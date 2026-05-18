Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал рекордсменом по числу чемпионских титулов РПЛ среди легионеров.
«Зенит» стал чемпионом России в сезоне Мир РПЛ-2025/26, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на два балла. Для Барриоса, перешедшего в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2018 года, это седьмой титул в чемпионате России, что является максимальным показателем среди легионеров лиги.
Второе место по количеству чемпионств в РПЛ среди иностранцев занимает Дуглас Сантос, завоевавший 6 титулов с «Зенитом». По пять чемпионских титулов у экс-форварда «Спартака» Луиса Перейры Робсона и бывшего полузащитника ЦСКА Элвера Рахимича.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Сергея Бабыничева
а в итоге крутая легенда Зенита
Можно даже не в бутсах, а в чемпионских рыботапках )))