3 270 691 человек посетил матчи в сезоне РПЛ – лучший результат с сезона-2018/19. Средняя посещаемость – 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек

3 270 691 человек составила общая посещаемость матчей Мир РПЛ в прошедшем сезоне.

Это лучший показатель с сезона-2018/19.

Прирост по сравнению с прошлым сезоном составил 365 258 человек. Средняя посещаемость матчей составила 13 628 зрителей, сезоном ранее было 12 106 человек.

Лучшие показатели были в сезоне-2018/19, когда матчи в общей сложности посетили 4 036 196 болельщиков (16 817 в среднем).