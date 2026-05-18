Барриос стал чемпионом России в 7-й раз – максимальный показатель среди легионеров РПЛ

Полузащитник «Зенита » Вильмар Барриос стал рекордсменом по числу чемпионских титулов РПЛ среди легионеров.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне Мир РПЛ-2025/26, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на два балла. Для Барриоса, перешедшего в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2018 года, это седьмой титул в чемпионате России, что является максимальным показателем среди легионеров лиги.

Второе место по количеству чемпионств в РПЛ среди иностранцев занимает Дуглас Сантос , завоевавший 6 титулов с «Зенитом». По пять чемпионских титулов у экс-форварда «Спартака » Луиса Перейры Робсона и бывшего полузащитника ЦСКА Элвера Рахимича.