Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос стал рекордсменом по числу чемпионских титулов РПЛ среди легионеров.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне Мир РПЛ-2025/26, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на два балла. Для Барриоса, перешедшего в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2018 года, это седьмой титул в чемпионате России, что является максимальным показателем среди легионеров лиги.

Второе место по количеству чемпионств в РПЛ среди иностранцев занимает Дуглас Сантос, завоевавший 6 титулов с «Зенитом». По пять чемпионских титулов у экс-форварда «Спартака» Луиса Перейры Робсона и бывшего полузащитника ЦСКА Элвера Рахимича.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Сергея Бабыничева
живая Легенда РПЛ, ни прибавить ни убавить.
помню, как он пришёл в Зенит зимой 2018 года... все с сомнением отнеслись, мол, зачем он? кто он?
а в итоге крутая легенда Зенита
Он переходил будучи основным игроком финалиста кубка Либертадорес. По нему вообще не было вопросов, тогда больше переход Ракицкого смущал.
Он ещё ответке удалился)
Вполне заслужил бронзовую статую рядом со стадионом )
Можно даже не в бутсах, а в чемпионских рыботапках )))
Вилмар Кучо Титул Барриос © 😊
У Вендела тоже 5 российских чемпионств!
Вильмар перешел в Зенит 1 ферваля 2019 года. Даже этого проверить не могут, стыдоба
Барриос-Легенда. Тем хуже для Зенита, что крайне тяжело найти будет замену этому парню. А она нужна уже сегодня.
при всем уважении к его заслугам и вкладу, для Зенита это будет шанс уйти от игры с чистым опорником цербером к схеме с универсальным бтб (или двумя). пока Вильмар играет, Семак его сам убрать не решится, а значит не решится на перестройку игры в центре поля.
Я в это не верю. Помню Зенит без цербера, когда ушел Денисов. Это один валидрол. Он закончился, как раз с приходом Барриоса.
Зимой 2019 так-то - 1 февраля.
Кучо молодец!Так держать!
