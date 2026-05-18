  • Защитник «Зенита» Дркушич о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Пробежали с женой километр по квартире, когда Сергеев забил. Можем отправить им бутылку шампанского»
Защитник «Зенита» Дркушич о победе «Динамо» над «Краснодаром»: «Пробежали с женой километр по квартире, когда Сергеев забил. Можем отправить им бутылку шампанского»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич заявил, что команда готова поблагодарить «Динамо» за победу над «Краснодаром».

В 29-м туре «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1, что позволило «Зениту» обойти «быков» в турнирной таблице. После победы над «Ростовом» в 30-м туре (1:0) «Зенит» стал чемпионом России.

«Конечно, мы в команде обсуждали победу «Динамо» над «Краснодаром». Я смотрел этот матч дома. Когда Сергеев забил гол, мы с женой пробежали километр по квартире. Было очень радостно.

Заслужило ли «Динамо» подарок за такую помощь? Можем отправить им бутылку шампанского», – сказал Дркушич.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
"Пробежали с женой километр по квартире"

Пробежали по квартире больше, чем Дуран на поле
Сергееву и Лунёву нужно отправить нечто большее, чем просто шампанское
можно какие-то памятные подарки отправить, как бывшим футболистам Зенита
Ответwestport70
золотые медали, чего уж там )
Я, кстати, охренел, когда услышал, как Дркушич говорит на русском языке. Я может не знаю и у него предки русские, но я первый раз в жизни видел, чтобы игрок за 4 года, которые он в России играет, настолько хорошо выучил русский язык. И не просто слова выучил (что для носителя славянского языка может не так и сложно), но чтоб прям научился правильно склонять слова!
Ответdronick
Посмотри интервью Нгамале на русском, вот это реальное изумление.
Ответdronick
У меня по работе много знакомых словенцев. Русский для них не проблема. Хотя акцент слышен.
Хорошая квартира
ОтветзлоДей
Длинная…
Настоящие жлобы. Бутылку на всю команду.
Жду две недели возмущений от Бузовой по МАТЧ ТВ по поводу этого вопиющего высказывания
Это и был золотой матч, все уже после гола Сергеева отпраздновали
Можем? Типа они должны попросить?
