделился мыслями касательно стиля игры команды Сергея Семака.

«Матч «Ростов » – «Зенит» задает экзистенциальный вопрос: стоит ли чемпиону проводить свой чемпионский матч настолько осторожно? Так можно играть, ясный перец.

Не бывает незаслуженных чемпионств, нельзя обесценивать старания длиной в год. «Зенит» не ошибался в решающих матчах, а «Краснодар» – драматически да.

Но я говорю не о праве сыграть прагматично, а о футболе как о зрелище. «Зенит» устраивала ничья с командой, которая ни при каком исходе не сдвинется с места, то есть даже денег от ТВ не заработает больше, чем уже есть, так еще и весной слаба дома.

И вот в соперниках у средней команды лидер РПЛ с футболистами основы сборной Бразилии. Разве не кайф забить на первых минутах и со спокойной душой атаковать и наслаждаться приближением золота? Тем более хозяева чуть что боязливо пасовали назад.

Так получился обычный матч «Ростова» хоть против кого. Ожидания эти – только моя проблема, конечно. Возможно, у «Зенита» просто не осталось никаких сил.

Ответственность, давление и жажда победы часто мешают зрелищу, но я комментирую решающие матчи каждый год и самый свежий пример чемпионского драйва – «Краснодар», по-казацки побивший «Динамо», когда нужна была только победа. Сами динамовцы с этой задачей не справились в 2024-м.

Скромную игру часто объясняют трофеем, но мне как зрителю трофей не достанется, так что скучный футбол, например, «Арсенала » что-то дает только самому Арсеналу и футбольным патологоанатомам, а задорный футбол «ПСЖ » – радость.

Кубки они для клуба и больше ни для кого», – написал Роман Нагучев.

А вам тоже кажется, что «Зенит» должен играть ярче? Вопрос Лукомского

«Зенит» на 10+ млрд богаче остальных в РПЛ. Это вообще нормально для футбола?