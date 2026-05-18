3 270 691 человек посетил матчи в сезоне РПЛ – лучший результат с сезона-2018/19. Средняя посещаемость – 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек
Это лучший показатель с сезона-2018/19.
Прирост по сравнению с прошлым сезоном составил 365 258 человек. Средняя посещаемость матчей составила 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек.
Лучшие показатели были в сезоне-2018/19, когда матчи в общей сложности посетили 4 036 196 болельщиков (16 817 в среднем).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
Спартак +19% до 23,7К.
Зенит прирост +6% до 37,7К
Краснодар прирост +6% до 29,3К (второй год рекорд клуба бьют)
Динамо прирост +15% до 15,3К (рекорд в истории РПЛ)
ЦСКА прирост +26% до 15,4К
Кстати Факел вернётся вместо Сочи и средний показатель опять вырастет, наверное