  • Нагучев об игре «Зенита» против «Ростова»: «Стоит ли проводить чемпионский матч настолько осторожно? Скромную игру часто объясняют трофеем, но мне как зрителю трофей не достанется»
Роман Нагучев, комментировавший матч 30-го тура Мир РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (0:1), поделился мыслями касательно стиля игры команды Сергея Семака.

«Матч «Ростов» – «Зенит» задает экзистенциальный вопрос: стоит ли чемпиону проводить свой чемпионский матч настолько осторожно? Так можно играть, ясный перец.

Не бывает незаслуженных чемпионств, нельзя обесценивать старания длиной в год. «Зенит» не ошибался в решающих матчах, а «Краснодар» – драматически да.

Но я говорю не о праве сыграть прагматично, а о футболе как о зрелище. «Зенит» устраивала ничья с командой, которая ни при каком исходе не сдвинется с места, то есть даже денег от ТВ не заработает больше, чем уже есть, так еще и весной слаба дома.

И вот в соперниках у средней команды лидер РПЛ с футболистами основы сборной Бразилии. Разве не кайф забить на первых минутах и со спокойной душой атаковать и наслаждаться приближением золота? Тем более хозяева чуть что боязливо пасовали назад.

Так получился обычный матч «Ростова» хоть против кого. Ожидания эти – только моя проблема, конечно. Возможно, у «Зенита» просто не осталось никаких сил.

Ответственность, давление и жажда победы часто мешают зрелищу, но я комментирую решающие матчи каждый год и самый свежий пример чемпионского драйва – «Краснодар», по-казацки побивший «Динамо», когда нужна была только победа. Сами динамовцы с этой задачей не справились в 2024-м.

Скромную игру часто объясняют трофеем, но мне как зрителю трофей не достанется, так что скучный футбол, например, «Арсенала» что-то дает только самому Арсеналу и футбольным патологоанатомам, а задорный футбол «ПСЖ» – радость.

Кубки они для клуба и больше ни для кого», – написал Роман Нагучев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Стоит ли комментатору федерального канала весь матч откровенно болеть за одну из команд, плакать и оправдывать откровенный удар по лицу, который привел к пенальти, и вишенкой на торте выдать, что он любит манеру Карасева, который не свистит за фолы, то есть, пропускает их?
Не первый раз кстати Нагучев назначается на игры Зенита, тоже самое было и в игре со Спартаком и те же слезы про бездарный пеналь Барко. Раньше был такой хейтер как Поленов на матче, там вообще занавес (к тому же нудный и скучный). Этот достойный продолжатель
Будь обратная ситуация, когда на месте вчерашнего Зенита был бы Краснодар, которому надо было просто отстоять победу, а Зениту со второго места требовалось бы победить (при этом зная, что конкурент побеждает и от тебя ничего не зависит) - оба матча были бы абсолютно другими. Зенит бы бегал и забивал, ибо терять ему нечего, а Краснодар ровно также бы тошнился на 0:1, не рискуя возможным чемпионством (собственно, как оно и было в матче Зенит-Краснодар, где быки держали ничейную сраку, играя в 11 против 10 после клоунады Карасёва с удалением Педро). Рисковать золотом РПЛ только ради того, чтобы Нагучеву было бы нескучно - ну такая себе мотивация.
так ты и не зритель, ты московский страдалец с микрофоном, твое дело — страдать и делиться страданиями с другими своими коллегами по несчастью. вот и занимайся, а как проводить матчи чемпиону — не твоего ума дело, бгг.
"мне как зрителю трофей"

А ты не зритель. Ты комментатор. И то как ты начинал подвывать, стоило Ростову ближе чем на 35 метров к воротам Зенита подойти, при том, что ничего подобного не делал при наших атаках, было совершенно непрофессионально. Также как выгораживание Сулейманова в ситуации с Адамовым. Или требование, чтобы игрок Ростова быстрее укатился за бровку, вместо получения медицинской помощи.

Так что за всем этим словоблудием кроется не желание Нагучевым зрелища, а он просто болел против Зенита. Стул прожег, понимая, что чемпионство никуда от нас не уйдёт. И такая работа это просто позор. Вот о чем ему, а ещё лучше его работодателю, надо рассуждать, а не о том, что там кому должен Зенит.
Очень задорно ПСЖ сыграл против Баварии ответный матч?) Вообще самоунижением московской братии лично я удовлетворен)
Смотрел игру по Матч Стране, не знаю, кто там комментировал, но возникал когнитивный диссонанс: тут постоянно пишут, какой канал прозенитовский, а там чуть ли не слышно было, как скрежещут зубы и чуть ли не разрыдаются, что Зенит идёт к чемпионству.

Понимаю, игра не самая зрелищная и интересная, но это вот им Зенит должен угодить?!
Это московские байки (из замшелого склепа).
Я видел, как игроки угодили себе и городу, и всем своим болельщикам.
Роман, бедолага, так и не определился во время матча, кто именно сдал его: Миронов, Карасев или весь Ростов)
Стоит ли краснодару играть осторожнее лидируя в чемпионате и не терять очки чтоб потом сопли в комментариях не размазывали?
Семак глЮпый, надо было снимать с игры Барриоса, Нино, Дивеева и Сантоса, выпустить Кондакова, Ерохина, Мостового и Джона Джона, чтобы матч был без обороны, лишь бы Нагучев радовался)
Не угодили взыскательной столичной публике.)))
Они же так любили Зенит при Петржеле, Адвокате, Спалетти😁😁😁
