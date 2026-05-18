  • 3 270 691 человек посетил матчи в сезоне РПЛ – лучший результат с сезона-2018/19. Средняя посещаемость – 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек
3 270 691 человек посетил матчи в сезоне РПЛ – лучший результат с сезона-2018/19. Средняя посещаемость – 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек

3 270 691 человек посетили матчи в сезоне Мир РПЛ.

3 270 691 человек составила общая посещаемость матчей Мир РПЛ в прошедшем сезоне.

Это лучший показатель с сезона-2018/19.

Прирост по сравнению с прошлым сезоном составил 365 258 человек. Средняя посещаемость матчей составила 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек.

Лучшие показатели были в сезоне-2018/19, когда матчи в общей сложности посетили 4 036 196 болельщиков (16 817 в среднем).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
конечно растет посещаемость
все же видят как после введения фанайди на стадионах стало чище и безопасней в разы
надо ещё ввести обязательное ректальное тестирование безопасности на входе, тогда можно увеличить посещаемость вдвое

ведь так?
ОтветЧемпион Людей
Ведь эта проверка повысит здоровье болельщиков. Людей с проблемами в этой области автоматически будут к врачу отправлять. Ура
Да и осуществлять его должны добровольцы из числа самих потенциальных зрителей !
Болеем за Ротор в стыках. У них будет хорошо с посещаемостью. Да и Урал больше будет собирать.
Думаешь, те, кто посещал матчи, все оформят fan id?
Нам то с Вами какая разница ? )
Самый популярный вид спорта страны со средней посещаемостью в 13500. Россия - футбольная страна!
Для страны с бедным населением и с палками в колёсах, это отличные цифры.
скоре всего ФК Родина испортит эту статистику
Приходят всесто Сочи, ничего не изменится
Факел компенсирует.
Собственно, как я и говорил все потихоньку привыкнуть к фан ID. и никакого " вечного протеста" не будет. Да, повозмущались, но потом оказалось что реальных рычагов влияния на ситуацию нет и люди начали просто привыкать и возвращаться на трибуны. И так во всем. Какое то временное возмущение и протест, если в моменте не приводит к изменениеям, затухает. А люди просто смиряются с новой реальностью.
Ну большинство да смиряются, так же как и Максом например. Но все равно не все, есть и принципиальные, я лично фан айди не буду делать
Фан айди сделал, хотя очень не хотел. Макс не ставлю, пока есть альтернатива в виде тг через впн. Также и с авто - пока продают запчасти на ваг, на ладу не пересяду. Все упирается в наличие выбора.
Если в стыках вылетят Акрон и Махачкала, а зайдут Ротор и Урал, будет еще больше.
Это точно. Еще бы эту Родину на Черноморец поменять, и было бы совсем чудесно.
На Махачкалу полный стадион ходит , не надо тут
По факту-это ни о чём для страны с таким населением.
И такими спортивными понтами
Все топы показали рост посещаемости:
Спартак +19% до 23,7К.
Зенит прирост +6% до 37,7К
Краснодар прирост +6% до 29,3К (второй год рекорд клуба бьют)
Динамо прирост +15% до 15,3К (рекорд в истории РПЛ)
ЦСКА прирост +26% до 15,4К
На самом деле тут все просто, в РПЛ зашла Балтика со средней посещаемостью 18 132 за игру(по данным Метарейтинг) и заменила Факел , на который ходили в РПЛ 8965, а Химки с посещаемостью 4218 заменил Сочи с 5 848. Объективно никакого увеличения зрительского интереса нет, просто игра цифр обусловленная определёнными факторами. А фан-айди убийца футбола🤬
Почему игра цифр, если на Балтику реально ходят больше, чем на Факел?

Кстати Факел вернётся вместо Сочи и средний показатель опять вырастет, наверное
Все 6 топ-команд показали неплохой прирост посещаемости по сравнению с прошлым сезоном (выше в комментах написали проценты), при этом только Краснодар имеет процент заполняемости выше 70%, а значит у остальной пятёрки всё ещё есть потенциал для дальнейшего роста аудитории
Глянул статистику трансфермаркета по посещаемости Лучшей лиге мира: Ротор - 15000, Воронеж - 9500, Урал -9000, Родина - 2000. Так что если Ротор и Урал выиграют стыки посещаемость увеличится, на Акрон и Махачкалу ходит по 5000 в среднем.
нужна пометка, что там не нужен Fan ID
